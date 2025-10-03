交易所DEX+
以太坊瞄准5000美元，莱特币推进至140美元，但Remittix凭借2680万美元融资、中心化交易所上市和2025年2000%涨幅潜力成为焦点。以太坊瞄准5000美元，莱特币推进至140美元，但Remittix凭借2680万美元融资、中心化交易所上市和2025年2000%涨幅潜力成为焦点。

以太坊价格预测；莱特币最新消息及本周哪种加密货币可能上涨2,000%

作者：Blockchainreporter
2025/10/03 20:10
ethereum59 main

随着ETH突破4,300美元阻力位，以太坊价格预测模型正引起新的关注，链上数据显示交易量激增。与此同时，莱特币因网络采用和机构兴趣的更新重新成为头条新闻。但除了ETH和LTC之外，一个新的竞争者正在引起轰动，一些分析师认为这个顶级山寨币可能在短期内带来惊人的回报。让我们来看看哪种币在2025年第四季度让投资者感到兴奋。

Remittix6426 2

以太坊价格预测：ETH保持强势，关注下一步走势

以太坊正在证明其韧性。在突破4,300美元后，ETH现在在4,200美元至4,400美元之间盘整。分析师指出，果断突破4,400美元将打开通往5,000美元及更高水平的道路。

chart883 1

链上活动、燃气费指标和大地址积累表明需求正在增强。ETH过去涨势中的早期买家通常看到5-10倍的收益，许多人认为，如果动能保持稳定且机构资金流入持续，这一轮可能会重现这种情况。

莱特币动向：新闻、更新与展望

莱特币正在悄然准备卷土重来。最近的更新包括与支付平台的整合和旨在促进采用的新合作伙伴关系。LTC目前交易价格接近120美元，技术面暗示在130-140美元区间有阻力。

日线收盘表现决定性，其BTC交易对正在突破下降反趋势线。RSI在达到超买水平前仍有上升空间。同时，先前主要看跌蜡烛的范围已经被消化，表明卖家可能已经疲惫，而多头正在施压控制。

chart883 2

最近的技术读数显示LTC的移动平均线和指标正在"强烈买入"模式下对齐。一些分析师称其为低费用实用性投资，如果更广泛的加密货币情绪上升，有上涨空间。同类币种的早期买家在反弹期间通常看到3-4倍的收益，如果宏观趋势转变，LTC有望捕获上行空间。

Remittix是2025年超越主要山寨币的ERC-20代币

Remittix 2315315 2

当ETH和LTC争夺位置时，Remittix被内部人士悄悄称为现在最佳购买的加密货币：一个为支付而非炒作而建的高增长DeFi项目。它已经筹集了2680万美元的资金，受到顶级ICO投资者的赞誉，并从主要中心化交易所的公开上市中获得动力。

与以太坊的高燃气费和莱特币较慢的脚本相比，Remittix是为现实世界使用和规模而设计的以太坊第2层替代方案。早期支持者已经显示出两位数和三位数的收益，许多人认为在年底前有望达到10-20倍。

为什么Remittix备受热议

  • 跨数十个国家的全球银行整合
  • 支持包括加密货币和法定货币对在内的多资产
  • 内置实时外汇兑换
  • 确认的中心化交易所上市
  • 经过审计的安全性和在预发布评估中的顶级排名

以太坊和莱特币都具有传统优势，但它们的上限可能已经设定。真正的机会在于为明天的经济而建的项目。

Remittix不仅仅是另一种山寨币，它正显示出成为爆炸性增长的主要候选者的迹象。随着交易所上市的临近和采用的展开，错过这个窗口可能意味着只能在旁观，而早期买家锁定超额回报。

通过查看他们的项目来发现Remittix的PayFi未来：

网站: https://remittix.io/   

社交媒体: https://linktr.ee/remittix   

25万美元赠品： https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

