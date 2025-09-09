以太坊刚刚对比特币做出意外举动，ETH价格突破即将到来？

要点

ETH/BTC对中的金叉形态反映了2020年的设置，当时以太坊对比特币实现了250%的超额表现。

以太坊从多年支撑区反弹，同时在0.045 BTC水平测试关键的200周EMA阻力。

华尔街佩佩在Solana区块链上推出，为迷因币交易者提供市场洞察和分析工具。

的表现出现了意外走势，暗示可能出现价格突破。它显示了一个历史信号，这个信号曾预示着过去最强劲的一次涨势。

ETH/BTC对测试200周EMA

根据ETH/BTC周线图表，20周指数移动平均线(EMA)即将突破50周EMA。上一次出现这种金叉是在2020年初。这正好是以太坊价格在接下来的一年中表现超过比特币近250%之前。







巧合的是，这一相同的设置出现在ETH从其多年积累区域（约0.020-0.025 BTC）强劲反弹的时候。这一位置强化了其作为长期支撑基础的角色。ETH/BTC对目前正在测试其200周EMA，约为0.045 BTC。这一水平已知在2021年和当前走势中都引发了看跌拒绝。

在2021年，ETH努力突破这一阻力，但后来成功突破更高。这促使其加速攀升至0.08-0.09 BTC区域。目前尚不清楚这次是否会展开类似的路径。然而，值得注意的是，周线RSI的超买读数暗示在币价尝试任何突破前可能会出现回调。

截至发稿时，以太坊交易价格为$4,342.30，过去24小时上涨1.73%。其市值固定在$528.05亿，而24小时交易量为$26.08亿。这表明交易者对这第二大加密货币相当热情。ETH将记录更多价格增长的可能性很高。这源于加密行业所见到的机构采用增加。

分析师一直在讨论以太坊价格在拒绝其历史高点后如何继续承受卖压。ETH的短期恢复已被证明相当困难，因为卖家施加更大压力，推低价格。山寨币可能会跌破$4,000水平，一路下跌至$3,300。

在此之前，ETH价格仍在$4,000支撑位上方盘整。

WEPE加密货币在Solana区块链上首次亮相

华尔街佩佩(WEPE)，一种以佩佩为主题的加密货币，正在数字资产行业掀起波澜。它因向社区成员提供交易洞察和市场分析而受到认可。其不断壮大的交易者大军被呈现一个高频迷因币项目，该项目包含了加密领域的操纵性鲸鱼。

它已在Solana上线，加入了迷因币行动真正中心的其他项目。

许多市场观察者持积极态度，认为这只穿着条纹西装的最敏锐的青蛙已转变为一个生态系统，在那里财富可以在几分钟内翻转，迷因的冲击力比许多人预期的更强。

