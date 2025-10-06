交易所DEX+
自8月以来，以太坊（$ETH）四次面临同样的阻力，10月份交易价格在$4,500左右。分析师表示一个重大事件即将到来。自8月以来，以太坊（$ETH）四次面临同样的阻力，10月份交易价格在$4,500左右。分析师表示一个重大事件即将到来。

以太坊四次触及同一阻力位 - 多次被拒后会发生什么？

作者：Blockchainreporter
2025/10/06 05:30
以太坊
ethereum59 main

自今年8月以来，以太坊被迫在同一下行趋势线上反弹四次，每次被拒都导致价格下跌。价值仍然接近2025年10月初约4,300的水平，但ETH无法突破该点。这是一个有趣的问题：第四次被拒是即将崩溃的征兆，还是ETH正在积累突破的动能？

正如技术分析师如Ali Charts在其工作中指出的那样，这种被拒模式是一个关键转折点。当价格多次尝试达到同一水平但未能做到时，它要么失去力量并下跌，要么最终突破。

被拒模式分析

趋势线是将以太坊的低点与2025年8月底约$4,955的峰值联系起来的线。每当ETH向这条阻力反转波动时，卖家就会介入并推低价格。四次下跌出现在稳步下降的价格上，形成交易者所称的下降三角形或下降楔形市场。

这很重要，因为阻力水平在反复测试后变得不那么强大。每次被拒，卖家数量减少，意味着卖压正在减弱。第四次测试通常是决定性的时刻——价格要么跌破支撑，要么最终突破阻力。

以太币现在交易价格约为$4,472，分析师正在观察突破$4,500水平是否会达到$4,600-4,800的水平。与近期高点的接近表明ETH正准备向任一方向移动。


技术指标揭示什么

动量指标显示趋势线背后的情况。相对强弱指数(RSI)处于中性位置，既不超买也不超卖。这意味着ETH可以在没有过度伸展状态的直接压力下向任何方向移动。

成交量模式也很重要；例如，前两次被拒有高卖出量，而第三次和第四次成交量较低。被拒时成交量减少通常表明空头较弱，这经常导致突破而非崩溃。

即时阻力是4,350-4,400 USDT，在私密成交量的基础上突破这一点将有利于引发向主要良好阻力趋势线的反弹。

结论

以太坊在同一趋势线上的四次下跌已经形成了一个盘旋的弹簧——准备以某种方式释放能量。随着卖出量减弱，动量指标中性，以及价格保持在关键支撑位之上，这种设置略微看跌，倾向于突破而非崩溃。然而，只要ETH在4,500以上急剧下跌，下降趋势就会维持，投资者必须准备好上涨或下跌。

