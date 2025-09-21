以太坊面临关键测试，分析师关注$4200附近的关键支撑位

以太坊（ETH）目前交易价格为$4500，市场专家正密切关注该资产能否维持支撑位。大约$3600是逢低买入的机会。备受欢迎的加密货币分析师Michael van de Poppe详细阐述了他对ETH的预期，强调了现有格局中的威胁和机遇。

随着整体加密货币市场波动，以太坊可能会迈出一步，在未来几周塑造山寨币走势。投资者也在监测可能使ETH继续上升趋势或进入更深度下跌的区域。

$4,200-$4,300的关键支撑区间

Van de Poppe表示以太坊在$4,200和$4,300之间有一个直接支撑区。这一水平在过去几个交易时段中充当了市场缓冲器，如果ETH要保持在轨道上，维持这一水平至关重要。

然而，失去这一区间将导致更大幅度的调整。对此，van de Poppe观察到，在买家重新进入市场之前，以太坊可能会下跌至$3,500至$3,800。这种回调将为长期投资者提供他所称的以较低价格囤积ETH的绝佳机会。

以太坊阻力位和市场展望

以太坊在$4600处遇到阻力。一旦突破这一水平，价格将再次上涨。目前，ETH在一个小范围内交易，买家和卖家相互角力。

市场指标显示这是一个平衡的市场。RSI指数为53，表明ETH既不过高也不过低。多空双方都有空间引发情绪变化。

波动中的机遇

波动可能会让一些交易者担忧，但分析师认为以太坊的整体设置仍然良好。新客户有机会在调整时再次买入，因为在3,500-3,800的低点区域需求可能导致价格再次上涨。

以太坊的价格仍与宏观经济趋势和投资者对数字货币的信任度相关联。目前阻力高，关键支撑低；因此，未来几周将决定ETH的走向。

目前交易者正在等待了解以太坊能否在4200和4300之间支撑自己，然后突破4600。这一结果将决定市场是进一步下跌还是开始另一个上升趋势。