以太坊（ETH）价格：鲸鱼累积80万ETH，机构需求增长

摘要

以太坊本周上涨8.84%，在强劲价格走势后交易价格为$4,510

鲸鱼累积了近800,000个ETH，显示机构信心增长

技术指标显示，如果势头持续，潜在目标价位为$5,000至$5,200

分析师将ETH当前模式与黄金2020-2025年的涨势相比较，暗示到2025年底可能达到$12,000-$15,000

贝莱德的以太坊ETF和机构产品推动日交易量超过$37亿

以太坊在录得8.84%的涨幅后，本周收盘价为$4,510。按市值计算的第二大加密货币显示出$4,088至$4,616之间的强劲价格走势。

以太坊(ETH)价格

本周鲸鱼活动增加，大持有者购买了接近800,000个ETH。加密市场专家Ali汇编的数据揭示了这种积累模式。

这种购买活动表明机构对以太坊未来的兴趣日益增长。这发生在经历数月波动后，更广泛的市场趋于稳定之际。

以太坊整周保持在$4,100以上交易。这一水平似乎为持续的价格走势提供了强有力的技术支撑。

RSI水平为63.56，表明买入势头积极。交易者认为在指标进入超买区域前还有上涨空间。

MACD指标显示主线为517.18，远高于信号线的443.31。正直方图读数的差距扩大表明强劲的上行势头将持续到10月。

从技术角度看，斐波那契回调水平勾勒出以太坊的潜在目标。阻力位出现在接近$4,742，与0.236斐波那契水平一致。

突破这一区间可能开辟通往$4,950甚至$5,200的道路。这些水平代表卖压可能增加的区域。

ETF流入改变市场结构

贝莱德的以太坊ETF和类似机构产品的引入改变了2025年的市场概况。这些基金为传统投资者提供ETH敞口，而无需直接托管担忧。

ETF流入似乎减少了长期持有者的卖出压力。分析师注意到，与早期牛市周期相比，这改善了ETH价格稳定性。

机构投资组合现在将ETH视为多元化工具，而非纯粹的投机品。许多分析师预计资金流入将持续到2025年第四季度。

市场观察者将以太坊当前结构与黄金多年攀升进行了比较。交易员DeFiTracer分享了一张图表，显示以太坊2024-2026年的模式紧密跟踪黄金2020-2025年的上涨。

区块链记者的数据支持了这一比较。研究显示，以太坊-黄金相关性在2025年第三季度上升至0.7，标志着两种资产之间记录的最强关联之一。

历史上，以太坊与黄金交易方向相反，在投资者寻求风险时走高。分析师表示，宏观条件的变化，特别是通胀压力和扩大的ETF流入，开始缩小这一差距。

分析师预测范围从$12,000到$15,000

包括Benjamin Cowen和Tom Lee在内的研究人员预测，如果当前资金流入持续，以太坊可能接近$12,000至$15,000。他们引用了去中心化金融和质押平台参与度的增长。

这些平台鼓励长期持有ETH而非短期投机。持有者行为的转变可能支持持续的价格走势。

链上数据显示短期持有者的支出产出利润比率下降。这一指标衡量代币是以盈利还是亏损状态流动。

支撑位保持在$4,120作为第一个主要底部，更深层支撑在$3,850。如果价格低于这些水平，以太坊可能回落至$3,500，尽管当前势头表明这种情况不太可能发生。

