以太坊ETF损失7.88亿，而比特币ETF则见强劲流入

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:54
主要亮点

  • 以太坊ETF在9月1日至5日期间流出7.88亿美元。
  • 比特币ETF录得2.46亿美元流入，显示市场信心。
  • 顶级ETF如ETHA、FETH和IBIT推动了主要资本转移。

以太坊ETF面临大量资金流出

根据SoSoValue的数据，在2025年9月1日至9月5日期间，基于以太坊的ETF损失了7.8774亿美元。这标志着自5月中旬以来该领域第二周出现负面走势，凸显了以太坊投资产品持续的波动性。

美国现货以太坊ETF的资金流入和流出情况 – 来源：SoSoValue

主要以太坊ETF的资金流出情况如下：

  • ETHA (贝莱德) – 3.1247亿美元
  • FETH (富达) – 2.879亿美元
  • ETHE (灰度) – 8350万美元
  • ETHW (Bitwise) – 4908万美元
  • TETH (21Shares) – 2130万美元
  • ETHV (VanEck) – 1722万美元
  • ETH (灰度) – 1251万美元
  • QETH (景顺) – 213万美元
  • EZET (富兰克林邓普顿) – 162万美元

这些数字凸显了投资者对以太坊ETF领域的谨慎态度，尽管数字资产整体呈增长趋势。

比特币ETF显示正向资金流入

相比之下，比特币ETF在同期经历了2.4642亿美元的资金流入，表明市场对比特币作为主流投资持续保持信心。

美国现货比特币ETF的资金流入和流出情况 – 来源：SoSoValue

资本收益集中在四个领先的ETF：

  • IBIT – 4.3432亿美元
  • BTC – 3329万美元
  • FBTC – 2501万美元
  • BTCO – 221万美元

两个ETF，BTCW和DEFI，没有新资金流入，而六个记录了资金流出：

  • ARKB – 8152万美元
  • BITB – 7690万美元
  • GBTC – 6974万美元
  • HODL – 1319万美元
  • BRRR – 387万美元
  • EZBC – 318万美元

在过去一周，基于以太坊市值的ETF资金流入超过10亿美元，这包括所有与以太坊相关的产品。

同时，比特币ETF继续吸引机构和散户投资者的显著兴趣，反映了两大领先加密货币之间的不同市场情绪。

来源：https://coinpaper.com/10933/ethereum-et-fs-lose-788-million-while-bitcoin-et-fs-see-strong-inflows

