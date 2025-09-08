以太坊ETF损失7.88亿，而比特币ETF则见强劲流入

主要亮点
- 以太坊ETF在9月1日至5日期间流出7.88亿美元。
- 比特币ETF录得2.46亿美元流入，显示市场信心。
- 顶级ETF如ETHA、FETH和IBIT推动了主要资本转移。
以太坊ETF面临大量资金流出
根据SoSoValue的数据，在2025年9月1日至9月5日期间，基于以太坊的ETF损失了7.8774亿美元。这标志着自5月中旬以来该领域第二周出现负面走势，凸显了以太坊投资产品持续的波动性。
美国现货以太坊ETF的资金流入和流出情况 – 来源：SoSoValue
主要以太坊ETF的资金流出情况如下：
- ETHA (贝莱德) – 3.1247亿美元
- FETH (富达) – 2.879亿美元
- ETHE (灰度) – 8350万美元
- ETHW (Bitwise) – 4908万美元
- TETH (21Shares) – 2130万美元
- ETHV (VanEck) – 1722万美元
- ETH (灰度) – 1251万美元
- QETH (景顺) – 213万美元
- EZET (富兰克林邓普顿) – 162万美元
这些数字凸显了投资者对以太坊ETF领域的谨慎态度，尽管数字资产整体呈增长趋势。
比特币ETF显示正向资金流入
相比之下，比特币ETF在同期经历了2.4642亿美元的资金流入，表明市场对比特币作为主流投资持续保持信心。
美国现货比特币ETF的资金流入和流出情况 – 来源：SoSoValue
资本收益集中在四个领先的ETF：
- IBIT – 4.3432亿美元
- BTC – 3329万美元
- FBTC – 2501万美元
- BTCO – 221万美元
两个ETF，BTCW和DEFI，没有新资金流入，而六个记录了资金流出：
- ARKB – 8152万美元
- BITB – 7690万美元
- GBTC – 6974万美元
- HODL – 1319万美元
- BRRR – 387万美元
- EZBC – 318万美元
在过去一周，基于以太坊市值的ETF资金流入超过10亿美元，这包括所有与以太坊相关的产品。
同时，比特币ETF继续吸引机构和散户投资者的显著兴趣，反映了两大领先加密货币之间的不同市场情绪。
