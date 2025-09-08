以太坊ETF损失7.88亿，而比特币ETF则见强劲流入

以太坊ETF亏损7.88亿美元，而比特币ETF则迎来强劲资金流入的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com。主要亮点以太坊ETF在9月1日至5日期间流出7.88亿美元。比特币ETF录得2.46亿美元资金流入，显示市场信心。顶级ETF如ETHA、FETH和IBIT推动了主要资本转移。以太坊ETF面临显著资金流出根据SoSoValue的数据，在2025年9月1日至9月5日期间，基于以太坊的ETF损失了7.8774亿美元。这标志着自5月中旬以来该领域第二周出现负面走势，凸显了以太坊投资产品持续的波动性。美国现货以太坊ETF的资金流入和流出情况 – 来源：SoSoValue主要以太坊ETF的资金流出情况如下：ETHA（贝莱德）– 3.1247亿美元FETH（富达）– 2.879亿美元ETHE（灰度）– 8350万美元ETHW（Bitwise）– 4908万美元TETH（21Shares）– 2130万美元ETHV（VanEck）– 1722万美元ETH（灰度）– 1251万美元QETH（景顺）– 213万美元EZET（富兰克林邓普顿）– 162万美元这些数字凸显了投资者对以太坊ETF领域采取谨慎态度，尽管数字资产整体呈增长趋势。比特币ETF显示正面资金流入相比之下，比特币ETF在同期经历了2.4642亿美元的资金流入，表明市场继续对比特币作为主流投资保持信心。美国现货比特币ETF的资金流入和流出情况 – 来源：SoSoValue资本收益集中在四个领先的ETF：IBIT – 4.3432亿美元BTC – 3329万美元FBTC – 2501万美元BTCO – 221万美元两个ETF，BTCW和DEFI，没有新资金流入，而六个记录了资金流出：ARKB – 8152万美元BITB – 7690万美元GBTC – 6974万美元HODL – 1319万美元BRRR – 387万美元EZBC – 318万美元在过去一周，如果包括所有与以太坊相关的产品，基于以太坊市值的ETF资金流入超过10亿美元。同时，比特币ETF继续吸引机构和零售投资者的显著兴趣，反映了两者之间的不同情绪... 以太坊ETF亏损7.88亿美元，而比特币ETF则迎来强劲资金流入的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com。主要亮点以太坊ETF在9月1日至5日期间流出7.88亿美元。比特币ETF录得2.46亿美元资金流入，显示市场信心。顶级ETF如ETHA、FETH和IBIT推动了主要资本转移。以太坊ETF面临显著资金流出根据SoSoValue的数据，在2025年9月1日至9月5日期间，基于以太坊的ETF损失了7.8774亿美元。这标志着自5月中旬以来该领域第二周出现负面走势，凸显了以太坊投资产品持续的波动性。美国现货以太坊ETF的资金流入和流出情况 – 来源：SoSoValue主要以太坊ETF的资金流出情况如下：ETHA（贝莱德）– 3.1247亿美元FETH（富达）– 2.879亿美元ETHE（灰度）– 8350万美元ETHW（Bitwise）– 4908万美元TETH（21Shares）– 2130万美元ETHV（VanEck）– 1722万美元ETH（灰度）– 1251万美元QETH（景顺）– 213万美元EZET（富兰克林邓普顿）– 162万美元这些数字凸显了投资者对以太坊ETF领域采取谨慎态度，尽管数字资产整体呈增长趋势。比特币ETF显示正面资金流入相比之下，比特币ETF在同期经历了2.4642亿美元的资金流入，表明市场继续对比特币作为主流投资保持信心。美国现货比特币ETF的资金流入和流出情况 – 来源：SoSoValue资本收益集中在四个领先的ETF：IBIT – 4.3432亿美元BTC – 3329万美元FBTC – 2501万美元BTCO – 221万美元两个ETF，BTCW和DEFI，没有新资金流入，而六个记录了资金流出：ARKB – 8152万美元BITB – 7690万美元GBTC – 6974万美元HODL – 1319万美元BRRR – 387万美元EZBC – 318万美元在过去一周，如果包括所有与以太坊相关的产品，基于以太坊市值的ETF资金流入超过10亿美元。同时，比特币ETF继续吸引机构和零售投资者的显著兴趣，反映了两者之间的不同情绪...