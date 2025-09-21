ETH 和 BTC 持有者通过 FleetMining 云挖矿寻求稳定收入

广告





免责声明：以下文章为赞助内容，其中的观点不代表ZyCrypto的立场。读者在采取与本文提及的项目相关的任何行动之前，应进行独立研究。本文不应被视为投资建议。

纽约时间：2025年9月20日 — FleetMining，一家总部位于美国的云挖矿公司，宣布推出零成本云挖矿服务，让用户能够在不需要昂贵硬件或电费的情况下挖掘比特币和狗狗币等热门加密货币。

这个新平台为加密货币爱好者和新手提供了一种简化的方式，通过完全在线的挖矿方式赚取被动收入。通过在注册时提供15美元的免费挖矿合约，FleetMining使挖矿变得比以往更加容易获取。

无需设备。无需经验。只有加密货币奖励。

FleetMining的平台消除了传统加密货币挖矿的复杂性。用户不再需要购买挖矿设备或维护服务器。只需一个电子邮件地址，个人就可以注册并通过简单、用户友好的界面开始赚取每日收益。该平台支持比特币(BTC)、狗狗币(DOGE)和莱特币(LTC)的挖矿。

"我们创建FleetMining的理念是，任何人都应该能够参与加密货币挖矿，而不需要高昂的成本或技术挑战，"一位公司代表表示。"我们的模式建立在透明度、易用性和包容性的基础上。"

具有环保意识基础设施的全球运营

FleetMining在哈萨克斯坦和冰岛等战略性能源高效地区运营其挖矿场。这些地点因其低电费和可持续能源的获取而被选择，使公司能够将成本节约和可靠性传递给其用户。

计划 每日回报 期限（天） 总回报 入门矿工 $100 $3.00 2 $106 入门矿工 $500 $6.25 5 $531.25 标准矿工 $3,000 $45.00 15 $3,675 标准矿工 $6,000 $96.00 20 $7,920 高级矿工 $30,000 $540.00 45 $54,300 高级矿工 $200,000 $3,800 55 $409,000 高级矿工 $300,000 $6,000 60 $660,000

FleetMining的挖矿合约旨在支持不同专业水平的用户。

平台亮点：

·免费15美元挖矿奖金 – 无需任何付款即可立即开始。

·无需硬件 – 所有挖矿都基于云端。

·每日收益 – 收益直接支付到您的钱包。

·环保友好 – 在能源高效地区运营。

·安全可靠 – SSL加密和反DDoS保护确保账户安全。

·推荐奖励 – 邀请他人加入平台可赚取高达4.5%的佣金。

如何开始：

在www.fleetmining.com创建账户

领取您的15美元奖金挖矿合约

开始赚取并每日跟踪您的奖励

FleetMining免费云挖矿模式反映了对可访问加密工具日益增长的需求。凭借可靠的性能、全球基础设施和清晰的用户入门路径，该公司为任何人提供了加入数字经济的机会——无需技术知识。

关于FleetMining：

FleetMining是一家总部位于英国米德尔塞克斯的领先云挖矿提供商，专注于比特币、狗狗币和莱特币挖矿服务。FleetMining致力于使加密货币挖矿变得易于获取、经济实惠且环保，结合了尖端技术、可持续运营和用户友好的解决方案，使全球个人能够参与数字资产经济。

媒体联系：

了解更多并立即开始云挖矿： https://fleetmining.com

电子邮件：[email protected]

公司地址：1225 17th St, Denver, CO 80202, United States

免责声明：这是一篇赞助文章，其中的观点不代表ZyCrypto的立场，也不应归因于ZyCrypto。读者在采取与本文提及的公司、产品或项目相关的任何行动之前，应进行独立研究；本文也不能被视为投资建议。请注意，交易加密货币涉及重大风险，因为加密市场的波动性可能导致重大损失。