交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
ETF资金流入，"贬值交易"推动比特币攀升至$123K以上的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com。这是Forward Guidance通讯的一个片段。要阅读完整版，请订阅。周末即将到来，比特币正在接近其历史最高点。随着政府关闭延迟了新潜在加密货币ETF的推出，我们今天可以关注美国比特币基金，这些基金在过去四个交易日内吸引了约$2.2亿的资金流入。（这是更广泛的"贬值交易"的一部分，传统金融巨头的分析师们现在才开始谈论这个话题。你必须原谅他们没有在你听说时就听说过这个。）当我写关于10月加密货币市场展望时，比特币价格在$117,500范围内。此后它已飙升至$123,000以上——在中午时距离历史最高点仅差1%。随着许多人将注意力转向预期推出的持有SOL、LTC、XRP等的加密货币ETF，政府关闭（因此SEC暂停）给了我们一个回顾经典的机会。 现货比特币ETF资金流入在9月份反弹，此前这些产品在8月份流出了$750万。尽管以太坊ETF在8月份风头正劲，但上个月流入这些基金的资本大幅放缓。上图不包括周三和周四的数据，在这两天比特币ETF分别吸引了$676万和$627万的资金——这是三周以来最高的资金流入水平。 关于BTC是否会再次迎来"上涨的十月"的可能性，21Shares的Matt Mena指出，预期本月晚些时候美联储降息将成为一个主要利好因素。他解释说，比特币既可以在财政不确定时期作为"数字黄金"对冲工具受益，也可以在流动性回归时作为高贝塔风险资产受益。 Felix在昨天的通讯中提到，正在进行的政府关闭（例如就业数据的延迟）迫使市场观察者依赖最近的私人就业数据...ETF资金流入，"贬值交易"推动比特币攀升至$123K以上的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com。这是Forward Guidance通讯的一个片段。要阅读完整版，请订阅。周末即将到来，比特币正在接近其历史最高点。随着政府关闭延迟了新潜在加密货币ETF的推出，我们今天可以关注美国比特币基金，这些基金在过去四个交易日内吸引了约$2.2亿的资金流入。（这是更广泛的"贬值交易"的一部分，传统金融巨头的分析师们现在才开始谈论这个话题。你必须原谅他们没有在你听说时就听说过这个。）当我写关于10月加密货币市场展望时，比特币价格在$117,500范围内。此后它已飙升至$123,000以上——在中午时距离历史最高点仅差1%。随着许多人将注意力转向预期推出的持有SOL、LTC、XRP等的加密货币ETF，政府关闭（因此SEC暂停）给了我们一个回顾经典的机会。 现货比特币ETF资金流入在9月份反弹，此前这些产品在8月份流出了$750万。尽管以太坊ETF在8月份风头正劲，但上个月流入这些基金的资本大幅放缓。上图不包括周三和周四的数据，在这两天比特币ETF分别吸引了$676万和$627万的资金——这是三周以来最高的资金流入水平。 关于BTC是否会再次迎来"上涨的十月"的可能性，21Shares的Matt Mena指出，预期本月晚些时候美联储降息将成为一个主要利好因素。他解释说，比特币既可以在财政不确定时期作为"数字黄金"对冲工具受益，也可以在流动性回归时作为高贝塔风险资产受益。 Felix在昨天的通讯中提到，正在进行的政府关闭（例如就业数据的延迟）迫使市场观察者依赖最近的私人就业数据...

ETF 流入，"贬值交易"推动比特币攀升至 123,000 美元以上

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 04:12
Polytrade
TRADE$0.05349+4.96%
Fuel
FUEL$0.00272+1.11%
COM
COM$0.006545+5.80%
SphereX
HERE$0.000119--%

这是来自Forward Guidance通讯的一个片段。要阅读完整版，请订阅。

周末即将到来，比特币正在逼近其历史最高点。

随着政府停摆延迟了新潜在加密货币ETF的推出，我们今天可以关注一下美国比特币基金，这些基金在过去四个交易日内吸引了约22亿美元的资金流入。

（这是更广泛的"贬值交易"的一部分，传统金融巨头的分析师们现在才开始谈论这个话题。你必须原谅他们没有在你知道时就听说这件事。）

当我写10月份加密货币市场展望时，比特币价格在117,500美元左右。此后它已飙升至123,000美元以上——中午时距离历史最高点仅差1%。

随着许多人将注意力转向预期推出的持有SOL、LTC、XRP等的加密货币ETF，政府停摆（因此SEC暂停）给了我们一个回顾经典的机会。  

在8月份产品流出7.5亿美元后，现货比特币ETF资金流入在9月份反弹。尽管以太坊ETF在8月份风头正劲，但上个月流入这些基金的资金大幅放缓。

上图不包括周三和周四的数据，在这两天比特币ETF分别吸引了6.76亿美元和6.27亿美元的资金——这是三周以来最高的资金流入水平。 

关于BTC再次迎来"涨势十月"的可能性，21Shares的Matt Mena指出本月晚些时候预期的美联储降息是一个主要利好因素。他解释说，比特币既可以在财政不确定时期作为"数字黄金"对冲工具受益，也可以在流动性回归时作为高贝塔风险资产受益。 

Felix在昨天的通讯中提到，正在进行的政府停摆（例如就业数据延迟发布）迫使市场观察者依赖最近显示劳动力市场疲软的私人就业数据。他解释说，这基本上意味着"降息周期的继续是板上钉钉的事"。 

除了预期的降息外，Mena提到ETF资金流入是比特币有望重新测试124,000美元并可能在2025年底前达到140,000至150,000美元之间的另一个原因。他补充说，更广泛的市场可能会跟随这一趋势。 

"加密货币总市值有望挑战5万亿美元的门槛——比当前水平高出不到25%，"Mena本周早些时候告诉我。"考虑到2024年第四季度出现了63%的飙升，市值从10月的2.2万亿美元攀升至年底的3.6万亿美元，这是一个可实现的目标。"

摩根大通分析师最近公开表示，比特币可能在2025年底前达到165,000美元——指出相对于波动性调整后的黄金水平，该资产被低估了。

随着我们即将看到加密货币ETF阵容的广泛扩展，重要的是要记住比特币在投资组合中扮演的角色与其他加密资产不同。我并不是在告诉比特币极端主义者他们不已经相信的事情。 

还记得ETF.com分析师Sumit Roy告诉我关于即将推出的现货加密货币ETF的潜在需求吗？它们不一定会看到来自那些将财富的一小部分（比如说2%）投入BTC作为分散投资和/或对冲工具的投资者的资金流入。

这个在DAS伦敦举行的10月15日ETF专题小组讨论，有来自BlackRock和21Shares的高管参与，时机非常恰当。

比特币ETF的另一个可能的利好因素是像Vanguard这样的经纪公司允许客户交易它们。在最近有报道称这家指数基金巨头正在权衡这种可能性后，这个话题再次被提起。

虽然Vanguard尚未对我关于这份报告的询问作出回应，但它历来对加密货币的立场（或者我应该说反加密货币立场）非常明确。Vanguard发言人此前曾告诉我，该公司"持续评估"其经纪服务，所以这份报告似乎与那种表述没有太大不同。当然，许多人相信Vanguard最终会让步。 

周五我已经絮叨得够多了。如果你所在的地方有季节变化，去享受这秋季的天气吧。  

— Ben Strack

在您的收件箱中获取新闻。探索Blockworks通讯：

来源：https://blockworks.co/news/etf-inflows-bitcoin-above-123k

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5183+8.32%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005139+14.32%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.9+1.78%
RealLink
REAL$0.06901+0.96%
DeFi
DEFI$0.000853+6.62%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.1525+9.85%
1
1$0.02903+18.20%
4
4$0.06279+1.83%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104,840.36
$104,840.36$104,840.36

+1.04%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,514.57
$3,514.57$3,514.57

-0.03%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5178
$2.5178$2.5178

+8.71%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.95
$165.95$165.95

+2.10%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17855
$0.17855$0.17855

+0.26%