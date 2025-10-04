ETF 流入，"贬值交易"推动比特币攀升至 123,000 美元以上

这是来自Forward Guidance通讯的一个片段。要阅读完整版，请订阅。

周末即将到来，比特币正在逼近其历史最高点。

随着政府停摆延迟了新潜在加密货币ETF的推出，我们今天可以关注一下美国比特币基金，这些基金在过去四个交易日内吸引了约22亿美元的资金流入。

（这是更广泛的"贬值交易"的一部分，传统金融巨头的分析师们现在才开始谈论这个话题。你必须原谅他们没有在你知道时就听说这件事。）

当我写10月份加密货币市场展望时，比特币价格在117,500美元左右。此后它已飙升至123,000美元以上——中午时距离历史最高点仅差1%。

随着许多人将注意力转向预期推出的持有SOL、LTC、XRP等的加密货币ETF，政府停摆（因此SEC暂停）给了我们一个回顾经典的机会。

在8月份产品流出7.5亿美元后，现货比特币ETF资金流入在9月份反弹。尽管以太坊ETF在8月份风头正劲，但上个月流入这些基金的资金大幅放缓。

上图不包括周三和周四的数据，在这两天比特币ETF分别吸引了6.76亿美元和6.27亿美元的资金——这是三周以来最高的资金流入水平。

关于BTC再次迎来"涨势十月"的可能性，21Shares的Matt Mena指出本月晚些时候预期的美联储降息是一个主要利好因素。他解释说，比特币既可以在财政不确定时期作为"数字黄金"对冲工具受益，也可以在流动性回归时作为高贝塔风险资产受益。

Felix在昨天的通讯中提到，正在进行的政府停摆（例如就业数据延迟发布）迫使市场观察者依赖最近显示劳动力市场疲软的私人就业数据。他解释说，这基本上意味着"降息周期的继续是板上钉钉的事"。

除了预期的降息外，Mena提到ETF资金流入是比特币有望重新测试124,000美元并可能在2025年底前达到140,000至150,000美元之间的另一个原因。他补充说，更广泛的市场可能会跟随这一趋势。

"加密货币总市值有望挑战5万亿美元的门槛——比当前水平高出不到25%，"Mena本周早些时候告诉我。"考虑到2024年第四季度出现了63%的飙升，市值从10月的2.2万亿美元攀升至年底的3.6万亿美元，这是一个可实现的目标。"

摩根大通分析师最近公开表示，比特币可能在2025年底前达到165,000美元——指出相对于波动性调整后的黄金水平，该资产被低估了。

随着我们即将看到加密货币ETF阵容的广泛扩展，重要的是要记住比特币在投资组合中扮演的角色与其他加密资产不同。我并不是在告诉比特币极端主义者他们不已经相信的事情。

还记得ETF.com分析师Sumit Roy告诉我关于即将推出的现货加密货币ETF的潜在需求吗？它们不一定会看到来自那些将财富的一小部分（比如说2%）投入BTC作为分散投资和/或对冲工具的投资者的资金流入。

这个在DAS伦敦举行的10月15日ETF专题小组讨论，有来自BlackRock和21Shares的高管参与，时机非常恰当。

比特币ETF的另一个可能的利好因素是像Vanguard这样的经纪公司允许客户交易它们。在最近有报道称这家指数基金巨头正在权衡这种可能性后，这个话题再次被提起。

虽然Vanguard尚未对我关于这份报告的询问作出回应，但它历来对加密货币的立场（或者我应该说反加密货币立场）非常明确。Vanguard发言人此前曾告诉我，该公司"持续评估"其经纪服务，所以这份报告似乎与那种表述没有太大不同。当然，许多人相信Vanguard最终会让步。

周五我已经絮叨得够多了。如果你所在的地方有季节变化，去享受这秋季的天气吧。

— Ben Strack

