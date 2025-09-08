ESW 和 Shopify 为企业品牌推动国际电子商务

ESW 协助品牌进行跨境电子商务。 图片由 ESW 提供

随着品牌应对日益复杂的海外市场法律和关税，国际电子商务世界变得日益复杂。ESW 作为国际电子商务的领导者应运而生。该公司已与一体化平台 Shopify 签署战略协议，为商业提供必要的互联网基础设施，使企业品牌和零售商能够在超过 200 个市场中扩展、本地化和优化其业务。

"我们去年开始与 Shopify 洽谈，"ESW 首席执行官 Eric Eichmann 表示。"我们已经将一些客户转移到我们解决方案上的 Shopify，包括 Tarte 和 Thom Brown。我们为 Shopify 环境带来的是以更有效方式服务公司的能力。我们帮助品牌接触全球热爱他们的消费者并建立牢固的关系。"

Eichmann 表示，与 Shopify 合作使 ESW 能够为企业商家提供强大的全球电子商务解决方案。"通过结合 Shopify 高转化率的电子商务平台与 ESW 的跨境能力，我们使品牌能够以真正本地化的体验在国际上扩展，而无需他们在灵活性和控制力之间做出选择。"

使用 Shopify 的企业品牌可以利用 ESW 在大规模管理合规性、风险和收入本地化方面的国际专业知识。"大型公司现在拥有一项服务，使他们能够以优化销售、优化利润并为该国消费者提供良好体验的方式进入 200 多个国际市场，"Eichmann 说。

ESW 处理世界各地的支付。"你需要确保拥有覆盖该国大多数公司业务的支付方式，"Eichmann 说。"我们在市场内做到这一点。Shopify 提供一些支付方式，但它们并不涵盖所有支付，所以在许多情况下，我们实际上通过添加新的支付机制来补充他们的产品。"

Eichmann 表示，通过无缝集成 Shopify，ESW 为品牌提供了发展所需的控制力、一致性和成果。以 Lululemon 这样的品牌为例，它在美国和加拿大独立开展业务。"当你谈论那些复杂且收入不那么可观的国家时，他们没有理由自己去处理所有麻烦，"Eichmann 说。"这时他们就依靠我们为他们做这些事情。"

"当我们通过使用当地语言来本地化解决方案时，转化率就会上升，"Eichmann 说。"如果你在马来西亚只使用英语，那与在马来西亚使用马来语是不同的。这会产生很大的差异，消费者的体验会好得多。"

从品牌角度来看，ESW 所做的很多工作是提供白手套服务。该公司为客户提供关于什么有效、什么无效的分析，Eichmann 说这"背后有大量的分析数据"。"我们不断改进物流和相关成本。"