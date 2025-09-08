交易所DEX+
埃里克·特朗普在日本加倍支持比特币国库角色

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:13
Bitcoin

围绕埃里克·特朗普在亚洲的商业活动的猜测导致一只日本股票在崩盘前飙升，但美国总统的儿子现已澄清事实。

特朗普与ABC（一家东京上市公司，前身为GFA）总裁站在一起的照片迅速在投资者中传播。这张图片引发了特朗普正在与该公司合作的传言，引发了外国买家的抢购热潮。ABC的股价飙升，但在特朗普公开否认任何参与后，股价暴跌了近18%。

特朗普的声明

在X上发帖时，特朗普表示这张照片是在一次会议上随意拍摄的，并不能证明任何合作关系。"我不认识这个人，也没有参与这家公司，"他写道，并补充说他在该地区的唯一商业关系是与专注于比特币的Metaplanet。

对Metaplanet的承诺

特朗普最近被任命为Metaplanet的战略顾问，该公司因其积极的比特币积累策略而被比作MicroStrategy。他上周参加了该公司的股东大会，加强了他与该公司的联系。

就Metaplanet而言，它继续增加其加密货币储备。周一，它以平均成本111,783美元向其资产负债表添加了136个BTC，使总持有量达到20,136个BTC——价值超过20亿美元。

特朗普的澄清突显了市场对知名人士的敏感性，以及他在亚洲只与Metaplanet保持一致的意图。

本文提供的信息仅供参考，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alex是一位经验丰富的金融记者和加密货币爱好者。他拥有超过8年报道加密货币、区块链和金融科技行业的经验，精通复杂且不断发展的数字资产世界。他的见解深刻且引人深思的文章为读者提供了市场最新发展和趋势的清晰图景。他的方法使他能够将复杂的想法分解为易于理解且深入的内容。关注他的出版物，了解最重要的趋势和话题的最新动态。

