埃里克·特朗普澄清除元星球外的亚洲关系，MTPLF股价下滑

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:26
美国总统唐纳德·特朗普的儿子埃里克·特朗普周一澄清他在亚洲地区只效忠于Metaplanet。此举是为了回应在他访问该地区期间有关他参与亚洲另一家公司的传言。

埃里克·特朗普澄清仅与Metaplanet有合作关系

埃里克·特朗普于9月8日在X平台上澄清，他只与Metaplanet（又称亚洲战略）有合作。他表示，比特币财库公司"Metaplanet是我在该地区唯一合作的公司。"

他与ABC公司（前身为GFA）总裁的合照在日本投资界广泛流传。关于埃里克与ABC关系的猜测引发了该公司股价上涨。据信，外国投资者看到这张照片后购买了ABC股票，认为其价格肯定会飙升。

埃里克·特朗普与ABC总裁。来源：X

周一，在埃里克否认与该公司有任何关联后，GFA股价暴跌超过17.79%至462日元。24小时内的最低和最高价分别为462日元和630日元。他说：

"我不知道这是谁，我也没有与这家公司有任何关联。这只是我在亚洲参加会议时的一张照片。如果有人声称我参与了这家公司，我要明确表示——我没有。"

埃里克·特朗普此前被任命为Metaplanet的战略顾问，该公司是日本最大的比特币企业持有者。他上周还参加了Metaplanet的股东大会。

今天，Metaplanet将其比特币总持有量增加到20,136 BTC。该公司以平均每BTC 111,783美元的价格购买了136 BTC，总价值1520万美元。

Metaplanet和MTPLF股票下跌

截至撰稿时，Metaplanet股票收盘下跌超过2.96%，至688日元。在机构大量做空的情况下，该股继续下跌。根据雅虎财经，该股一个月内下跌了31%，使年初至今(YTD)的回报率降至接近97%。

Metaplanet股票日线图。来源：TradingView

同时，MTPLF股票也面临卖压，上周收盘下跌1.62%至4.855美元。一个月内下跌30%，年初至今上涨108%。

由于宏观因素和机构转向山寨币带来的不确定性，比特币价格表现受到影响，导致价格下跌。BTC价格目前交易在110,979美元，一周内上涨3.4%。

Varinder Singh

Varinder是金融科技和加密货币媒体领域的资深领导者，拥有超过12年的经验，其中包括6年以上专注于区块链、加密货币和Web3发展的经验。

为何信任CoinGape：CoinGape自2017年以来一直关注加密货币行业，旨在为读者提供有见地的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有多年经验，确保事实准确和报道平衡。通过遵循我们的编辑政策，我们的作者验证每个来源，核实每个故事，依靠可靠的来源，并正确归属引用和媒体。在评估交易所和工具时，我们还遵循严格的审查方法。从新兴区块链项目和币种发布到行业活动和技术发展，我们以坚定不移的承诺，及时、相关地报道数字资产领域的各个方面。

投资免责声明：内容反映作者的个人观点和当前市场状况。在投资加密货币之前，请进行自己的研究，因为作者和出版物均不对任何财务损失负责。

广告披露：本网站可能包含赞助内容和联盟链接。所有广告都有明确标记，广告合作伙伴对我们的编辑内容没有影响。

来源：https://coingape.com/eric-trump-clarifies-ties-in-asia-other-than-metaplanet-mtplf-stock-slips/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

