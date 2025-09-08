埃里克·特朗普澄清除元星球外的亚洲关系，MTPLF股价下滑

美国总统唐纳德·特朗普的儿子埃里克·特朗普周一澄清他在亚洲地区只效忠于Metaplanet。此举是为了回应在他访问该地区期间有关他参与亚洲另一家公司的传言。

埃里克·特朗普澄清仅与Metaplanet有合作关系

埃里克·特朗普于9月8日在X平台上澄清，他只与Metaplanet（又称亚洲战略）有合作。他表示，比特币财库公司"Metaplanet是我在该地区唯一合作的公司。"

他与ABC公司（前身为GFA）总裁的合照在日本投资界广泛流传。关于埃里克与ABC关系的猜测引发了该公司股价上涨。据信，外国投资者看到这张照片后购买了ABC股票，认为其价格肯定会飙升。

埃里克·特朗普与ABC总裁。来源：X

周一，在埃里克否认与该公司有任何关联后，GFA股价暴跌超过17.79%至462日元。24小时内的最低和最高价分别为462日元和630日元。他说：

"我不知道这是谁，我也没有与这家公司有任何关联。这只是我在亚洲参加会议时的一张照片。如果有人声称我参与了这家公司，我要明确表示——我没有。"

埃里克·特朗普此前被任命为Metaplanet的战略顾问，该公司是日本最大的比特币企业持有者。他上周还参加了Metaplanet的股东大会。

今天，Metaplanet将其比特币总持有量增加到20,136 BTC。该公司以平均每BTC 111,783美元的价格购买了136 BTC，总价值1520万美元。

Metaplanet和MTPLF股票下跌

截至撰稿时，Metaplanet股票收盘下跌超过2.96%，至688日元。在机构大量做空的情况下，该股继续下跌。根据雅虎财经，该股一个月内下跌了31%，使年初至今(YTD)的回报率降至接近97%。

Metaplanet股票日线图。来源：TradingView

同时，MTPLF股票也面临卖压，上周收盘下跌1.62%至4.855美元。一个月内下跌30%，年初至今上涨108%。

由于宏观因素和机构转向山寨币带来的不确定性，比特币价格表现受到影响，导致价格下跌。BTC价格目前交易在110,979美元，一周内上涨3.4%。

Varinder Singh Varinder是金融科技和加密货币媒体领域的资深领导者，拥有超过12年的经验，其中包括6年以上专注于区块链、加密货币和Web3发展的经验。他以为CoinGape、The Coin Republic和The Crypto Times等出版商报道高影响力和高质量的新闻而闻名，同时在任职期间完善并培训了多名记者。作为技术硕士学位持有者、分析思考者和科技爱好者，他在5000多篇新闻文章和论文中分享了他对颠覆性技术的知识。