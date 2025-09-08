交易所DEX+
埃隆·马斯克再次失败，特斯拉在美国的市场份额创8年来最大跌幅

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:19
特斯拉对美国电动车市场的控制刚刚遭受了近十年来最大的打击。在2025年8月，该公司在美国的市场份额崩跌至38%，自2017年以来首次跌破40%。

当时，特斯拉仍在加速生产Model 3。如今，它正被更便宜、更新颖且更具竞争力的选择挤出聚光灯。同时，埃隆正在追逐机器人而非汽车。当特斯拉的产品线停滞不前时，竞争对手正全力争取买家，而且效果显著。

Cox的数据显示，特斯拉在短短两个月内失去了超过10个百分点的市场份额，从6月的48.7%滑落至7月的42%，然后在8月进一步下跌。这是特斯拉自2021年3月以来最急剧的下滑，当时福特推出Mustang Mach-E进军电动车市场。

相比之下，7月份整体电动车销量上涨24%至128,268辆。特斯拉自身在7月的销量攀升至53,816辆，增长7%，但无法跟上步伐。在8月，特斯拉的销售增长降至3.1%，而市场其余部分加速增长14%。

传统品牌提供更大激励并接管销售

特斯拉暴跌的一个原因是传统汽车制造商推出大量电动车优惠。现代、本田、起亚和丰田都向买家提供积极的优惠，推出比特斯拉更好的激励措施，并迅速抢占市场份额。

Cox的行业洞察总监Stephanie Valdez Streaty表示："这些传统制造商都从这种紧迫感中受益，他们能够为自己的车辆提供有吸引力的优惠——而且效果显著。"

她还补充道："我知道他们正将自己定位为机器人和人工智能公司。但当你是一家汽车公司，当你没有新产品时，你的份额就会开始下降。"

自2023年推出Cybertruck以来，特斯拉没有推出新的大众市场车型。那次发布没有引起Model 3或Model Y那样的轰动。

即使是最近对Model Y的更新，这款曾经成为全球销量冠军的SUV，也未能达到预期。特斯拉现在似乎正迎来连续第二年销量下滑。

埃隆没有按照承诺推出更便宜的车型，而是将重点转向建造人形机器人和机器人出租车。这是一场巨大的赌博。

董事会刚刚提出了一项1万亿美元的埃隆薪酬计划，与特斯拉在未来十年内市值达到8.5万亿美元挂钩。这是投资者密切关注的全力一搏，尤其是现在，当公司的主要收入来源正在失去动力。

联邦税收抵免截止日期引发销售热潮

目前，买家正在争相利用本月结束的7,500美元联邦税收抵免。这股热潮在7月和8月推动了整体销售，但特斯拉的增长落后。其他公司只是行动更快。

当整个电动车市场在攀升时，特斯拉却在缓慢前行。这不仅仅是缺乏新车型的问题。降价已成为特斯拉的常规工具，但即使这些也正在失去优势。深度折扣可能保持销量，但也会消耗利润并吓跑股东。

众所周知，特斯拉的公众形象因埃隆与政治的联系而受到打击。他去年帮助唐纳德·特朗普总统重返白宫，制定削减和重组政府的计划。

但到了5月，埃隆与特朗普分道扬镳，完全离开了政府。这种政治上的急转弯，加上对埃隆在线行为的持续批评，使特斯拉的品牌塑造变得更加困难，尤其是在更倾向自由主义的市场。

与此同时，买家走进展厅，带着特斯拉竞争对手的钥匙离开。Topojoy Biswas，一位41岁的旧金山软件工作者，原本打算购买丰田凯美瑞。但在看到其他电动车制造商提供的优惠后，他改变了主意。

大众汽车经销商提供零首付、零利息和免费快速充电。Biswas表示，他最终选择了大众ID.4而非特斯拉Model Y。"感觉这是市场上最划算的交易，"他说。大众汽车7月的销量与6月相比跃升超过450%。

来源：https://www.cryptopolitan.com/tesla-us-market-share-plunges-most-8-years/

