萨尔瓦多的BTC总持有量在比特币日超过7亿美元

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:21
萨尔瓦多的比特币总持有量超过7亿美元，该国庆祝其将加密货币作为法定货币的具有里程碑意义的决定四周年。

摘要

  • 萨尔瓦多在比特币日购买了21个BTC。
  • 该国的总持有量为6,313.18个BTC，价值超过7亿美元。
  • 批评者认为萨尔瓦多的比特币投资存在严重风险。

来自该国比特币办公室（负责管理其比特币持有量的行政单位）的数据显示，在所谓的比特币日执行了21个BTC的购买后，该国持有6,313.18个BTC。

根据当前价格，萨尔瓦多的比特币储备在撰写时价值略高于7亿美元。 

这次购买21个BTC的行为偏离了比特币办公室自该国具有里程碑意义的比特币法正式实施以来所采用的每天购买1个比特币的政策。 

尽管萨尔瓦多偶尔会执行更大规模的购买，但这次最近的购买是对比特币2100万供应上限的象征性致敬，也是对政府承诺的重申，即使在它在国际货币基金组织义务和公众怀疑的钢丝上行走时。

总统纳伊布·布克尔在2021年提出了萨尔瓦多的比特币法，该提案签署后，这个拉丁美洲国家随后成为世界上第一个将比特币作为法定货币的国家。

尽管这对该国和加密货币行业都标志着一个历史性时刻，但这一决定遭到了许多经济学家的批评，他们警告了所涉及的波动性和宏观经济风险。

萨尔瓦多比特币举措的最大批评者之一是国际货币基金组织（IMF）。自采用初期以来，这个全球监管机构和贷款方一再警告，将如此波动的资产作为法定货币可能会破坏金融稳定，使货币政策复杂化，并使该国面临各种财政风险。

快进到2025年，国际货币基金组织迫使萨尔瓦多缩减其比特币雄心，作为14亿美元贷款协议的条件。为了确保交易，政府同意停止公共比特币购买，废除强制商家接受比特币的条款，并关闭其Chivo钱包计划。

甚至该国定期购买BTC的行为也在7月发布的国际货币基金组织审查后受到审查，该审查声称萨尔瓦多在签署国际货币基金组织协议后于2月停止了积累新的比特币，尽管该国的比特币办公室继续在社交媒体上宣布新的收购。

报告认为，这些所谓的购买实际上是政府控制的钱包之间的内部转账，而不是实际的市场购买。

比特币仍是萨尔瓦多的优先事项

尽管如此，这并没有阻止萨尔瓦多在公共前沿积极推动其比特币议程。在9月7日的X帖子中，比特币办公室表示，目前约有8万名公务员已获得比特币认证，并补充说该国还正在推出专注于比特币和人工智能的公共教育计划。

上个月，萨尔瓦多国民议会通过了一项新的"投资银行法"，该法为选定的投资银行能够在中央储备银行（BCR）和金融系统监管局（SSF）的监督下作为官方比特币服务提供商、发行商和数字资产管理者运营设立了规定。

像巴基斯坦和玻利维亚这样的国家也已转向萨尔瓦多寻求关于各自比特币战略的指导。

来源：https://crypto.news/el-salvadors-total-btc-holdings-surpass-700m-on-bitcoin-day/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

