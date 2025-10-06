萨尔瓦多的利润在比特币最近飙升后达到惊人水平 - 以下是最新数据

在比特币达到超过125,000美元的历史新高后，萨尔瓦多的比特币投资组合再次成为焦点。该国的比特币总持有量目前价值770,661,019美元。

根据数据，萨尔瓦多的总投资额为300,548,375美元。这些投资的总利润为470,112,644美元，代表156.42%的回报率。年初至今(YTD)的利润记录为183,361,874美元。

自2021年以来，总统纳伊布·布克尔一直监督着使比特币成为该国官方货币之一的政策。由于其波动性，这一策略最初受到批评和争议，但随着比特币价格的上涨，这一策略已为萨尔瓦多带来了可观的收益。

据称，根据可获得的信息，政府尚未进行任何销售，这意味着所有利润都是未实现的。

该国与国际货币基金组织(IMF)签署了协议，承诺停止购买BTC。然而，目前看来它仍在继续每天购买1个BTC。

*这不是投资建议。

