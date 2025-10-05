交易所DEX+
TLDR 萨尔瓦多的比特币储备已飙升至7.4亿美元，比2022年增长了162%。该国持有6,246个BTC，未实现利润超过4.43亿美元。通过地热挖矿和每日购买的战略积累支持增长。截至2025年，萨尔瓦多在全球主权比特币持有量中排名第六。萨尔瓦多的比特币储备已达到新的历史最高[...] 这篇文章《萨尔瓦多的比特币投资组合达到7.4亿美元，获得巨额利润》首次发表于CoinCentral。

萨尔瓦多的比特币投资组合达到7.4亿美元，获得巨额利润

作者：Coincentral
2025/10/05 19:08
摘要

  • 萨尔瓦多的比特币储备已激增至7.4亿美元，比2022年增长162%。
  • 该国持有6,246个BTC，未实现利润超过4.43亿美元。
  • 通过地热挖矿和每日购买的战略积累支持增长。
  • 截至2025年，萨尔瓦多在全球主权比特币持有量排名第六。

萨尔瓦多的比特币储备已达到新的历史高点，标志着该国长期押注加密货币的重要里程碑。随着2025年比特币价值飙升，该国的比特币投资组合激增，展示了数百万美元的未实现收益。这一成就凸显了萨尔瓦多战略的日益成功，该战略将比特币置于其经济未来的中心。

萨尔瓦多的比特币投资组合创纪录价值

萨尔瓦多的比特币储备已攀升至新高，截至2025年中期达到约7.407亿美元。这标志着自2022年以来增长了162%，当时该国已获得2,381个BTC。该国的比特币持有量现已达到6,246个BTC，反映出价值的大幅上涨，这得益于比特币最近的价格上涨。

自2021年以来，一直是比特币采用的积极倡导者的总统纳伊布·布克尔(Nayib Bukele)监督了这一战略积累。虽然萨尔瓦多早期面临怀疑和市场波动，但政府持有比特币的承诺已证明是富有成效的。随着比特币以平均每枚12万美元的价格交易，该国已看到超过4.43亿美元的未实现收益。

战略积累方法

萨尔瓦多的比特币战略涉及批量购买、每日买入和地热能挖矿的组合。政府一直保持美元成本平均法，随着时间的推移逐渐获取比特币。这一战略旨在平滑市场波动的影响并减少大额损失的风险。

此外，该国利用其火山景观中丰富的地热能源的挖矿业务，补充了这些购买。这种方法不仅有助于增加国家储备，还有助于降低能源成本。萨尔瓦多的比特币办公室继续每日购买比特币，根据市场波动调整其购买，进一步多样化其获取方法。

克服国际金融挑战

尽管面临来自国际金融机构的限制，如国际货币基金组织(IMF)，萨尔瓦多已设法继续其比特币积累。2023年，萨尔瓦多与IMF达成融资协议，该协议对比特币在公共部门的使用设置了某些限制。然而，政府已找到技术变通方法，确保比特币购买持续进行。这些努力使萨尔瓦多能够继续扩大其持有量，而不违反协议条款。

政府在比特币立场上也一直直言不讳，布克尔总统驳回了外部压力要求停止该国比特币计划。据布克尔称，该国致力于比特币增强国家财富的潜力，无论外部挑战如何。

比特币作为全球采用的模式

萨尔瓦多的比特币实验已引起全球关注，其他国家密切关注其方法。该国从比特币持有中获得的不断增长的利润和财务独立性为其他新兴市场提供了一个引人注目的案例。随着比特币价值持续上涨，萨尔瓦多将加密货币整合到其国家战略中的成功正在激发关于数字资产在国家经济中更广泛作用的讨论。

萨尔瓦多确保其比特币持有的努力还包括冷存储转移等措施，这些措施保护资产免受潜在网络威胁。该国还专注于扩大其比特币挖矿基础设施，旨在进一步将比特币整合到其经济战略中。

虽然萨尔瓦多排名为第六大主权比特币持有国，但该国仍处于关于加密货币在全球经济中作用的辩论中心。随着比特币接近新高，萨尔瓦多的战略可能成为考虑类似举措的国家的关键参考点。

萨尔瓦多的比特币投资组合达到7.4亿美元大关并获得巨额利润的文章首次发表于CoinCentral。

