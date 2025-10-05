交易所DEX+
随着BTC成为世界第七大资产，萨尔瓦多的比特币持有量获利4.75亿美元

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 21:29

萨尔瓦多目前在其比特币持有量中坐拥4.82亿美元的未实现收益。这是在BTC创下新的历史高点并成为全球第七大最有价值资产的背景下实现的。

萨尔瓦多的比特币储备突破7.75亿美元

在最近的X帖子中，总统纳伊布·布克尔分享了该国的比特币投资组合。数据显示，萨尔瓦多的储备现在价值约7.75亿美元。这代表自2022年以来增长了162%，持有量约为6,246个BTC。

随着代币最近创下新的历史高点，政府的持仓也产生了超过4.75亿美元的未实现利润。

萨尔瓦多在2021年成为世界上第一个正式承认比特币为法定货币的国家。布克尔政府认为，此举将使金融服务更容易被萨尔瓦多人获得，其中许多人缺乏传统银行账户。到2022年，使用比特币闪电网络钱包的萨尔瓦多人比持有银行账户的人还多。

在该国最近的一项举措中，国家比特币办公室确认了重新分配价值6.78亿美元的BTC到多个钱包中。这6,274个BTC被转移到14个地址中，每个地址上限为500个币。这样做是为了减少风险敞口，例如量子计算对数字资产的潜在影响。

此外，萨尔瓦多宣布将举办世界上第一个政府支持的BTC会议，名为Bitcoin Histórico。这个活动定于2025年11月12日至13日举行。会议将在圣萨尔瓦多的历史中心举行，被宣传为庆祝比特币在金融自由中的作用。

BTC攀升至全球第七大资产

根据Kobeissi Letter，截至2025年10月5日，BTC的市值已达到2.5万亿美元。这使其成为全球第七大最有价值资产。这也使得比特币超过了几个企业巨头和贵金属，巩固了其作为宏观层面金融资产的地位。

Source: X

这是在比特币创下新的历史高点的背景下发生的，10月初，在广泛的"Uptober"乐观情绪中，比特币飙升至125,500美元。这次最新的涨势发生在不到两个月前8月份创下的124,400美元历史高点之后。

值得注意的是，在未来几周内，代币可能会进一步走高，因为渣打银行的分析师预测到2025年底，代币可能达到200,000美元。

渣打银行数字资产研究主管Geoffrey Kendrick指出，持续的ETF资金流入是可能推高需求的短期因素。他补充说，在未来几周内，代币可能攀升至135,000美元。

Source: https://coingape.com/el-salvadors-bitcoin-holdings-hit-475m-profit-as-btc-becomes-worlds-7th-largest-asset/

