萨尔瓦多为国家比特币日再购入21个BTC，持有量突破7亿美元

简述 萨尔瓦多于9月7日购买了21个BTC，以庆祝其比特币法律四周年。

该国的比特币储备现在总计6,313.18 BTC，价值约7.01亿美元。

尽管国际货币基金组织(IMF)贷款要求政府停止积累比特币，但该国仍进行了这次购买。

萨尔瓦多继续积累比特币。

周日，总统纳伊布·布克尔确认该国比特币办公室已购买21个BTC，以纪念该国比特币法定货币法的四周年。

这次购买象征性地致敬了比特币2100万枚硬币的供应上限，并且尽管与国际贷款机构存在紧张关系，政府仍继续执行其储备建设策略。

数据显示，自去年3月以来，这个中美洲大陆最小的国家一直保持每天购买1个BTC的节奏。

根据政府自己的数据和区块链数据，该国现在持有6,313.18 BTC，价值约7.01亿美元。

萨尔瓦多的比特币法于2021年通过，使萨尔瓦多成为世界上第一个将比特币作为法定货币与美元并行的国家。

当时，这一举措被宣传为增加金融包容性和降低汇款成本的方式，尽管批评者警告其波动性和宏观经济风险，并指出这一举措表面上违反了"加密货币精神"，因为实施它的权力是由国家下达的。

虽然具有象征意义，但萨尔瓦多最近的购买使其遵守去年12月与IMF达成的14亿美元贷款协议变得复杂，该协议要求公共实体停止自愿积累。

当时，IMF官员表示，该国已承诺在最终确定的延长基金贷款下冻结收购。

作为协议的一部分，萨尔瓦多修改了其比特币法，使商家接受变为自愿，同时保留加密货币作为法定货币的地位。该协议还要求清算Fidebitcoin信托基金，并要求政府退出Chivo钱包计划。

尽管有这些要求和与IMF协议的持续修订，萨尔瓦多仍继续购买比特币。IMF计划下的未来拨款取决于直到2027年的合规审查，使政府处于监督之下。

上个月末，国家比特币办公室重新分配了其持有的比特币到多个地址，每个地址上限约为500 BTC。官员们引用量子计算威胁作为这一变更的理由。

它列出了新地址，并提供了公共仪表板以确保透明度。

一份IMF报告估计，自2021年以来，萨尔瓦多购买比特币的金额约为3亿美元，按当前价格计算产生了超过4亿美元的未实现收益。然而，该基金指出，有限的信息披露阻碍了对投资组合的全面独立评估。

萨尔瓦多的持有量仍使其位列最大的主权比特币储备之一，领先于那些正在尝试采用挖矿支持策略的国家。