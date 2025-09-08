萨尔瓦多不顾国际货币基金组织贷款协议限制购买21个比特币

摘要

萨尔瓦多通过购买21个比特币来庆祝其比特币法定货币法实施四周年

该国目前在国家储备中持有6,313个比特币，价值超过7亿美元

萨尔瓦多废除了比特币法定货币要求，并同意作为14亿美元国际货币基金组织贷款协议的一部分停止购买比特币

尽管有国际货币基金组织协议，萨尔瓦多自2024年3月以来仍继续每天购买1个比特币

政府已为80,000名公务员提供比特币认证，并运行公共教育项目

萨尔瓦多于9月7日购买了21个比特币，以纪念其比特币法定货币法实施四周年。总统纳伊布·布克尔通过该国比特币办公室确认了这一具有象征意义的购买。

此次购买使萨尔瓦多的比特币总持有量达到6,313个。根据政府数据，按当前价格计算，这些储备价值超过7亿美元。

购买21个比特币是对比特币2100万枚最大供应量的呼应。这延续了萨尔瓦多通过定期购买建立比特币储备的战略。

数据显示，自2024年3月以来，萨尔瓦多每天购买1个比特币。尽管面临国际压力要求停止，该国仍然维持这一购买计划。

国际货币基金组织贷款带来复杂局面

萨尔瓦多于2024年12月与国际货币基金组织签署了14亿美元的贷款协议。该协议要求政府停止使用公共资金自愿购买比特币。

国际货币基金组织在7月发布的报告中确认，自签署贷款协议以来，萨尔瓦多没有购买新的比特币。然而，最近的购买似乎与这一承诺相矛盾。

作为国际货币基金组织协议的一部分，萨尔瓦多废除了比特币法定货币法。新法律使商家接受比特币成为自愿行为，同时保持比特币作为法定货币的地位。

政府还同意减少对其Chivo比特币钱包的支持。该钱包在运营期间在萨尔瓦多居民中的采用率有限。

萨尔瓦多必须遵守国际货币基金组织的条件，才能在2027年前获得未来的贷款发放。该组织将定期审查该国的合规情况。

比特币教育和安全措施

比特币办公室报告称，截至2025年，80,000名公务员已获得比特币认证。政府运行多个公共比特币和人工智能教育项目。

上个月，萨尔瓦多将其比特币持有量分散到多个钱包地址。每个新地址最多持有500个比特币，以减少量子计算风险。

政府在公共仪表板上公布了新的钱包地址，以确保透明度。这允许对该国比特币持有量进行独立验证。

批评者认为，萨尔瓦多的比特币政策更多地使政府受益，而非普通公民。一些人表示，需要更多教育来促进当地人口采用，而不是专注于政府和企业使用。

国际货币基金组织的一份报告估计，自2021年以来，萨尔瓦多在比特币购买上花费了约3亿美元。该基金计算出，按当前比特币价格，未实现收益超过4亿美元。

萨尔瓦多于2021年9月成为世界上第一个将比特币作为法定货币的国家。该法律旨在增加金融包容性并降低公民的汇款成本。

该国的比特币实验在四年内产生了喜忧参半的结果。根据国际货币基金组织的说法，有限的信息披露阻碍了对投资组合表现的全面独立评估。

萨尔瓦多的比特币持有量使其成为全球最大的主权比特币储备国之一。该国持有的比特币数量超过了其他尝试采用挖矿支持策略的国家。

文章《尽管国际货币基金组织贷款协议有限制，萨尔瓦多仍购买21个比特币》首次发表于CoinCentral。