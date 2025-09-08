交易所DEX+
萨尔瓦多以战略性BTC购买庆祝比特币日

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:46
比特币
BTC$104,857.05+0.86%
Swell Network
SWELL$0.003982-1.84%
COM
COM$0.006556+5.63%
Wink
LIKE$0.00497+3.17%
ELYSIA
EL$0.002841+2.63%
要点：
  • 主要事件：萨尔瓦多在纳伊布·布克尔领导下购买比特币。
  • 向国家储备增加21个BTC。
  • 当前总计：6,313.18个BTC，价值7.01亿美元。

萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔宣布该国于9月8日购买了21个比特币，标志着该国加密货币储备的又一次显著增加。

这次收购凸显了萨尔瓦多在市场波动条件下的持续投资策略，旨在加强其在全球加密货币领域的地位。

比特币日购买21个比特币：战略意义

在比特币日，纳伊布·布克尔总统通过收购21个BTC提升了萨尔瓦多的比特币地位，使国家持有总量达到6,313.18个BTC。这标志着萨尔瓦多在将比特币用作储备资产的战略中的又一个里程碑。这次新购买表明布克尔政府持续努力将加密货币整合到国家金融系统中，强调了比特币对该国的战略重要性。

持有量的市场价值现在达到7.01亿美元。这一行动可能会影响国际预期，一些预测市场如Kalshi、Polymarket推测到2025年底国库可能会增至10亿美元。萨尔瓦多对比特币的投入突显了一种与标准货币储备形成对比的独特国家战略。

社区反应非常强烈，行业知名人士在X等平台上讨论其影响。布克尔总统的行动引发了讨论，尽管没有来自西方主要监管实体的正式批评。这些情绪主要描绘了对比特币在国家财政政策中潜在角色的乐观看法。正如布克尔所表达的："今天为比特币日购买21个BTC。"

比特币市场数据在萨尔瓦多行动中加强影响力

你知道吗？在之前的象征性日期，萨尔瓦多通过购买BTC来加强加密货币的整合，在国际认知转变中保持扩张战略。

根据CoinMarketCap的数据，比特币当前价格为111,416.70美元，推动其市值达到2.22万亿。占据57.67%的市场主导地位，这进一步加强了其持续影响力。24小时交易量为252.9亿美元，反映了健康的市场，伴随着1.03%的日涨幅。价格动态保持相对稳定，呈现增量增长和轻微周期性下降。

比特币(BTC)，日线图，截图于2025年9月7日23:39 UTC的CoinMarketCap。来源：CoinMarketCap

Coincu研究团队预测萨尔瓦多将获得财务收益，考虑到加强如此强大的BTC储备政策的潜在监管影响。这可能会激励其他国家考虑将加密货币用于主权财富多元化，这是传统市场边界转变的关键时刻。

免责声明：本网站提供的信息仅作为一般市场评论，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

来源：https://coincu.com/bitcoin/el-salvador-bitcoin-day-purchase/

