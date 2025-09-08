萨尔瓦多庆祝比特币四周年，但结果喜忧参半

萨尔瓦多比特币办公室正在庆祝"比特币日"，这是比特币(BTC)作为法定货币法律生效的周年纪念日，该法律于2021年9月生效。

比特币办公室在周日的X帖子中强调了该国的比特币战略储备，目前持有6,313个BTC，价值超过7.02亿美元，以及新的银行法，该法允许BTC投资银行为成熟投资者提供服务。

政府BTC机构还表示，截至2025年，已有80,000名公务员获得了比特币认证，并补充说萨尔瓦多现在举办了多个公共比特币和人工智能教育项目。

萨尔瓦多政府在其国家比特币储备中持有的比特币。来源：萨尔瓦多比特币办公室

尽管萨尔瓦多是世界上第一个将比特币作为法定货币并建立战略储备的国家，但政府为了遵守与国际货币基金组织(IMF)这一超国家金融机构的贷款协议，收回了其比特币政策。

该国长达四年的比特币实验已经产生了喜忧参半的结果，使比特币社区对这个国家级比特币采用的首个例子的结果产生了分歧。

萨尔瓦多四年比特币实验产生喜忧参半的结果

萨尔瓦多立法机构废除了比特币法定货币法，并同意不再使用公共资金购买额外的比特币，这是1月份与IMF达成的14亿美元贷款协议的一部分。

政府还同意减少对其Chivo比特币钱包的支持，该钱包在该国居民中使用有限。

IMF在7月发布的一份报告中透露，自2024年12月签署14亿美元贷款协议以来，萨尔瓦多没有购买任何新的比特币，这在加密社区引起了震动。

IMF报告中包含了一封由萨尔瓦多中央银行行长道格拉斯·巴勃罗·罗德里格斯·富恩特斯和财政部长杰尔森·罗杰利奥·波萨达·莫利纳签署的意向书，确认政府的BTC余额没有变化。

IMF报告中包含的意向书，由萨尔瓦多金融官员签署，确认该国的BTC余额没有增长。来源：IMF

萨尔瓦多的政策引起了一些比特币倡导者和非政府组织(NGO)的批评，他们表示BTC政策有助于政府，但对这个中美洲国家的普通居民没有帮助。

批评者表示，需要更多的教育倡议来充分实现世界上第一个去中心化点对点电子现金系统的好处，并促进当地人口而非政府机构和国际公司的采用。

