萨尔瓦多庆祝比特币决策四周年！进行了重大BTC购买！

萨尔瓦多作为2021年首个接受比特币作为法定货币的国家，正在庆祝其正式采用比特币的第4周年。

此时，萨尔瓦多宣布已购买21个比特币，以庆祝其转向比特币的第4周年。

萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔在其帖子中表示，他们购买了21个BTC，这是指比特币2100万的供应量。

随着最新的购买，萨尔瓦多现在持有总计6,313个BTC，按当前市场价格计算约值7.018亿美元。

发生了什么？

您可能记得，萨尔瓦多在2021年6月通过了接受比特币作为法定货币的相关法律，并随后在2021年9月进行了首次官方BTC购买。

从那时起，这个拉丁美洲国家一直在继续购买比特币，并在2022年推出了每天购买1个BTC的政策。

虽然该国的比特币自由在与国际货币基金组织达成的贷款协议范围内受到限制，也有人声称该国每天购买1个BTC的政策将会结束。

然而，纳伊布·布克尔否认了这些说法，并表示购买将继续进行。

布克尔在3月份从他的X账户发表声明说："不，BTC的购买不会停止。如果在世界排斥我们且大多数'比特币'用户抛弃我们的时候都没有停止，那么现在不会停止，将来也不会停止。"

*这不是投资建议。

