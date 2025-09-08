交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
萨尔瓦多庆祝比特币决定四周年！进行了重大BTC购买！这篇文章发表在BitcoinEthereumNews.com上。萨尔瓦多作为2021年首个接受比特币为法定货币的国家，正在庆祝其正式采用比特币的四周年。此时，萨尔瓦多宣布已购买21个比特币，以庆祝其转向比特币的四周年。萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔在其帖子中表示，他们购买了21个BTC，这是指比特币2100万的供应量。"我们正在为比特币日购买21个比特币。"随着最新购买，萨尔瓦多现在持有总共6,313个BTC，按当前市场价格计算约值7.018亿美元。发生了什么？您可能记得，萨尔瓦多在2021年6月通过了接受比特币为法定货币的相关法律，并于2021年9月进行了首次官方BTC购买。此后，这个拉丁美洲国家继续购买比特币，并在2022年启动了每天购买1个BTC的政策。虽然该国的比特币自由在与国际货币基金组织达成的贷款协议范围内受到限制，也有人声称该国每天购买1个BTC的政策将会结束。然而，纳伊布·布克尔否认了这些说法，并表示购买将继续进行。布克尔在3月份从其X账户发表的声明中说："不，BTC购买不会停止。如果在世界排斥我们且大多数'比特币'用户抛弃我们时都没有停止，那么现在不会停止，将来也不会停止。"*这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！来源：https://en.bitcoinsistemi.com/el-salvador-celebrates-4th-anniversary-of-bitcoin-decision-significant-btc-purchase-made/萨尔瓦多庆祝比特币决定四周年！进行了重大BTC购买！这篇文章发表在BitcoinEthereumNews.com上。萨尔瓦多作为2021年首个接受比特币为法定货币的国家，正在庆祝其正式采用比特币的四周年。此时，萨尔瓦多宣布已购买21个比特币，以庆祝其转向比特币的四周年。萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔在其帖子中表示，他们购买了21个BTC，这是指比特币2100万的供应量。"我们正在为比特币日购买21个比特币。"随着最新购买，萨尔瓦多现在持有总共6,313个BTC，按当前市场价格计算约值7.018亿美元。发生了什么？您可能记得，萨尔瓦多在2021年6月通过了接受比特币为法定货币的相关法律，并于2021年9月进行了首次官方BTC购买。此后，这个拉丁美洲国家继续购买比特币，并在2022年启动了每天购买1个BTC的政策。虽然该国的比特币自由在与国际货币基金组织达成的贷款协议范围内受到限制，也有人声称该国每天购买1个BTC的政策将会结束。然而，纳伊布·布克尔否认了这些说法，并表示购买将继续进行。布克尔在3月份从其X账户发表的声明中说："不，BTC购买不会停止。如果在世界排斥我们且大多数'比特币'用户抛弃我们时都没有停止，那么现在不会停止，将来也不会停止。"*这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！来源：https://en.bitcoinsistemi.com/el-salvador-celebrates-4th-anniversary-of-bitcoin-decision-significant-btc-purchase-made/

萨尔瓦多庆祝比特币决策四周年！进行了重大BTC购买！

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:23
LETSTOP
STOP$0.03794+28.43%
Threshold
T$0.01273-0.62%
比特币
BTC$104,778.33+0.78%
COM
COM$0.006554+5.60%
FREEdom Coin
FREEDOM$0.00000002894+7.78%
ELYSIA
EL$0.002843+2.70%

萨尔瓦多作为2021年首个接受比特币作为法定货币的国家，正在庆祝其正式采用比特币的第4周年。

此时，萨尔瓦多宣布已购买21个比特币，以庆祝其转向比特币的第4周年。

萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔在其帖子中表示，他们购买了21个BTC，这是指比特币2100万的供应量。

随着最新的购买，萨尔瓦多现在持有总计6,313个BTC，按当前市场价格计算约值7.018亿美元。

发生了什么？

您可能记得，萨尔瓦多在2021年6月通过了接受比特币作为法定货币的相关法律，并随后在2021年9月进行了首次官方BTC购买。

从那时起，这个拉丁美洲国家一直在继续购买比特币，并在2022年推出了每天购买1个BTC的政策。

虽然该国的比特币自由在与国际货币基金组织达成的贷款协议范围内受到限制，也有人声称该国每天购买1个BTC的政策将会结束。

然而，纳伊布·布克尔否认了这些说法，并表示购买将继续进行。

布克尔在3月份从他的X账户发表声明说："不，BTC的购买不会停止。如果在世界排斥我们且大多数'比特币'用户抛弃我们的时候都没有停止，那么现在不会停止，将来也不会停止。"

*这不是投资建议。

立即关注我们的TelegramTwitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！

来源：https://en.bitcoinsistemi.com/el-salvador-celebrates-4th-anniversary-of-bitcoin-decision-significant-btc-purchase-made/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5183+8.32%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005139+14.32%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$165.9+1.78%
RealLink
REAL$0.06901+0.96%
DeFi
DEFI$0.000853+6.62%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.1525+9.85%
1
1$0.02903+18.20%
4
4$0.06279+1.83%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104,778.33
$104,778.33$104,778.33

+0.98%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,510.89
$3,510.89$3,510.89

-0.13%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5123
$2.5123$2.5123

+8.47%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.74
$165.74$165.74

+1.97%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17838
$0.17838$0.17838

+0.16%