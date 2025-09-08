萨尔瓦多在黄金转向后再购买21个比特币

要点摘要

萨尔瓦多上周购买了价值5000万美元的黄金后引发争议

此举激怒了比特币社区，并削弱了该国对"数字黄金"理论的信念

现在，总统纳伊布·布克尔宣布该国已为比特币日购买了21个BTC。

萨尔瓦多就是无法远离头条新闻。上周，加密货币推特因该国5000万美元的黄金购买而沸腾（而且不是以好的方式）。现在，就在遭受比特币极端主义者的愤怒几天后，萨尔瓦多又购买了更多比特币。

为了确保比特币社区不会产生疑虑，总统纳伊布·布克尔重新确认了该国对数字黄金的承诺。

他宣布萨尔瓦多已为"比特币日"购买了另外21个BTC。这一更新在X平台上的比特币社区获得了巨大的关注和赞赏。

萨尔瓦多购买黄金震惊加密货币推特

多年来，布克尔一直乐于扮演比特币非官方主权代表的角色。从发布关于比特币购买的帖子到开玩笑地宣称自己是"萨尔瓦多的独裁者"，他一直描绘着一幅比特币支撑萨尔瓦多经济命运的未来图景。

这就是为什么上周的公告震惊了社区，而不是听到"萨尔瓦多购买更多比特币"。

萨尔瓦多购买了更多黄金。不仅仅是几根金条。这个邮票大小的中美洲国家投入了高达5000万美元购买黄金。

这次购买标志着该国35年来首次购买黄金，使其持有量增加了近三分之一。对于一个试图多样化储备并在国际货币基金组织等传统金融机构中建立信誉的国家来说，黄金具有战略意义。

在购买时，黄金已经享受着流星般的上涨。现货价格飙升至每盎司3600美元以上的历史新高，这是由紧张的全球市场、疲软的法定货币和不断增加的地缘政治不确定性推动的。

从中央银行到对冲基金，甚至Tether，都在大量投入。数据显示，中国和波兰正在增加其储备，土耳其和印度也是如此。此外，世界黄金协会甚至报告说，中央银行净购买量已达到半个世纪以来未见的水平。

对布克尔来说，试水（或者更准确地说，深入其中）不仅仅是追逐上涨的资产。它使萨尔瓦多与重量级玩家并肩而立，并给人留下其财政战略不仅限于加密货币实验世界的印象。但这种微妙之处在比特币支持者那里基本上被忽略了。

比特币极端主义者视为背叛

对黄金投注的反弹是即时且强烈的。比特币社区长期以来对布克尔毫不掩饰地拥抱加密货币感到着迷，现在却指责他以最传统（对他们来说，缺乏灵感）的方式对冲风险。

在X上，比特币倡导者谴责这一举动为"出卖"，并将其比作放弃第一原则。自称"比特币首席持有者"的Carl B Menger评论道：

对于比特币领域的许多人来说，黄金代表着比特币被发明来取代的旧世界秩序。黄金无法在几分钟内跨境发送，无法编程，也无法在物理保管之外存在。

然而，这个被视为比特币最大胜利的主权国家，却选择购买黄金（而且是在创纪录的高价时）。

萨尔瓦多购买更多比特币

然后，就在骚动刚刚点燃之际，萨尔瓦多又购买了更多比特币。周末，布克尔透露萨尔瓦多又购买了21个比特币。这个数字本身就具有象征意义：2100万是比特币的最大供应量，是其稀缺模型的核心数字。

萨尔瓦多购买比特币 | 来源：纳伊布·布克尔，X

通过获得21个币，萨尔瓦多发出了一个明确的提醒，无论黄金可能产生什么样的头条新闻，比特币仍然是其战略的核心。

虽然21个BTC与该国报告的超过5000个币的总储备相比相形见绌，但这足以重新点燃忠实支持者的热情。

对一些人来说，这是布克尔安抚批评者的方式，同时表明在传统和创新之间保持平衡。对其他人来说，这个时机感觉像是政治表演。

比特币价格从最近的上涨中略微冷却，这为总统提供了一个完美的机会来上演另一个"逢低买入"的时刻。