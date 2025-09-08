交易所DEX+
萨尔瓦多购买21个BTC庆祝比特币日

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:37
Bitcoin

萨尔瓦多再次重申其对比特币的承诺，这次通过象征性购买21个BTC——价值约230万美元——来纪念其《比特币法》四周年。

总统纳伊布·布克尔（Nayib Bukele）在社交媒体上宣布了这次购买，称这是为了纪念"比特币日"，即2021年该国首次承认BTC为法定货币的时刻。

尽管受到批评，储备仍在增长

最新的收购使该国的比特币持有量增至超过6,300个BTC，价值略高于7亿美元。数月来，政府的国家比特币办公室也一直在悄悄地通过每天一个BTC的积累计划增加储备，表明其战略不仅仅是象征性的，而是系统性的。

安全和监管更新

这次庆祝活动发生在萨尔瓦多不久前将其持有的比特币分散到14个钱包中，以防范潜在的未来风险，包括所谓的量子威胁。同时，立法者批准了新法规，允许主要银行和金融机构向专业投资者提供比特币和数字资产服务。

与IMF的分歧依然存在

持续购买与财政部和中央银行7月份的声明相悖，他们曾告诉IMF，根据贷款协议条款，公共购买已于今年早些时候结束。然而，布克尔一再驳回外部压力，在3月份坚称积累"现在不会停止，将来也不会停止"。

对布克尔来说，购买21个BTC与其说是关于资产负债表，不如说是传递一个信息：萨尔瓦多的比特币实验四年来仍然活跃、坚定且持续增长。

本文提供的信息仅供参考，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

Alex是一位经验丰富的金融记者和加密货币爱好者。他拥有超过8年报道加密货币、区块链和金融科技行业的经验，精通复杂且不断发展的数字资产世界。他富有洞察力和发人深省的文章为读者提供了市场最新发展和趋势的清晰图景。他的方法使他能够将复杂的概念分解为易于理解且深入的内容。关注他的出版物，了解最重要的趋势和话题的最新动态。

来源：https://coindoo.com/el-salvador-buys-21-btc-to-celebrate-bitcoin-day/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

