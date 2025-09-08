萨尔瓦多购买21个BTC庆祝比特币日

Bitcoin

萨尔瓦多再次重申其对比特币的承诺，这次通过象征性购买21个BTC——价值约230万美元——来纪念其《比特币法》四周年。

总统纳伊布·布克尔（Nayib Bukele）在社交媒体上宣布了这次购买，称这是为了纪念"比特币日"，即2021年该国首次承认BTC为法定货币的时刻。

尽管受到批评，储备仍在增长

最新的收购使该国的比特币持有量增至超过6,300个BTC，价值略高于7亿美元。数月来，政府的国家比特币办公室也一直在悄悄地通过每天一个BTC的积累计划增加储备，表明其战略不仅仅是象征性的，而是系统性的。

安全和监管更新

这次庆祝活动发生在萨尔瓦多不久前将其持有的比特币分散到14个钱包中，以防范潜在的未来风险，包括所谓的量子威胁。同时，立法者批准了新法规，允许主要银行和金融机构向专业投资者提供比特币和数字资产服务。

与IMF的分歧依然存在

持续购买与财政部和中央银行7月份的声明相悖，他们曾告诉IMF，根据贷款协议条款，公共购买已于今年早些时候结束。然而，布克尔一再驳回外部压力，在3月份坚称积累"现在不会停止，将来也不会停止"。

对布克尔来说，购买21个BTC与其说是关于资产负债表，不如说是传递一个信息：萨尔瓦多的比特币实验四年来仍然活跃、坚定且持续增长。

