交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
帖子《早期预测显示200倍收益》发表于BitcoinEthereumNews.com。加密货币新闻 加密货币市场充满惊喜。一些币种快速上涨，而其他币种则未能达到预期。XRP投资者对这个故事再熟悉不过了。长期等待重大突破让许多人感到沮丧。ETF批准的延迟和监管障碍增加了压力。但每个熊市故事都创造了牛市机会。现在，这个机会被称为Tapzi（TAPZI）。分析师称其为现在最值得购买的新加密货币。它是一个Web3游戏项目，其独特模式引人注目。早期投资者已经预测会带来改变生活的回报。为什么XRP持有者感到失望 XRP曾被视为全球支付的桥梁货币。它在顶级加密货币排行榜上仍然保持强势地位。但进展缓慢。与监管机构的法律战消耗了人们的热情。ETF传闻尚未成为现实。即使价格上涨，它也难以保持势头。投资者期望银行更快采用。他们想要持续增长。相反，他们看到其他代币发展更快。这种失望导致投资者纷纷离开，寻找新机会。Tapzi在Web3游戏中的崛起：现在值得购买的新加密货币 Tapzi是少数几个不负众望的预售项目之一。它是一个奖励技能而非运气的GameFi平台。玩家不依赖赌博机制，而是在象棋、跳棋、石头剪刀布和井字游戏等策略游戏中竞争。点击这里加入$TAPZI预售，机不可失！获胜者赚取TAPZI代币。这些代币可以被质押、交易或重新投资于更多比赛。这被称为技能赚取（skill-to-earn）。与上一轮牛市中崩溃的玩赚（play-to-earn）模式相比，Tapzi更具可持续性。入场价格仍然非常低。第一阶段代币价格为$0.0035。在第二阶段，...帖子《早期预测显示200倍收益》发表于BitcoinEthereumNews.com。加密货币新闻 加密货币市场充满惊喜。一些币种快速上涨，而其他币种则未能达到预期。XRP投资者对这个故事再熟悉不过了。长期等待重大突破让许多人感到沮丧。ETF批准的延迟和监管障碍增加了压力。但每个熊市故事都创造了牛市机会。现在，这个机会被称为Tapzi（TAPZI）。分析师称其为现在最值得购买的新加密货币。它是一个Web3游戏项目，其独特模式引人注目。早期投资者已经预测会带来改变生活的回报。为什么XRP持有者感到失望 XRP曾被视为全球支付的桥梁货币。它在顶级加密货币排行榜上仍然保持强势地位。但进展缓慢。与监管机构的法律战消耗了人们的热情。ETF传闻尚未成为现实。即使价格上涨，它也难以保持势头。投资者期望银行更快采用。他们想要持续增长。相反，他们看到其他代币发展更快。这种失望导致投资者纷纷离开，寻找新机会。Tapzi在Web3游戏中的崛起：现在值得购买的新加密货币 Tapzi是少数几个不负众望的预售项目之一。它是一个奖励技能而非运气的GameFi平台。玩家不依赖赌博机制，而是在象棋、跳棋、石头剪刀布和井字游戏等策略游戏中竞争。点击这里加入$TAPZI预售，机不可失！获胜者赚取TAPZI代币。这些代币可以被质押、交易或重新投资于更多比赛。这被称为技能赚取（skill-to-earn）。与上一轮牛市中崩溃的玩赚（play-to-earn）模式相比，Tapzi更具可持续性。入场价格仍然非常低。第一阶段代币价格为$0.0035。在第二阶段，...

早期预测显示200倍增长

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:22
Hyperliquid
HYPE$41.14--%
RISE
RISE$0.007979-5.02%
PlaysOut
PLAY$0.02395-1.72%
Moonveil
MORE$0.004699-9.46%
TAC
TAC$0.005161+0.78%
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
加密货币新闻

加密货币市场充满惊喜。一些币种快速上涨，而其他则未能达到预期。

XRP投资者对这个故事再熟悉不过了。长期等待重大突破让许多人感到沮丧。ETF批准的延迟和监管障碍增加了压力。

但每个熊市故事都创造了牛市机会。现在，这个机会叫做Tapzi (TAPZI)。分析师称它是现在最值得购买的新加密货币。它是一个Web3游戏项目，凭借其独特模式吸引了众多目光。早期投资者已经预测会有改变生活的回报。

为什么XRP持有者感到失望

XRP曾被视为全球支付的桥梁货币。它在顶级加密货币排行榜上仍然保持强势地位。但进展缓慢。与监管机构的法律战削弱了人们的热情。ETF传闻未能成为现实。即使价格上涨，它也难以保持势头。

投资者期望银行更快采用。他们想要持续增长。相反，他们看到其他代币发展更快。这种失望导致投资者纷纷离开，寻找新机会。

Tapzi在Web3游戏中的崛起：现在值得购买的新加密货币

Tapzi是少数几个不负众望的预售项目之一。它是一个奖励技能而非运气的GameFi平台。不依赖赌博机制，玩家在国际象棋、跳棋、石头剪刀布和井字游戏等策略游戏中竞争。

点击这里加入$TAPZI预售，机不可失！

获胜者赚取TAPZI代币。这些代币可以质押、交易或重新投资于更多比赛。这被称为技能赚取模式。与上一轮牛市中崩溃的玩赚模式相比，Tapzi更具可持续性。

入场价格仍然非常低。第一阶段代币价格为$0.0035。在第二阶段，价格上涨至$0.0045。预期上市价格为$0.01。早期投资者已经看到了在交易所上线前将资金翻倍或三倍的明确路径。

计算巨额回报：从小额投资到劳斯莱斯幻影

Tapzi真正令人兴奋的是其爆炸性上涨潜力。分析师预测Tapzi在交易所首次亮相后可能飙升285倍，估计上市价格现已定为$0.01。

让我们来分析一下。

如果你在第一阶段以每个代币$0.0035的价格投资$3,500，你将获得1,000,000个TAPZI代币。按上市价格$0.01计算，你的代币在第一天就价值$10,000 — 在牛市开始前就几乎让你的资金翻了三倍

现在想象Tapzi在下一个周期中攀升至每个代币$1。同样的$3,500投资将膨胀至$1,000,000。

这足以购买一辆全新的劳斯莱斯幻影，价格约为$800,000，还有剩余资金。即使是较小的入场资金，如$350，如果Tapzi达到$1里程碑，也可能增长到$100,000。

这些数字突显了为什么Tapzi被誉为现在值得购买的新加密货币。

为什么Tapzi对新投资者比XRP更具吸引力

XRP有稳定性但缺乏速度。Tapzi有速度和爆炸性上涨空间。以下是比较。

  • 用例：XRP专注于跨境支付。Tapzi专注于游戏和奖励。
  • 增长率：XRP因监管而发展缓慢。Tapzi处于预售阶段，势头迅猛。
  • 入场价格：XRP交易价格超过$0.50。Tapzi仍低于半美分。
  • 盈利潜力：XRP可能2倍或3倍。Tapzi可能100倍至1000倍。

对于追求代际财富的投资者，Tapzi (TAPZI)提供了更大的机会。XRP可能仍是一个强势币种，但不太可能提供预售代币那种指数级增长。

代币经济学和分配

Tapzi拥有固定总供应量50亿TAPZI代币，结构设计支持长期可持续性和投资者信心。分配围绕三个原则设计：保护、增长和可扩展性。

预售占20%（10亿代币），分四轮发布，结构化锁定期确保早期支持者受益而不会造成抛售风险。另外20%（10亿）保留给流动性池，确保在PancakeSwap和未来交易所的稳定性。

生态系统和开发获得10%（5亿）用于基础设施和游戏玩法扩展，营销也获得10%通过活动和合作伙伴关系推动采用。团队持有10%，按锁定计划长期承诺。

为奖励社区，空投和奖金占10%，用户奖励占5%，为锦标赛和质押激励提供动力。15%的锁定国库确保Tapzi能够扩展并适应未来机会。

这种平衡分配使Tapzi的经济既公平又面向增长。

为什么分析师称Tapzi具有革命性

Web3游戏行业一直在寻找真正的成功故事。大多数项目崩溃是因为它们专注于投机，而非玩家。Tapzi与众不同。

它消除了入场障碍。无需下载。游戏可以直接在网页或移动浏览器中玩。钱包摩擦被消除。即使非加密货币用户也可以轻松加入生态系统。

基于技能的奖励模式让玩家保持参与。获胜者想继续玩。失败者想提高并再次尝试。这个循环创造了对TAPZI代币的持续需求。

分析师表示，这就是为什么Tapzi可能成为2025年的突破之星。它在一个生态系统中结合了游戏、DeFi风格质押和可持续的代币经济学。

投资者情绪转变

XRP投资者已经厌倦了等待。他们想要能够提供快速和指数级增长的新机会。Tapzi已经吸引了他们的注意力。社交媒体讨论显示向预售的强烈转变。

Telegram和Discord群组正在迅速增加新成员。预售轮次销售速度超出预期。游戏玩家很好奇，投资者很兴奋。这种组合非常强大。

这正是大型突破项目的开始方式。忠实社区早期形成。需求稳步增长。到代币上市时，供应已经有限。价格快速上涨，创造早期百万富翁。

是什么让Tapzi成为现在值得购买的新加密货币

几个因素使Tapzi成为2025年的最佳选择。

  1. 低预售入场价格：以$0.0035购买意味着巨大的上涨潜力。
  2. 真实用例：每场比赛、锦标赛和升级都需要代币。
  3. 被动质押奖励：投资者可以在持有的同时赚取收益。
  4. 公平的代币经济学：没有隐藏陷阱或不公平分配。
  5. 社区增长：病毒式玩家基础推动长期流通。

这些点共同创造了完美风暴。Tapzi不仅仅是一个预售代币。它是一个为公平和可扩展性设计的完整生态系统。

最后的话：是时候行动了 – 现在值得购买的新加密货币

加密货币市场奖励那些早期行动的人。XRP曾经有过辉煌时刻，但现在看起来更像是一个安全的选择而非财富构建者。Tapzi不同。它新鲜、创新，为指数级增长而建。现在进入预售的投资者以最低可能价格购买。他们正在为巨额收益做好准备。错过这个机会可能意味着看着别人将小额投资变成奢华生活方式。

Tapzi是现在最值得购买的新加密货币。它是重新构想的Web3，重建的GameFi，解锁的财富创造。窗口已经打开，但不会长期开放。今天就加入Tapzi预售。在下一次价格跳涨前确保你的代币。成为下一次加密革命的一部分。

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在参与任何与加密货币相关的行动前进行自己的研究。Coindoo不会直接或间接对使用或依赖任何提及的内容、商品或服务所导致的任何损害或损失负责。始终进行自己的研究。

作者

Coindoo记者

相关故事



下一篇文章

来源：https://coindoo.com/disappointed-xrp-investors-flock-to-this-new-crypto-coin-to-buy-early-forecasts-indicate-200x-gains/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104,835.47
$104,835.47$104,835.47

+1.03%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,517.18
$3,517.18$3,517.18

+0.04%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5153
$2.5153$2.5153

+8.60%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.84
$165.84$165.84

+2.03%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17843
$0.17843$0.17843

+0.19%