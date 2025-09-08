2025年MTV音乐录影带大奖红毯早期到场嘉宾包括Doja Cat、Ricky Martin

埃尔蒙特，纽约 – 9月07日：Doja Cat出席2025年MTV音乐录影带大奖在UBS竞技场，2025年9月07日，埃尔蒙特，纽约。（照片：Mike Coppola/Getty Images for MTV） Getty Images for MTV

包括Doja Cat、Ricky Martin和《韩流恶魔猎人》的配音明星在内的众多明星是周日在纽约举行的2025年MTV音乐录影带大奖庆典上最早抵达红毯的嘉宾。

2025年MTV VMAs将于美东时间晚上8点/太平洋时间下午5点从长岛的UBS竞技场开始在CBS和Paramount+ Premium上直播。不过，活动将提前一小时开始，在多个有线和卫星频道上进行红毯预演。

2025年MTV VMAs将由说唱偶像兼NCIS系列明星LL Cool J主持，并将有Lady Gaga的现场表演，她获得了12项MTV VMA提名，领先所有人。其他计划表演的艺人包括Sabrina Carpenter、Alex Warren、Doja Cat、Post Malone、Conan Gray、Jelly Roll和Busta Rhymes。

2025年MTV VMAs由说唱传奇LL Cool J主持。请在下方查看一些早期抵达庆典红毯的照片。

注意：这是一个不断更新的报道。刷新此页面可查看更多明星抵达2025年MTV VMAs的照片。

埃尔蒙特，纽约 – 9月07日：（从左至右）KATSEYE的Lara Raj、Megan、Manon、Sophia、Daniela和Yoonchae出席2025年MTV音乐录影带大奖在UBS竞技场，2025年9月07日，埃尔蒙特，纽约。（照片：Catherine Powell/Getty Images for MTV） Getty Images for MTV

KATSEYE的Lara Raj、Megan、Manon、Sophia、Daniela和Yoonchae在2025年MTV VMAs的红毯上摆姿势。KATSEYE将在2025年MTV VMA红毯预演期间表演。

Ricky Martin出席2025年MTV音乐录影带大奖在UBS竞技场，2025年9月07日，纽约，纽约。（照片：Christopher Polk/Billboard via Getty Images） Billboard via Getty Images

流行歌星Ricky Martin走上2025年MTV VMAs的红毯。Martin将在周日晚上的庆典上获得MTV首个拉丁偶像奖的荣誉。

埃尔蒙特，纽约 – 9月07日：Doja Cat出席2025年MTV音乐录影带大奖在UBS竞技场，2025年9月07日，埃尔蒙特，纽约。（照片：Jeff Kravitz/Getty Images for MTV） Getty Images for MTV

说唱明星兼歌手Doja Cat抵达2025年MTV VMAs。Doja Cat将在周日晚上的主仪式上表演。

埃尔蒙特，纽约 – 9月07日：（从左至右）Malin Akerman和Brittany Snow出席2025年MTV音乐录影带大奖在UBS竞技场，2025年9月07日，埃尔蒙特，纽约。（照片：Jamie McCarthy/WireImage） WireImage

猎妻俱乐部明星Malin Ackerman和Brittany Snow抵达2025年MTV VMAs红毯。

埃尔蒙特，纽约 – 9月07日：（从左至右）Audrey Nuna、EJAE和REI AMI出席2025年MTV音乐录影带大奖在UBS竞技场，2025年9月07日，埃尔蒙特，纽约。（照片：Noam Galai/Getty Images for MTV） Getty Images for MTV

韩流恶魔猎人配音明星兼歌手Audrey Nuna、EJAE和REI AMI在2025年MTV VMAs的红毯上拍照留念。

