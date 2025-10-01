杜尔西·凯勒震惊美国体操界赢得世界队伍选拔赛

新奥尔良，路易斯安那州 – 2025年8月10日：杜尔西·凯勒在新奥尔良思慕雪国王中心举行的Xfinity美国体操锦标赛上参加自由体操比赛。（照片：Alicia Malnati/Getty Images） Getty Images

周二，17岁的杜尔西·凯勒震惊了美国体操界，在田纳西州克罗斯维尔举行的世界选拔队伍赛事第一晚赢得了全能比赛冠军。凯勒以惊人的55.250分击败了美国排名第二和第三的运动员：梁莉安和乔斯林·罗伯森。

这位德克萨斯州出生的体操运动员在跳马项目上强势开局后迅速领先——但几乎没有人认为她能在四个轮次的比赛中保持领先。在美国全国锦标赛上，凯勒在全能比赛中获得第八名，并在平衡木项目上赢得铜牌。

今天在田纳西州，凯勒从场外直接登上领奖台，当队友们为她的胜利鼓掌时，她带着喜悦的泪水结束了这一天。

这位已承诺加入佛罗里达大学的运动员在世界冠军中心训练，这是一家著名的体操中心，培养了像西蒙·拜尔斯、乔丹·查尔斯和乔斯林·罗伯森等明星。

凭借这次胜利，凯勒获得了美国代表团唯一的自动席位，将参加即将在印度尼西亚雅加达举行的世界艺术体操锦标赛。

第一晚全能比赛结果：

1. 杜尔西·凯勒：55.250

2. 梁莉安：55.050

3. 乔斯林·罗伯森：54.900

4. 艾什莉·沙利文：54.250

5. 杰拉·杭：54.100

6. 西蒙·罗斯：51.900

现任美国冠军、最初被认为是该赛事夺冠热门的赫兹利·里维拉，上周因脚踝受伤退出比赛。她的队友、美国经典赛冠军克莱尔·皮斯，也在一天后因脚踝受伤退出。

尽管参赛阵容有所削弱，但凯勒在周二晚上几乎没有犯任何错误，她的跳马稳如泰山，并完成了本赛季最佳的自由体操表演。

还剩三个名额

随着凯勒入选队伍，其余七名运动员将争夺前往雅加达代表团的三个剩余名额。虽然今晚的比赛是全能赛，但第二天将进行"单项比赛"，运动员只参加特定项目以展示自己的优势。

获得第二名和第三名的资深选手梁莉安和乔斯林·罗伯森，如果在第二天表现出色，很可能会入选队伍。然而，另一位资深选手需要几乎完美的表现才能确保自己的位置。

两届世界团体冠军斯凯·布莱克利在平衡木和高低杠项目上具有世界奖牌潜力，但今天在田纳西州的表现不佳。布莱克利将有最后一次机会向选拔委员会证明她能在压力下表现出色。

如果她失误，黑马艾什莉·沙利文和杰拉·杭可能会抓住机会。

比赛的第二天也是最后一天将于10月1日周三晚上11:30（东部时间）开始，并将在FlipNow上提供付费直播。