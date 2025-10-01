交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
帖子《杜尔西·凯勒震惊美国体操界赢得世界队伍选拔赛》出现在BitcoinEthereumNews.com。新奥尔良，路易斯安那州 - 2025年8月10日：杜尔西·凯勒在新奥尔良平滑王中心举行的Xfinity美国体操锦标赛上参加自由体操比赛。（照片：Alicia Malnati/Getty Images）Getty Images 周二，17岁的杜尔西·凯勒震惊了美国体操界，在田纳西州克罗斯维尔举行的世界选拔队伍赛事第一晚赢得了全能比赛。凯勒获得了惊人的55.250分，击败了全国排名第二和第三的运动员：黄香莲和乔斯林·罗伯森。这位德克萨斯州出生的体操运动员在跳马项目上强势开局后迅速领先 - 但很少有人认为她能在四个轮次的比赛中保持领先。在美国全国锦标赛上，凯勒在全能比赛中获得第八名，并在平衡木项目上赢得铜牌。今天在田纳西州，凯勒从无名之辈一跃成为领奖台上的冠军，当队友们为她的胜利鼓掌时，她带着喜悦的泪水结束了这一天。这位已承诺加入佛罗里达大学的运动员在世界冠军中心训练，这是一个著名的体操中心，培养了像西蒙·拜尔斯、乔丹·查尔斯和乔斯林·罗伯森等明星。凭借这次胜利，凯勒获得了美国队前往印度尼西亚雅加达即将举行的世界艺术体操锦标赛的唯一自动席位。第一晚全能比赛结果：1. 杜尔西·凯勒：55.250 2. 黄香莲：55.050 3. 乔斯林·罗伯森：54.900 4. 艾希莉·沙利文：54.250 5. 杰拉·杭：54.100 6. 西蒙·罗斯：51.900 现任美国冠军、最初被认为是赛事夺冠热门的赫兹利·里维拉，上周因脚踝受伤退出比赛。她的队友、美国经典赛冠军克莱尔·皮斯，一天后也因脚踝受伤退出。虽然参赛阵容有所削弱，但凯勒在周二晚上几乎没有犯任何错误，稳稳地完成了她的跳马，并展现了本赛季最佳的自由体操表现。还有三个名额...帖子《杜尔西·凯勒震惊美国体操界赢得世界队伍选拔赛》出现在BitcoinEthereumNews.com。新奥尔良，路易斯安那州 - 2025年8月10日：杜尔西·凯勒在新奥尔良平滑王中心举行的Xfinity美国体操锦标赛上参加自由体操比赛。（照片：Alicia Malnati/Getty Images）Getty Images 周二，17岁的杜尔西·凯勒震惊了美国体操界，在田纳西州克罗斯维尔举行的世界选拔队伍赛事第一晚赢得了全能比赛。凯勒获得了惊人的55.250分，击败了全国排名第二和第三的运动员：黄香莲和乔斯林·罗伯森。这位德克萨斯州出生的体操运动员在跳马项目上强势开局后迅速领先 - 但很少有人认为她能在四个轮次的比赛中保持领先。在美国全国锦标赛上，凯勒在全能比赛中获得第八名，并在平衡木项目上赢得铜牌。今天在田纳西州，凯勒从无名之辈一跃成为领奖台上的冠军，当队友们为她的胜利鼓掌时，她带着喜悦的泪水结束了这一天。这位已承诺加入佛罗里达大学的运动员在世界冠军中心训练，这是一个著名的体操中心，培养了像西蒙·拜尔斯、乔丹·查尔斯和乔斯林·罗伯森等明星。凭借这次胜利，凯勒获得了美国队前往印度尼西亚雅加达即将举行的世界艺术体操锦标赛的唯一自动席位。第一晚全能比赛结果：1. 杜尔西·凯勒：55.250 2. 黄香莲：55.050 3. 乔斯林·罗伯森：54.900 4. 艾希莉·沙利文：54.250 5. 杰拉·杭：54.100 6. 西蒙·罗斯：51.900 现任美国冠军、最初被认为是赛事夺冠热门的赫兹利·里维拉，上周因脚踝受伤退出比赛。她的队友、美国经典赛冠军克莱尔·皮斯，一天后也因脚踝受伤退出。虽然参赛阵容有所削弱，但凯勒在周二晚上几乎没有犯任何错误，稳稳地完成了她的跳马，并展现了本赛季最佳的自由体操表现。还有三个名额...

杜尔西·凯勒震惊美国体操界赢得世界队伍选拔赛

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 09:38
Union
U$0.006062-1.89%
WINK
WIN$0.00003768-1.10%
COM
COM$0.006543+5.68%
Seed.Photo
PHOTO$0.4998-0.97%
BEAM
BEAM$0.0475+15.06%

新奥尔良，路易斯安那州 – 2025年8月10日：杜尔西·凯勒在新奥尔良思慕雪国王中心举行的Xfinity美国体操锦标赛上参加自由体操比赛。（照片：Alicia Malnati/Getty Images）

Getty Images

周二，17岁的杜尔西·凯勒震惊了美国体操界，在田纳西州克罗斯维尔举行的世界选拔队伍赛事第一晚赢得了全能比赛冠军。凯勒以惊人的55.250分击败了美国排名第二和第三的运动员：梁莉安和乔斯林·罗伯森。

这位德克萨斯州出生的体操运动员在跳马项目上强势开局后迅速领先——但几乎没有人认为她能在四个轮次的比赛中保持领先。在美国全国锦标赛上，凯勒在全能比赛中获得第八名，并在平衡木项目上赢得铜牌。

今天在田纳西州，凯勒从场外直接登上领奖台，当队友们为她的胜利鼓掌时，她带着喜悦的泪水结束了这一天。

这位已承诺加入佛罗里达大学的运动员在世界冠军中心训练，这是一家著名的体操中心，培养了像西蒙·拜尔斯、乔丹·查尔斯和乔斯林·罗伯森等明星。

凭借这次胜利，凯勒获得了美国代表团唯一的自动席位，将参加即将在印度尼西亚雅加达举行的世界艺术体操锦标赛。

第一晚全能比赛结果：

1. 杜尔西·凯勒：55.250

2. 梁莉安：55.050

3. 乔斯林·罗伯森：54.900

4. 艾什莉·沙利文：54.250

5. 杰拉·杭：54.100

6. 西蒙·罗斯：51.900

现任美国冠军、最初被认为是该赛事夺冠热门的赫兹利·里维拉，上周因脚踝受伤退出比赛。她的队友、美国经典赛冠军克莱尔·皮斯，也在一天后因脚踝受伤退出。

尽管参赛阵容有所削弱，但凯勒在周二晚上几乎没有犯任何错误，她的跳马稳如泰山，并完成了本赛季最佳的自由体操表演。

还剩三个名额

随着凯勒入选队伍，其余七名运动员将争夺前往雅加达代表团的三个剩余名额。虽然今晚的比赛是全能赛，但第二天将进行"单项比赛"，运动员只参加特定项目以展示自己的优势。

获得第二名和第三名的资深选手梁莉安和乔斯林·罗伯森，如果在第二天表现出色，很可能会入选队伍。然而，另一位资深选手需要几乎完美的表现才能确保自己的位置。

两届世界团体冠军斯凯·布莱克利在平衡木和高低杠项目上具有世界奖牌潜力，但今天在田纳西州的表现不佳。布莱克利将有最后一次机会向选拔委员会证明她能在压力下表现出色。

如果她失误，黑马艾什莉·沙利文和杰拉·杭可能会抓住机会。

比赛的第二天也是最后一天将于10月1日周三晚上11:30（东部时间）开始，并将在FlipNow上提供付费直播。

来源：https://www.forbes.com/sites/carolineprice/2025/09/30/dulcy-caylor-shocks-us-gymnastics-field-to-win-world-team-selection-event/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104,793.42
$104,793.42$104,793.42

+0.99%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,516.51
$3,516.51$3,516.51

+0.02%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5140
$2.5140$2.5140

+8.54%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.68
$165.68$165.68

+1.93%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17831
$0.17831$0.17831

+0.12%