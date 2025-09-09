低迷的8月就业数据将焦点转向这些行业ETF

根据tradingeconomics引述，美国经济在2025年8月增加了22,000个就业岗位，低于7月向上修正的79,000个和市场预测的75,000个。这些数据强化了劳动力市场的疲软态势。

6月的就业数据被下调了27,000个，而7月的变化被上调了6,000个。经过这些修正，此前报告的6月和7月就业数据合计减少了21,000个。根据政府数据，8月份的失业率为4.3%，变化不大。

就业增长主要出现在医疗保健(+31,000)和社会援助(+16,000)等行业。批发贸易(12,000)和制造业(12,000)的就业岗位损失也很明显。

下面，我们突出了一些行业及其相关的交易所交易基金(ETF)，这些行业和基金可能会在8月份低迷的就业数据背景下吸引投资者的注意。

赢家

医疗保健 – 医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)

医疗保健行业在8月份增加了31,000个就业岗位，低于过去一年42,000的月均增长。就业继续在门诊医疗服务(+13,000)、护理和住宿护理设施(+9,000)以及医院(+9,000)等领域增长。

Zacks排名第1位（强烈买入）的医疗保健精选行业SPDR ETF（XLV）可以用来把握适度的增长势头。该基金对制药行业的敞口为30%，其次是对医疗保健提供商和服务行业的22.32%敞口，对医疗保健设备和用品约22%的关注，对生物技术行业17.1%的关注，以及对生命科学工具和服务8.7%的关注。ETF XLV在过去一个月内上涨了6.9%。

输家

制造业 – 工业精选行业SPDR ETF (XLI)

制造业就业在8月份变化不大(-12,000)，但全年下降了78,000。这表明该行业处于脆弱状态。

Zacks排名第1位的工业精选行业SPDR基金(XLI)包括来自以下行业的公司：工业集团；航空航天与国防；机械；航空货运与物流；公路与铁路；商业服务与用品；电气设备；建筑与工程；建筑产品；航空公司；以及贸易公司与分销商。

通用电气(6.51%)、RTX公司(4.59%)和卡特彼勒公司(4.28%)是该基金的前三大股票。该基金收取8个基点的费用。ETF XLI在过去一个月内基本持平(仅上涨0.2%)。

想要获取Zacks投资研究的最新建议吗？下载未来30天最佳7只股票。点击获取此免费报告