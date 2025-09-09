交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章"8月就业数据疲软将焦点放在这些行业ETF上"发表在BitcoinEthereumNews.com。根据tradingeconomics引述的数据，美国经济在2025年8月增加了22,000个就业岗位，低于7月向上修正的79,000个岗位和市场预测的75,000个岗位。这些数据强化了劳动力市场的疲软状况。6月的就业数据被下调了27,000个岗位，而7月的变化则上调了6,000个岗位。经过这些修正，此前报告的6月和7月就业数据合计减少了21,000个岗位。根据政府数据，8月份的失业率为4.3%，变化不大。就业增长主要出现在医疗保健(+31,000)和社会援助(+16,000)等行业。批发贸易(12,000)和制造业(12,000)的就业岗位损失也很明显。以下，我们突出了一些行业及其相关的交易所交易基金(ETF)，这些可能会在疲软的8月就业数据背景下吸引投资者的注意力。 赢家 医疗保健 – 医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV) 医疗保健行业在8月增加了31,000个就业岗位，低于过去一年42,000的月均增长。就业继续在门诊医疗服务(+13,000)、护理和住宅护理设施(+9,000)以及医院(+9,000)等领域增长。Zacks排名#1(强力买入)的医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)可以用来把握这一适度增长势头。该基金对制药行业的敞口为30%，其次是对医疗保健提供商和服务行业的22.32%敞口，对医疗保健设备和用品约22%的关注，对生物技术行业17.1%的关注，以及对生命科学工具和服务8.7%的关注。ETF XLV在过去一个月内上涨了6.9%。 输家 制造业 – 工业精选行业SPDR ETF (XLI) 制造业就业在8月变化不大(-12,000)，但全年下降了78,000个岗位。这表明该行业处于脆弱状态。Zacks排名#1的工业精选行业SPDR基金(XLI)包括公司...这篇文章"8月就业数据疲软将焦点放在这些行业ETF上"发表在BitcoinEthereumNews.com。根据tradingeconomics引述的数据，美国经济在2025年8月增加了22,000个就业岗位，低于7月向上修正的79,000个岗位和市场预测的75,000个岗位。这些数据强化了劳动力市场的疲软状况。6月的就业数据被下调了27,000个岗位，而7月的变化则上调了6,000个岗位。经过这些修正，此前报告的6月和7月就业数据合计减少了21,000个岗位。根据政府数据，8月份的失业率为4.3%，变化不大。就业增长主要出现在医疗保健(+31,000)和社会援助(+16,000)等行业。批发贸易(12,000)和制造业(12,000)的就业岗位损失也很明显。以下，我们突出了一些行业及其相关的交易所交易基金(ETF)，这些可能会在疲软的8月就业数据背景下吸引投资者的注意力。 赢家 医疗保健 – 医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV) 医疗保健行业在8月增加了31,000个就业岗位，低于过去一年42,000的月均增长。就业继续在门诊医疗服务(+13,000)、护理和住宅护理设施(+9,000)以及医院(+9,000)等领域增长。Zacks排名#1(强力买入)的医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)可以用来把握这一适度增长势头。该基金对制药行业的敞口为30%，其次是对医疗保健提供商和服务行业的22.32%敞口，对医疗保健设备和用品约22%的关注，对生物技术行业17.1%的关注，以及对生命科学工具和服务8.7%的关注。ETF XLV在过去一个月内上涨了6.9%。 输家 制造业 – 工业精选行业SPDR ETF (XLI) 制造业就业在8月变化不大(-12,000)，但全年下降了78,000个岗位。这表明该行业处于脆弱状态。Zacks排名#1的工业精选行业SPDR基金(XLI)包括公司...

低迷的8月就业数据将焦点转向这些行业ETF

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:49
Union
U$0,006062-1,89%
ChangeX
CHANGE$0,00139616-0,95%
TAP Protocol
TAP$0,325-2,69%
COM
COM$0,006543+5,68%
LIFE
LIFE$0,00002767+3,59%

根据tradingeconomics引述，美国经济在2025年8月增加了22,000个就业岗位，低于7月向上修正的79,000个和市场预测的75,000个。这些数据强化了劳动力市场的疲软态势。

6月的就业数据被下调了27,000个，而7月的变化被上调了6,000个。经过这些修正，此前报告的6月和7月就业数据合计减少了21,000个。根据政府数据，8月份的失业率为4.3%，变化不大。

就业增长主要出现在医疗保健(+31,000)和社会援助(+16,000)等行业。批发贸易(12,000)和制造业(12,000)的就业岗位损失也很明显。

下面，我们突出了一些行业及其相关的交易所交易基金(ETF)，这些行业和基金可能会在8月份低迷的就业数据背景下吸引投资者的注意。

赢家

医疗保健 – 医疗保健精选行业SPDR ETF (XLV)

医疗保健行业在8月份增加了31,000个就业岗位，低于过去一年42,000的月均增长。就业继续在门诊医疗服务(+13,000)、护理和住宿护理设施(+9,000)以及医院(+9,000)等领域增长。

Zacks排名第1位（强烈买入）的医疗保健精选行业SPDR ETF（XLV）可以用来把握适度的增长势头。该基金对制药行业的敞口为30%，其次是对医疗保健提供商和服务行业的22.32%敞口，对医疗保健设备和用品约22%的关注，对生物技术行业17.1%的关注，以及对生命科学工具和服务8.7%的关注。ETF XLV在过去一个月内上涨了6.9%。

输家

制造业 – 工业精选行业SPDR ETF (XLI)

制造业就业在8月份变化不大(-12,000)，但全年下降了78,000。这表明该行业处于脆弱状态。

Zacks排名第1位的工业精选行业SPDR基金(XLI)包括来自以下行业的公司：工业集团；航空航天与国防；机械；航空货运与物流；公路与铁路；商业服务与用品；电气设备；建筑与工程；建筑产品；航空公司；以及贸易公司与分销商。

通用电气(6.51%)、RTX公司(4.59%)和卡特彼勒公司(4.28%)是该基金的前三大股票。该基金收取8个基点的费用。ETF XLI在过去一个月内基本持平(仅上涨0.2%)。

想要获取Zacks投资研究的最新建议吗？下载未来30天最佳7只股票。点击获取此免费报告

来源：https://www.fxstreet.com/news/downbeat-august-jobs-data-puts-focus-on-these-sector-etfs-202509081300

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0,15331+10,53%
1
1$0,02816+19,98%
4
4$0,06339+2,01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0,01713+0,46%
Oasis
ROSE$0,02173-4,98%
Union
U$0,00606-1,94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0,0000056+1,81%
1
1$0,02816+19,98%
MAY
MAY$0,02768+0,36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104 757,49
$104 757,49$104 757,49

+0,96%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 514,64
$3 514,64$3 514,64

-0,02%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5107
$2,5107$2,5107

+8,40%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165,61
$165,61$165,61

+1,89%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,17819
$0,17819$0,17819

+0,06%