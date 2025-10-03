达乐树公司（$DLTR）股票：亚利桑那州利奇菲尔德公园新建125万平方英尺配送中心，到2026年将增加400个工作岗位

摘要

Dollar Tree股票在宣布亚利桑那州新分销中心后交易价格为$90.11。

这座125万平方英尺的设施预计将于2026年春季开业。

该地点将创造400个新就业机会并加强西南部供应链。

另一个位于俄克拉荷马州玛丽埃塔的设施正在开发中，计划于2027年投入使用。

尽管年初至今表现强劲，Dollar Tree的长期回报仍落后于同行。

Dollar Tree Inc. (纳斯达克股票代码：DLTR)股票于2025年10月3日以$90.11开盘，下跌0.14%，同时该公司宣布计划在亚利桑那州利奇菲尔德公园建设一个125万平方英尺的新分销中心。

Dollar Tree, Inc. (DLTR)

该地点位于凤凰城外，预计将于2026年春季开业，为当地社区带来400个新就业机会。

首席供应链官Roxanne Weng表示，该设施将提高商店补货速度和效率。该地点将为亚利桑那州、科罗拉多州、内华达州、新墨西哥州和犹他州的商店提供服务，使其成为公司最大的分销中心之一。

扩张和供应链强化

利奇菲尔德公园项目紧随Dollar Tree在俄克拉荷马州玛丽埃塔新建的100万平方英尺分销中心的奠基之后。该设施计划于2027年春季开业，取代2024年4月被龙卷风摧毁的设施。它将支持西部和西南部近700家商店。

这两个项目突显了Dollar Tree对运营韧性的关注以及其对基础设施的投资，以支持长期增长。

财务概览

Dollar Tree的市值为184.1亿美元，企业价值为250.8亿美元。其滚动市盈率为17.49，远期市盈率为14.18，表明分析师预期盈利增长。公司报告过去十二个月收入为185.5亿美元，归属于普通股股东的净收入为11亿美元，每股收益为$5.16。

盈利能力指标显示，由于近期运营和重组挑战，利润率为-15.80%。尽管如此，公司仍实现了20.06%的股本回报率和20.2亿美元的杠杆自由现金流。

股票表现

Dollar Tree股票年初至今上涨了20.28%，超过标普500指数的14.52%。过去一年，股价上涨了30.48%，而标普500指数上涨了18.17%。长期回报较弱，三年下跌36.37%，五年亏损0.69%，反映了运营波动。

财报前景展望

投资者正在等待Dollar Tree的下一次财报发布，关注点集中在供应链投资和商店扩张如何转化为财务表现。虽然短期股票表现显示出强劲势头，但公司面临着扭转相对于更广泛市场的长期表现不佳的挑战。

文章《Dollar Tree Inc. ($DLTR)股票：亚利桑那州利奇菲尔德公园新建125万平方英尺分销中心，到2026年将增加400个就业机会》首次发表于CoinCentral。