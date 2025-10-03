交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
TLDR Dollar Tree股票在宣布亚利桑那州新分销中心后交易价格为$90.11。这个125万平方英尺的设施预计将于2026年春季开放。该地点将创造400个新就业机会并加强西南部供应链。另一个位于俄克拉荷马州玛丽埃塔的设施正在开发中，计划于2027年完工。Dollar Tree的长期回报落后[...] 这篇文章《Dollar Tree Inc.（$DLTR）股票：亚利桑那州利奇菲尔德公园新建125万平方英尺分销中心，到2026年将增加400个就业机会》首次发表于CoinCentral。TLDR Dollar Tree股票在宣布亚利桑那州新分销中心后交易价格为$90.11。这个125万平方英尺的设施预计将于2026年春季开放。该地点将创造400个新就业机会并加强西南部供应链。另一个位于俄克拉荷马州玛丽埃塔的设施正在开发中，计划于2027年完工。Dollar Tree的长期回报落后[...] 这篇文章《Dollar Tree Inc.（$DLTR）股票：亚利桑那州利奇菲尔德公园新建125万平方英尺分销中心，到2026年将增加400个就业机会》首次发表于CoinCentral。

达乐树公司（$DLTR）股票：亚利桑那州利奇菲尔德公园新建125万平方英尺配送中心，到2026年将增加400个工作岗位

作者：Coincentral
2025/10/03 22:13
Treehouse
TREE$0.1737+12.64%
WorldAssets
INC$0.6137-4.09%
1
1$0.02902+18.44%
OpenLedger
OPEN$0.28832-0.39%

摘要

  • Dollar Tree股票在宣布亚利桑那州新分销中心后交易价格为$90.11。
  • 这座125万平方英尺的设施预计将于2026年春季开业。
  • 该地点将创造400个新就业机会并加强西南部供应链。
  • 另一个位于俄克拉荷马州玛丽埃塔的设施正在开发中，计划于2027年投入使用。
  • 尽管年初至今表现强劲，Dollar Tree的长期回报仍落后于同行。

Dollar Tree Inc. (纳斯达克股票代码：DLTR)股票于2025年10月3日以$90.11开盘，下跌0.14%，同时该公司宣布计划在亚利桑那州利奇菲尔德公园建设一个125万平方英尺的新分销中心。

Dollar Tree, Inc. (DLTR)

该地点位于凤凰城外，预计将于2026年春季开业，为当地社区带来400个新就业机会。

首席供应链官Roxanne Weng表示，该设施将提高商店补货速度和效率。该地点将为亚利桑那州、科罗拉多州、内华达州、新墨西哥州和犹他州的商店提供服务，使其成为公司最大的分销中心之一。

扩张和供应链强化

利奇菲尔德公园项目紧随Dollar Tree在俄克拉荷马州玛丽埃塔新建的100万平方英尺分销中心的奠基之后。该设施计划于2027年春季开业，取代2024年4月被龙卷风摧毁的设施。它将支持西部和西南部近700家商店。

这两个项目突显了Dollar Tree对运营韧性的关注以及其对基础设施的投资，以支持长期增长。

财务概览

Dollar Tree的市值为184.1亿美元，企业价值为250.8亿美元。其滚动市盈率为17.49，远期市盈率为14.18，表明分析师预期盈利增长。公司报告过去十二个月收入为185.5亿美元，归属于普通股股东的净收入为11亿美元，每股收益为$5.16。

盈利能力指标显示，由于近期运营和重组挑战，利润率为-15.80%。尽管如此，公司仍实现了20.06%的股本回报率和20.2亿美元的杠杆自由现金流。

股票表现

Dollar Tree股票年初至今上涨了20.28%，超过标普500指数的14.52%。过去一年，股价上涨了30.48%，而标普500指数上涨了18.17%。长期回报较弱，三年下跌36.37%，五年亏损0.69%，反映了运营波动。

财报前景展望

投资者正在等待Dollar Tree的下一次财报发布，关注点集中在供应链投资和商店扩张如何转化为财务表现。虽然短期股票表现显示出强劲势头，但公司面临着扭转相对于更广泛市场的长期表现不佳的挑战。

文章《Dollar Tree Inc. ($DLTR)股票：亚利桑那州利奇菲尔德公园新建125万平方英尺分销中心，到2026年将增加400个就业机会》首次发表于CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$104,771.99
$104,771.99$104,771.99

+0.97%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,512.53
$3,512.53$3,512.53

-0.08%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5097
$2.5097$2.5097

+8.36%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.44
$165.44$165.44

+1.79%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17822
$0.17822$0.17822

+0.07%