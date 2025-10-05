交易所DEX+
Dogecoin 恢复 3% 至 $0.26，交易者瞄准 $0.30 的下一个阻力位

作者：Coincentral
2025/10/05 16:52
狗狗币
DOGE$0,17813-0,11%
  • 狗狗币上涨3%回到$0.26以上，目标是$0.30关键阻力位。
  • 大户在72小时内累积了20亿DOGE，显示突破潜力。
  • 价格恢复期间DOGE交易量激增，证实了机构兴趣。
  • DOGE形成上升通道，瞄准$0.30–$0.33阻力区间。

狗狗币(DOGE)在10月初出现明显复苏，在周六急剧下跌后反弹至$0.26以上。交易者现在关注$0.30阻力位，技术形态表明可能出现突破。随着大户显著累积DOGE，这种加密货币的价格在$0.26标记以上整合时引起关注，推向关键阻力位。

DOGE在盘中下跌后复苏

周六急剧下跌至$0.248后，狗狗币迅速恢复，重新夺回$0.26水平。当天早些时候的下跌导致弱势头寸被清洗，为新买家进入市场铺平了道路。这次由大量交易推动的调整使DOGE稳定并反弹更高，展示了该代币在波动市场条件下的韧性。

将DOGE拉低至$0.248的盘中下跌并未持续太久。买家迅速介入，价格开始回升。DOGE收盘接近$0.252，形成上升通道形态。这种图表形态表明加密货币正准备进一步上行，交易者瞄准向$0.30移动作为下一个重要阻力点。

大户活动支持突破潜力

在过去72小时内，大户已累积约20亿DOGE，这是机构投资者强烈兴趣的迹象。这种买入活动与之前价格突破前看到的历史模式一致。资金流入DOGE表明对这种加密货币的信心不断增长，交易者正在为可能向更高价格水平的反弹做好准备。

交易量一直是这次复苏的关键因素，在盘中抛售期间记录到显著激增。在15:00，交易量飙升至4.856亿DOGE，进一步确认了机构投资者的参与。这种交易量激增被视为强烈市场兴趣的指标，并表明当前价格复苏可能导致进一步上行动力。

技术指标指向进一步上涨

从技术角度看，DOGE最近的价格行为显示在$0.247–$0.249附近有强劲支撑位，在最近下跌期间保持住了。这种加密货币一直在$0.26标记上方整合，表明交易者在潜在突破前建立头寸。即时阻力位在$0.265，但更广泛的上行目标仍在$0.30–$0.33范围内。

DOGE图表上的上升通道形态是一个重要的技术发展。它表明(CoinDesk Data) 价格正逐渐上移，如果动能持续，有可能突破$0.30阻力位。最近从$0.251到$0.252的移动也表明买入压力仍然存在，进一步支持持续 反弹的想法。

未来需关注的关键因素

随着狗狗币交易在$0.26以上，交易者正关注几个可能决定其下一步走势的关键因素。这种加密货币需要持续在$0.26以上收盘，以确认建立了坚实的支撑基础。此外，即将到来的SEC关于DOGE相关ETF的裁决可能成为机构采用的催化剂，可能进一步推动对该代币的兴趣。

大鲸鱼活动，72小时内累积了20亿DOGE，也将受到密切关注。如果这些大户继续累积，可能会推动额外的买入压力，将价格推向$0.30–$0.33阻力区间。然而，DOGE能否在短期内保持这一动能并突破这些水平仍有待观察。

随着更广泛的加密货币市场在上周清算后稳定，DOGE开始吸引更多寻求高贝塔代币的交易者的关注。$0.26以上的反弹被视为早期强势信号，但它能否克服$0.30的关键阻力并继续上升仍有待观察。

文章《狗狗币恢复3%至$0.26，交易者瞄准$0.30下一阻力位》首次发表于CoinCentral。

