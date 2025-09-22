交易所DEX+
DOGE ETF 推出引发 $0.50 的价格预测，但 Layer Brett 的 $0.0058 预售和 660% APY 质押使其成为 2025 年更强劲的 150 倍上涨潜力投资。DOGE ETF 推出引发 $0.50 的价格预测，但 Layer Brett 的 $0.0058 预售和 660% APY 质押使其成为 2025 年更强劲的 150 倍上涨潜力投资。

狗狗币价格预测：随着DOGE ETF推出，DOGE有望与LBRETT一起达到$0.50

作者：Blockchainreporter
2025/09/22 06:20
dogecoin LBR

随着DOJE ETF现已上线，Dogecoin正乘着重获合法性和机构兴趣的浪潮。最新分析表明，新ETF和不断增长的交易量已推动Dogecoin突破阻力区。 

同时，Layer Brett (LBRETT)作为一个高潜力的预售项目正获得关注。随着这两种迷因币受益于不断增长的资金流入和社区动力，许多分析师认为$DOGE可能达到$0.50，而$LBRETT将带来更大回报。

Dogecoin价格预测：DOGE面临短期压力，但ETF批准预示长期实力

本周Dogecoin价格下滑了8.33%，跌至$0.26。市场观察者Rai强调，图表反映出持续的卖出压力，在阻力位多次被拒，而买家仅有微弱尝试重获动力。

lbr

尽管本月早些时候出现强劲反弹，当时Dogecoin在REX-Osprey ETF获批后飙升了42%—这是美国首个专注于Dogecoin的ETF。

chart315135 11

来源

这一批准引发了新的机构兴趣，使Dogecoin重返主流聚光灯下。项目创始人Billy Markus将ETF描述为关键一步，证明Dogecoin在认可度方面可以与比特币和以太坊等领先加密货币并肩。此举也巩固了Dogecoin在迷因币领域的相关性，强化了其在最知名和交易最广泛代币中的地位。

Layer Brett：迈向2025年爆炸性增长的迷因币

Layer Brett ($LBRETT)正迅速确立自己作为市场上最令人兴奋的代币之一的地位，预售入场价仅为$0.0058。 

其与众不同之处在于迷因文化吸引力和强大的以太坊Layer 2基础。这为项目提供了闪电般的交易速度、极低的费用和可扩展性，这是像Dogecoin这样的老迷因币一直难以实现的。投资者也关注其惊人的质押奖励，早期参与者仍可获得近660%的年收益率。

该项目还培养了迷因币领域最活跃的社区之一。每周都有数千名新持有者加入，而在X、Telegram和Discord上的活动使Layer Brett在加密圈中保持热度。100万美元的社区赠品进一步推动参与度，为项目提供了病毒式传播优势和深厚的草根支持。

lbrett banner

链上数据显示鲸鱼钱包积极进入Layer Brett，而预售阶段继续以创纪录的速度售罄。这一活动凸显了人们对$LBRETT作为长期增长的有力竞争者的信心不断增强。分析师预测，到2026年，该代币可能飙升至$0.80，为早期买家带来潜在150倍的回报。 

凭借以太坊支持的安全性、可扩展网络和迷因驱动的病毒传播力，Layer Brett看起来已准备好迎来非凡的发展。如果当前势头持续，它很可能成为2025年的标志性迷因币，以市场罕见的方式结合文化主导地位和区块链实用性。

Layer Brett有望带来比Dogecoin更大的倍数回报

Dogecoin价格预测可能继续上升，但分析师警告，最大回报可能来自Layer Brett等较小的Layer 2项目。凭借其低入场价和快速增长势头，$LBRETT作为具有更大上涨潜力的代币正引起关注。 

到其上线交易所时，许多人预计早期投资者已经持有可观利润，为下一个周期的突出故事奠定基础。

网站： https://layerbrett.com

Telegram： https://t.me/layerbrett

X： (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

