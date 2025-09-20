交易所DEX+
狗狗币价格预测，ETF动向与周期突破相遇：

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/20 18:02
狗狗币价格目前交易于$0.2641，日跌幅为4%，市值接近$39.89亿。市场结构显示该资产继续呈现2017年和2021年观察到的周期性行为，即长期整合后紧随强劲反弹。随着2025年周期显示类似的设置，分析师正在关注同样的模式是否会再次展开。

狗狗币价格走势：周期重测信号突破潜力

狗狗币价格继续在可识别的长期周期中移动，2017年、2021年以及现在新兴的2025年周期标志着重要转折点。根据X平台上的一位分析师，2017年的反弹始于整合之后，将DOGE从低于$0.0002推至接近$0.017的峰值。

2021年周期反映了这种爆炸性增长，价格从约$0.0022飙升至$0.70以上。两次反弹都在50 EMA交易低于价格的情况下展开，在突破期间强化了强劲的上行条件。在当前2025年周期中，狗狗币已经重新测试了接近$0.26的下降趋势线，同时再次保持在50 EMA之上。

这种结构对齐反映了先前抛物线式飙升的基础，加强了继续的可能性。同一位分析师表示，如果模式保持，预期的突破可能会延伸至$1及以上。

随着狗狗币在顶级迷因币中排名靠前，其周期性节奏提供了指向另一个历史性走势的长期DOGE价格预测。因此，当前条件呼应了先前运行的设置，并提高了未来几个月的预期。

DOGE/USD 1个月图表（来源：X）

灰度的DOGE ETF竞标：机构兴趣遇上上升乐观情绪

灰度的修订S-1申请将其狗狗币信托转换为代码为GDOG的ETF，引发了关于该资产未来的新讨论。如果获批，该ETF将在NYSE Arca交易，Coinbase将担任主要经纪商和托管人。

这一步骤正值SEC最近放宽了加密基金的上市标准，可能简化审批流程。此举可能显著扩大准入，为避免通过交易所直接接触的投资者提供受监管的途径。

此申请也是在REX-Osprey宣布正式推出他们的狗狗币和XRP ETF后不久提出的，旨在为机构投资者提供这些山寨币的现货敞口。

同时，CoinGlass分析显示77.26%的账户做多，而只有22.74%做空，反映了与ETF叙事一致的强烈投机乐观情绪。因此，灰度的努力反映了在历史周期表明另一波浪潮即将来临之际，将狗狗币机构化的尝试。

狗狗币多/空比率（来源：CoinGlass）

总结一下，狗狗币价格周期和EMA对齐加强了未来强劲突破的可能性。随着2025年重测已经完成，结构反映了推动过去反弹的条件。灰度的ETF竞标，加上强劲的多头定位，支持了更广泛采用和更强可信度的案例。这些因素共同指向一个决定性的DOGE价格走势，可能挑战$1及以上。

来源：https://coingape.com/markets/dogecoin-price-prediction-as-grayscale-etf-move-meets-cycle-breakout-is-a-new-peak-ahead/

