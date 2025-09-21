交易所DEX+
加密货币分析师Ali Martinez在Dogecoin的4小时图表上发现TD Sequential"买入"信号。DOGE会反弹至$0.28–$0.30吗？内含价格分析和交易提示。加密货币分析师Ali Martinez在Dogecoin的4小时图表上发现TD Sequential"买入"信号。DOGE会反弹至$0.28–$0.30吗？内含价格分析和交易提示。

Dogecoin 瞄准 $0.28–$0.30 反弹 在 H4 TD Sequential 买入信号后

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 03:00
狗狗币
ALI
Polytrade
dogecoin-doge

加密货币图表观察员Ali Martinez在周六重新引发了关于Dogecoin (DOGE)短期的讨论，他发推文表示TD Sequential（Tom DeMark的流行反转指标）在DOGE的4小时图表上闪现了买入信号。Martinez的帖子包含了一张突出显示该信号的蜡烛图，简单地表示Dogecoin"看起来准备反弹，因为TD Sequential在4小时图表上闪现买入信号。"

这个信号出现时，Dogecoin的交易价格在0.26美元中段区间。截至9月20日，DOGE在主要交易所的交易价格大约在0.26-0.27美元之间。TD Sequential是一种逆势工具，旨在识别趋势耗尽点和可能的短期反转。

在4小时图表上完成的TD设置或绿色"13"/"1"序列，被技术交易者广泛解读为下行动能可能耗尽且可能出现缓解性反弹的信号。它在H4及以上的较高时间框架上最为有用，尽管该指标并非绝对可靠，通常标记的是短期转折点而非长期趋势变化。

短期展望

DOGE的即时技术图景是经典的"逢低买入"设置：该币种在0.26美元附近找到了近期支撑，成功的H4反转可能将价格推回到0.28-0.30美元区域作为第一个阻力簇。本周早些时候，几位市场评论员也标记了Dogecoin上的相同TD Sequential买入信号，指出如果更广泛的市场条件配合，这种设置可能会引发短期缓解性反弹。

Dogecoin最近的价格走势受益于机构对迷因币增加访问的扩大叙事。本周见证了与Dogecoin相关的美国交易所交易产品（代码DOJE）的首次亮相。一些分析师表示，这一发展有助于为该代币吸引新资金和关注。市场参与者通常将ETF发布和相关产品批准视为流动性事件，可以放大价格走势，无论是上涨还是下跌。

请记住，像TD Sequential这样的指标并非万无一失；它们只是工具箱中的一种工具。当它们得到交易量、更广泛的市场图景和合理的风险计划支持时，效果最佳。像Dogecoin这样的迷因代币可能特别波动；情绪突然转变、大户活动或更广泛的加密货币市场走势可能会迅速使短期设置失效。

Ali Martinez的推文再次将焦点放在了DOGE的短期图表上。如果买家回归，4小时图上的TD Sequential买入信号确实增加了向0.28-0.30美元反弹的几率。但交易者应将该信号视为拼图的一部分，关注0.26-0.28美元区域的价格走势和交易量，并密切关注可能放大走势的宏观催化剂，如ETF资金流动。

