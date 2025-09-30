交易所DEX+
在美国首个狗狗币交易所交易基金（ETF）推出后，Dogecoin 重获动力，该基金迅速成为有史以来最成功的加密货币基础首发之一。交易在 CBOE 交易所开始，在第一个小时内，该基金的交易量就达到了 600 万美元。Blocknews 在 X 上报道称，该 ETF 已[...]

DOGE 价格预测：狗狗币 ETF 首小时达 600 万美元 预示潜在 0.45 美元涨势

作者：The Cryptonomist
2025/09/30 20:40
狗狗币
DOGE 价格预测：狗狗币 ETF 首小时达 600 万美元交易量，预示潜在 0.45 美元涨势

在美国首个狗狗币交易所交易基金（ETF）推出后，Dogecoin 重获动力，该基金迅速成为有史以来最成功的加密货币基金首发之一。

交易在 CBOE 交易所开始，在首个小时内，该基金交易量就达到了 600 万美元。

Blocknews 在 X 平台上报道称，该 ETF 的交易活动已达 600 万美元，是 ETF 首日典型平均交易量的 6 倍。

Blocknews 的这一更新引发了关于该 ETF 是否能作为 Dogecoin 价格长期催化剂的讨论。

随着更多 ETF 申请等待监管批准，此次发布带来的动力可能成为该代币的转折点。

强烈的市场反应不仅展示了机构对 Dogecoin 的兴趣日益增长，还表明传统投资者越来越愿意参与迷因币市场。

来源 – 99Bitcoins YouTube 频道

Dogecoin (DOGE) 价格分析

专家 Ali Martinez 最近在 X 平台上强调了一张历史 Dogecoin 图表，捕捉了该币在 2021 年 1 月底的爆发性突破。

Ali 在 X 上的图表显示，$DOGE 在单日突然暴涨 423% 之前，一直在 0.007-0.008 美元左右平静交易，随后进入了新的领域。

尽管之后出现大量获利回吐，但价格从未回到低于一分钱的水平，而是在 0.03-0.05 美元左右建立了新的底部，为后来的抛物线式上涨奠定了基础。

Ali 还指出，突破 0.29 美元可能成为关键触发点，为 DOGE 向 0.36 美元甚至可能 0.45 美元推进开辟道路。

这样的走势将在更高价格建立更强大的基础，并增强长期动力，特别是随着 ETF 驱动的需求和机构资金流入持续增加。

2021 年的突破说明了 Dogecoin 如何利用重大催化剂永久重置其交易区间，即使在短期波动中也是如此。

Dogecoin ETF 推动迷因币兴趣

ETF 的成功首发提高了对额外监管批准的期望。美国证券交易委员会正在审查来自 Grayscale 和 Bitwise 等公司的申请，预计将在 10 月中旬做出决定。

分析师认为，这一强劲的发布加强了获批的可能性，特别是相关的现货 ETF 已通过存托信托与清算公司上市，表明机构对更广泛采用的准备日益成熟。

除了监管发展外，Dogecoin ETF 的成功也重新引起了对更广泛迷因币市场的兴趣。成熟代币和新项目都吸引了寻求在这个以快速价格变动著称的领域获得潜在收益的投资者的关注。

这一renewed活动出现之际，整体加密货币市场显示出复苏迹象，日涨幅超过2%，情绪指标稳步改善。

为什么 Pepenode 是 2025 年值得关注的顶级迷因币

从迷因币重新聚焦中受益的项目之一是 Pepenode，这个预售已经筹集了近 160 万美元。

作为一个挖矿赚钱平台，Pepenode 让用户创建虚拟服务器房间并组合节点以提高回报。

与传统挖矿不同，这种模式不需要物理设备，使零售投资者无需技术设置即可参与。

预售通过积极的激励措施吸引了关注，包括为早期参与者提供高额质押奖励。

通过将游戏赚钱机制与迷因币文化相结合，Pepenode 旨在在拥挤的领域中脱颖而出。

其游戏化挖矿概念将其定位为投机投资和娱乐产品的结合体，这种组合在迷因币上升周期中对零售买家越来越具吸引力。

随着人们对 Dogecoin 等成熟代币和 Pepenode 等新兴预售的兴趣增长，安全且用户友好的平台变得至关重要。

Best Wallet 应运而生，满足这一需求，提供无需 KYC 的账户创建，支持超过 60 个区块链，以及无缝购买、交换和存储资产的功能。

Dogecoin 的renewed涨势和 Pepenode 的新预售热潮展示了一个处于变化中的迷因币市场，在这里，成熟图标与创新新秀相遇，重塑加密货币参与规则。

访问 Pepenode

本文由我们的商业合作伙伴之一提供，不代表 Cryptonomist 的观点。请注意，我们的商业合作伙伴可能通过本文中的链接使用联盟计划产生收入。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

