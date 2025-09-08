交易所DEX+
数字资产巨头 CoinShares 将通过 12 亿美元 SPAC 交易在纳斯达克上市的帖子出现在 BitcoinEthereumNews.com。主要要点 CoinShares 将通过与 Vine Hill Capital 的 12 亿美元 SPAC 合并在纳斯达克上市。该公司是欧洲最大的数字资产管理公司，管理着 100 亿美元资产，占欧洲市场份额的 34%。CoinShares 是欧洲领先的数字资产管理公司，管理资产约 100 亿美元，今天宣布将通过与 Vine Hill Capital Investment Corp 的 12 亿美元业务合并在纳斯达克股票市场上市。该公司是继 BlackRock、Grayscale 和 Fidelity 之后全球第四大数字资产 ETP 管理公司，在欧洲市场占有 34% 的份额。CoinShares 首席执行官 Jean-Marie Mognetti 表示，纳斯达克上市反映了公司推动国际增长和领导力的努力。这笔交易使 CoinShares 成为全球最大的公开交易的纯数字资产管理公司之一。"这标志着 CoinShares 的战略转型，在有利的监管顺风的支持下，加速我们对全球领导地位的雄心，"Mognetti 在一份声明中说。在过去两年中，CoinShares 通过新投资者资金流入、支持性数字资产定价和产品发布，使其管理资产增长了两倍多。"CoinShares 体现了我们在高价值投资中寻找的一切：市场领导地位、经过验证的可扩展业务模式、庞大且不断扩大的可寻址市场，以及一个具有执行能力的团队，"Vine Hill 首席执行官 Nicholas Petruska 说。该交易包括一家机构投资者的 5000 万美元股权投资承诺。该交易计划在年底前完成，等待监管和股东批准。来源：https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/

数字资产巨头 CoinShares 将通过 12 亿美元 SPAC 交易在纳斯达克上市

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:30
要点摘要

  • CoinShares将通过与Vine Hill Capital进行12亿美元的SPAC合并在纳斯达克上市。
  • 该公司是欧洲最大的数字资产管理公司，管理着100亿美元资产，占据欧洲34%的市场份额。

欧洲领先的数字资产管理公司CoinShares，管理着约100亿美元的资产，今天宣布将通过与Vine Hill Capital Investment Corp进行12亿美元的业务合并在纳斯达克股票市场上市。

该公司是继BlackRock、Grayscale和Fidelity之后全球第四大数字资产ETP管理公司，在欧洲拥有34%的市场份额，处于领先地位。

CoinShares首席执行官Jean-Marie Mognetti表示，纳斯达克上市反映了公司对国际增长和领导力的推动。这笔交易使CoinShares成为全球最大的公开交易的纯数字资产管理公司之一。

在过去两年中，CoinShares通过新投资者资金流入、有利的数字资产定价和产品发布，使其管理的资产增长了两倍多。

该交易包括一家机构投资者5000万美元的股权投资承诺。该交易计划在年底前完成，但需要获得监管机构和股东的批准。

来源：https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/

