数字资产巨头 CoinShares 将通过 12 亿美元 SPAC 交易在纳斯达克上市

要点摘要

CoinShares将通过与Vine Hill Capital进行12亿美元的SPAC合并在纳斯达克上市。

该公司是欧洲最大的数字资产管理公司，管理着100亿美元资产，占据欧洲34%的市场份额。

欧洲领先的数字资产管理公司CoinShares，管理着约100亿美元的资产，今天宣布将通过与Vine Hill Capital Investment Corp进行12亿美元的业务合并在纳斯达克股票市场上市。

该公司是继BlackRock、Grayscale和Fidelity之后全球第四大数字资产ETP管理公司，在欧洲拥有34%的市场份额，处于领先地位。

CoinShares首席执行官Jean-Marie Mognetti表示，纳斯达克上市反映了公司对国际增长和领导力的推动。这笔交易使CoinShares成为全球最大的公开交易的纯数字资产管理公司之一。

在过去两年中，CoinShares通过新投资者资金流入、有利的数字资产定价和产品发布，使其管理的资产增长了两倍多。

该交易包括一家机构投资者5000万美元的股权投资承诺。该交易计划在年底前完成，但需要获得监管机构和股东的批准。