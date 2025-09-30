分析师表示，这项美联储决定可能会启动牛市行情

与志同道合的加密货币爱好者联系！在Discord上连接！查看我们的Discord 比特币已经在$109,000和$115,000之间上下波动几周了。现在看起来情况即将改变。根据Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz的说法，可能替换Jerome Powell作为美联储主席的决定是推动价格达到$200,000的催化剂。特朗普向美联储施压Donald Trump上周在Truth Social上分享了一幅他解雇Powell的漫画。尽管美联储在形式上是独立的，但特朗普已经暗示，如果他获得第二个任期，他想任命那些"鸽派"人士。这意味着：政策制定者更倾向于通过低利率刺激经济，而不是通过加息积极对抗通胀。Novogratz在接受Kyle Chasse采访时称这是比特币"迄今为止最大的牛市催化剂"。一位注重经济增长的新美联储主席可能会开启一个长期货币宽松的时期。从历史上看，比特币恰恰在这些时期受益，因为投资者更频繁地转向风险资产。历史相似之处早期的牛市行情已经显示了比特币对美联储政策的敏感性。2008年金融危机后，美联储通过"量化宽松"向经济注入了数十亿资金。正是在那个时期，比特币展示了其首次生存能力，并被视为法定货币的数字替代品。2020年，在新冠危机期间，美联储将利率降至接近零，同时推出了大规模刺激计划。同年，比特币从$7,000上涨到超过$60,000。2024年，我们看到比特币ETF的批准与降息同时发生，导致华尔街创纪录的资金流入。根据Novogratz的说法，一位实施鸽派政策的新美联储主席可能是下一个催化剂，目标价格为每BTC $200,000。机构资本新一轮牛市的基础已经存在。Galaxy Digital自身拥有超过17,100个BTC，价值接近$20亿。此外，比特币ETF目前管理着超过$143.5亿的资产，占比特币总市值的6.6%。政府也在转变立场。例如，荷兰正在讨论建立官方比特币储备。这类发展使机构投资者和国家能够直接从宽松货币政策中受益。随着流动性增加，这些资金可能会迅速流向比特币。新加密货币第一时间了解当前最新的加密货币！每个加密货币投资者都在寻找：一种具有巨大增长潜力的新加密货币。荷兰的通胀率仍然高于欧洲其他地区，但同时利率自2024年以来首次下降。这很可能会启动新一轮加密货币牛市。专家在山寨币中看到机会，如... 继续阅读 这一美联储决定可能启动牛市，分析师表示
加速情景的可能性将经济置于通胀控制之上的政策制定者，根据分析师的说法，可能会造成完美风暴：通过降息增加金融市场流动性。由于ETF和托管解决方案，机构资金配置流向比特币。特朗普领导下美联储明确转向鸽派的心理效应。这使得大多数专家认为Novogratz的目标价格，每BTC $200,000，并不过分。尤其是因为比特币在势头转变时历来呈指数级反应。美联储独立性降低的风险然而，也存在风险。一个较少独立运作的美联储可能会损害美国货币政策的可信度。这可能导致国债利率上升和美元承压。对比特币来说，这可能产生双重效应：一方面因资本外逃而增加需求，另一方面全球市场波动性增加。一些经济学家还警告，过快放松政策可能会重新引发通胀。如果发生这种情况，新美联储主席可能仍会被迫突然收紧政策。对比特币来说，这将成为牛市的制动器。通过Best Wallet购买加密货币Best wallet是一款顶级加密货币钱包，让你匿名购买加密货币。支持超过60条链，你可以通过Best Wallet购买所有主要加密货币币种。Best wallet - 可靠且匿名的钱包Best wallet - 可靠且匿名的钱包超过60条链可用于所有加密货币早期访问新项目高质量质押收益低交易费用Best wallet评测现在通过Best Wallet购买注意：加密货币是一种高度波动且不受监管的投资。请自行研究。
这篇文章《这一美联储决定可能启动牛市，分析师表示》由Gijs Smit撰写，首次发表于Bitcoinmagazine.nl。