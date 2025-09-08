交易所DEX+
尽管交易截止日期拆解，响尾蛇队仍在季后赛争夺中

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:43
资深球员科尔宾·卡罗尔（7号）和新晋常规队员布雷兹·亚历山大在响尾蛇队的复兴中发挥了作用。（美联社照片/罗斯·D·富兰克林）

版权所有 2025 美联社。保留所有权利

亚利桑那响尾蛇队在7月31日交易截止日前交易了两名角落内野手，包括国联领先的本垒打打者，以及他们最高效的投手。不知何故，这反而让他们变得更好。

为本赛季而打造的响尾蛇队，已经重建自己成为一支竞争者，尽管他们仍面临艰难的攀登。

自交易截止日交易了三垒手尤金尼奥·苏亚雷斯、一垒手乔什·内勒、先发投手梅里尔·凯利和另外两名潜在自由球员后，D-Backs队的战绩为21胜14负，是大联盟胜场数第三多的球队。

他们已经爬升至距离纽约大都会队第三张国联外卡席位仅4.5场比赛，拥有一支新老结合的阵容，包括大联盟最佳的打线前段，扎克·加伦恢复了状态，以及在获得机会时挺身而出的新人。

1-3号打者杰拉尔多·佩尔多莫、凯特尔·马特和科尔宾·卡罗尔一直是进攻的驱动力，即使在失去苏亚雷斯和内勒后，球队的进攻仍然蓬勃发展，只有大都会队和费城费城人队能与他们的前三名打者的产出相媲美。

D-Backs队以711分在国联排名第三，有望突破800分，此前他们在一年前以886分领跑大联盟，即使在周日因防守失误导致令人失望的7-4负于波士顿的比赛中，他们未能守住3-1的领先优势。

佩尔多莫本赛季将自己的表现提升到了新的水平，马特在因左腿筋伤缺席一个月后表现稳定，而卡罗尔则恢复了他新秀时期的力量/速度水平。

卡罗尔创下职业生涯新高的30支本垒打，他距离首个30-30赛季只差一次盗垒高潮。他已有25次盗垒。索托、林多尔和皮特·克罗-阿姆斯特朗也都在接近30-30。

"他们是一切正在发生的事情的共同分母，"亚利桑那队经理托里·洛武洛说。

佩尔多莫在本垒打（17支）和盗垒（24次）方面创下职业生涯新高，在他的第四个完整赛季中以91个打点领跑大联盟游击手，比更受关注的红人队的埃利·德拉克鲁兹多11个。佩尔多莫还以.834的OPS领跑国联游击手，他的89次保送在他的位置上领跑大联盟。

"佩尔多莫正在经历一个难以置信的赛季...我们是否认为它会像现在这样快速发生，可能不会，"洛武洛说。"他有很好的击球技术，他了解好球区，我认为在某个时候，这将成为他的本色。"

"马特和卡罗尔继续驱动这台机器，其他人都在跟上。"

当苏亚雷斯被交易时，D-backs队在三垒位置上安插了活跃的布雷兹·亚历山大，此后亚历山大参加了所有33场比赛，在内场和外场都展示了精彩集锦般的才华。

亚历山大在这段短暂的样本中有7支本垒打、18个打点和.864的OPS，同时还在二垒和外场做出贡献。

他在周一首次担任中外野手时做出了一个扑救接球，在周五第三次担任该位置时将一名试图从二垒得分的跑者在本垒处封杀，并在周六担任左外野手时做出一个跳跃接球，抢走了亚历克斯·伯格曼的本垒打。那是他在那个位置上的第三个局。

"工具并不是让他取得成功的唯一因素，"洛武洛说。"他能够在高水平上比赛是因为他理解自己的角色，理解打席需要什么，以及理解什么是高于平均水平的防守。"

加伦是D-Backs队在交易截止日没有交易的唯一即将成为自由球员的球员，他已经恢复了使他在2022-23年纽约赛扬奖投票中排名前五的状态。

自交易截止日以来，他的战绩为4胜1负，防御率为2.20，向潜在的追求者展示了他在休赛期值得一份长期合同，此前他在前22次先发中的防御率为5.60。

左手中继投手安德鲁·萨尔弗兰克在过去几周中担任了高杠杆角色，为一个需要投手的牛棚提供帮助，此前球队在赛季初失去了终结者贾斯汀·马丁内斯和A.J.普克，以及在交易截止日将谢尔比·米勒送往密尔沃基的交易。

萨尔弗兰克在过去三周中取得了职业生涯的前三次救援，并将对手的打击率控制在.186。

安德鲁·萨尔弗兰克在后期局数的牛棚角色中表现出色。（美联社照片/亚伦·加什）

版权所有 2025 美联社。保留所有权利。

总经理迈克·黑森在交易截止日交易后在俱乐部会所对D-Backs队发表讲话，萨尔弗兰克表示，这个信息——专注于当下但也为未来而战——引起了团队的共鸣。

"显然棒球是一项团队运动，但最终它归结为一群个人在关键时刻完成各自特定工作，"萨尔弗兰克说。"这一直是我们的心态。"

这使D-Backs队进入了季后赛争夺行列，尽管没有太多犯错的余地。

"显然我们已经把自己置于一个位置，现在情况不太有利，但能够继续打有意义的棒球真是太棒了，"卡罗尔说。"我们只想继续前进。"

来源：https://www.forbes.com/sites/jackmagruder/2025/09/07/despite-trade-deadline-tear-down-diamondbacks-still-in-playoff-hunt/

