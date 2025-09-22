DeFi TVL 突破至 5440亿美元，Tether 和 Circle 领跑涨势

去中心化金融（DeFi）市场正在观察到新的动力，锁定总价值（TVL）已上升至5439.6亿美元，较前30天增长2.7%。这一突然增长显示出对流动性的渴求以及对稳定币、借贷协议和质押平台的信任不断增长，尽管并非所有主要参与者都经历了增长。

根据最近的详情，Tether（$USDT）作为无可争议的市场领导者保持强势，TVL增加至1757亿美元，上个月增长3.9%。其次是USD Coin（$USDC）的发行方Circle，已提升至731亿美元，展现出9.9%的显著增长。这两大稳定币巨头共占DeFi市场锁定价值的约一半，强调了稳定资产在生态系统中的主要作用。

$AAVE在677亿美元保持强势，而Lido和EigenLayer的TVL下降更为明显

作为最大借贷协议之一的Aave（$AAVE）持有677亿美元，经历了1.5%的温和下降。同时，领先的流动性平台Lido Finance（$LDO）经历了急剧下降，TVL下降9.6%至384亿美元。

这两种稳定币持有量相差293亿美元，这是资产持有的巨大差异。此外，今年吸引了相当多关注的重质押协议EigenLayer，其TVL下降了12.1%至198亿美元。

TVL波动标志着DeFi在流动性和收益生成中的演变角色

多样化的表现表明DeFi内部的格局正在变化，但稳定币和借贷仍然强劲，而与质押相关的平台在市场不确定性中正在经历提款。随着TVL接近5500亿美元的里程碑，DeFi继续巩固其在更广泛加密经济中的立足点，将自己定位为流动性、收益生成和去中心化金融服务的基础。

过去30天的整体报告显示这些稳定币的价值出现波动。在此列表中，只有Tether和Circle显示出增长的积极反应，而其他三个，Aave（$AAVE）、Lido Finance（$LDO）和EigenLayer（$EIGEN）则显示下降，其中$EIGEN以12.1%的降幅领先于其他稳定币。