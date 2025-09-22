交易所DEX+
DeFi借贷协议达到创纪录里程碑86.4亿美元活跃贷款；由Moonwell、Maple Finance、Ether.Fi、Curve.Fi、Jupiter及其他机构贡献

作者：Blockchainreporter
2025/09/22 09:15
DeFi
DEFI$0.000854+6.48%
TOP Network
TOP$0.000096--%
chartup

DeFi 借贷平台上周达到了几个新里程碑，因为许多平台继续吸引投资者的兴趣。根据市场分析师 Token Terminal 今天报告的数据，去中心化金融借贷协议在一周内处理了 86.4 亿美元的活跃贷款。这一显著表现标志着投资者通过借贷赚取利润的热情正在上升。根据数据显示，过去七天处理的活跃贷款达到了 86.4 亿美元，代表了客户从去中心化借贷平台借入的贷款累计价值。

这一数字表明知名平台取得了巨大成就，反映了对 DeFi 借贷产品的强劲需求。这是这些协议和更广泛的去中心化金融领域内信任和可用性不断增长的明确证据。这一令人印象深刻的增长归功于多个平台，它们展示了持续创新和扩展其借贷产品。

按活跃贷款排名的顶级 DeFi 借贷平台

Moonwell

根据数据报告，Moonwell 是在一周内活跃贷款方面注册最高增长的借贷平台。它见证了新贷款的最高增长，其在此期间处理的活跃贷款攀升至 1.874 亿美元，比上周增长了 33.7%。Moonwell 是一个建立在 Polkadot、Moonriver、Moonbeam 和 Base 网络上的去中心化借贷平台，使人们能够以快速交易和低成本借入和借出虚拟资产。这一令人印象深刻表现的主要贡献者是 Moonwell 的跨链借贷，它被认为能够实现资本效率。通过允许人们在众多网络中抵押资产，Moonwell 释放了大量闲置资金。

Maple Finance

列表中的第二位是 Maple Finance，这是一个机构资本信贷市场，为机构提供链上借贷产品，并将加密借款人与贷款人联系起来。根据数据，Maple Finance 在活跃贷款每周增长方面是第二大表现者。客户在一周内在该平台上借入了 17 亿美元，比上周增长了 14.5%。这一交易活动显示了对 Maple 借贷产品的需求增加，这些产品主要针对寻求灵活融资安排的工作资本的企业和机构。

Ether.Fi

Ether.Fi 是一个去中心化的流动性质押平台，允许人们参与以太坊质押，在列表中排名第三。根据数据，Ether.fi 的活跃贷款显著增加，在过去七天内达到了 630 万美元，增长了 9.4%。这意味着该平台在借贷领域越来越受欢迎。除了作为流动性质押协议外，Ether.Fi 还使其客户能够在没有银行等中介机构参与的情况下借入和借出加密资产。这一模式吸引了用户参与，Ether.fi 为资本增长提供了多种好处。

Curve.Fi

接下来是 Curve.Fi，这是一个 DeFi 平台，利用其 Curve Lending 子公司使客户能够在无许可市场中借入和借出稳定币。如数据所示，Curve.Fi 的贷款债务大幅上升，一周内达到 8440 万美元，增长了 6.4%。

Jupiter

列表中的第五位是 Jupiter，这是一个建立在 Solana 上的 DEX，其借贷平台 Jupiter Lend 也正在获得关注。根据数据，Jupiter 的活跃贷款记录了显著增长，一周内处理了 5.958 亿美元，增长了 5.7%。

其他顶级市场表现者

其他拥有出色活跃贷款的顶级借贷协议包括 Venus、Euler、Fluid、Compound 和 Silo Finance，正如数据中所解释的那样。

这一非凡成就不仅展示了领先的借贷协议，还表明用户对这些平台的强烈信任。在过去一周内处理 86.4 亿美元的活跃贷款，清楚地确认了 DeFi 环境的成熟度和巨大能力。这一交易活动突显了对有效、可访问和透明投资产品的国际需求正在上升。

