在 Sui 区块链上开发的去中心化金融 (DeFi) 平台成为黑客攻击目标！以下是被盗金额

建立在Sui区块链上的去中心化金融（DeFi）平台Nemo Protocol成为网络攻击的目标，导致240万美元稳定币损失。

基于Sui的Nemo Protocol遭受240万美元黑客攻击

区块链安全公司PeckShield首先报告了这一事件。该公司报告称，攻击者将被盗的USDC从Arbitrum转移到以太坊网络。攻击发生后，Nemo团队确认了这一事件，并在今天通过Telegram向社区发布了最新声明。

"亲爱的Nemo社区，昨晚发生了一起安全事件，我们的市场池受到了影响。我们正在调查此事，目前已暂停所有智能合约活动，"声明中写道。该平台此前还宣布，Nemo应用将在周一和周二进行维护。

尽管公司宣布所有金库中的资产都是安全的，但攻击的确切原因尚未分享。

Nemo Protocol是建立在Sui网络上的收益交易平台，专注于收益基础设施和效率。它通过收益代币化为用户提供高效的交易、对冲和杠杆交易。

这一事件再次凸显了安全漏洞在DeFi行业仍然构成严重风险。

