DeAgentAI 与 X3 联手重新定义数百万用户的智能社交金融

DeAgentAI，一个自主AI代理的基础设施，已通过其官方X账号宣布与X3建立突破性的合作伙伴关系。这次合作代表着一个重要的进步，将彻底改变SocialFi的未来。通过这一联盟，两个平台将共同努力，构建一个更高效、更智能的生态系统。在这个生态系统中，AI可以毫不费力地融入分发过程。

DeAgentAI让其AI为X3的庞大网络提供动力

DeAgentAI与X3整合，X3是Web3中已建立的终极分发层。X3拥有超过一百万用户和10万名意见领袖(KOLs)的蓬勃发展的社区。通过这一战略合作，DeAgentAI旨在将其尖端的AI驱动洞察力及其可访问性提供给X3的蓬勃发展的社区。

这一倡议旨在重塑社区与智能工具的互动方式。它进一步利用可操作的AI驱动数据和解决方案，赋能创作者、企业和用户。

DeAgentAI和X3赋能SocialFi的下一波浪潮

在Web3中，SocialFi正迅速获得关注，证明其是该领域的基石。因此，DeAgentAI与X3的联盟代表着培育SocialFi的关键一步。DeAgentAI和X3通过结合力量，准备构建一个充满社交互动的未来。在那里，AI代理的智能可以改善社交互动，同时使其去中心化。

为庆祝这一协同效应，两家合作伙伴将推出100个价值约1000U的X3高级会员资格。这对早期采用者来说是一个独特的机会，可以体验DeAgentAI和X3的联合力量。

SocialFi的发展是这一合作伙伴关系的首要任务，旨在实现智能、可扩展性和社区的融合。通过这一点，DeAgentAI和X3旨在巩固其作为将AI整合到社交网络中的创新关键参与者的地位。