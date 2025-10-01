交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
DeAgentAI 和 X3 将 AI 代理与 SocialFi 融合，通过更智能的互动、数据洞察和去中心化创新赋能超过 100 万用户。DeAgentAI 和 X3 将 AI 代理与 SocialFi 融合，通过更智能的互动、数据洞察和去中心化创新赋能超过 100 万用户。

DeAgentAI 与 X3 联手重新定义数百万用户的智能社交金融

作者：Blockchainreporter
2025/10/01 09:15
Sleepless AI
AI$0.06338-1.44%
1
1$0.02901+19.67%
people-social-decentralized main

DeAgentAI，一个自主AI代理的基础设施，已通过其官方X账号宣布与X3建立突破性的合作伙伴关系。这次合作代表着一个重要的进步，将彻底改变SocialFi的未来。通过这一联盟，两个平台将共同努力，构建一个更高效、更智能的生态系统。在这个生态系统中，AI可以毫不费力地融入分发过程。 

DeAgentAI让其AI为X3的庞大网络提供动力

DeAgentAI与X3整合，X3是Web3中已建立的终极分发层。X3拥有超过一百万用户和10万名意见领袖(KOLs)的蓬勃发展的社区。通过这一战略合作，DeAgentAI旨在将其尖端的AI驱动洞察力及其可访问性提供给X3的蓬勃发展的社区。

这一倡议旨在重塑社区与智能工具的互动方式。它进一步利用可操作的AI驱动数据和解决方案，赋能创作者、企业和用户。 

DeAgentAI和X3赋能SocialFi的下一波浪潮

在Web3中，SocialFi正迅速获得关注，证明其是该领域的基石。因此，DeAgentAI与X3的联盟代表着培育SocialFi的关键一步。DeAgentAI和X3通过结合力量，准备构建一个充满社交互动的未来。在那里，AI代理的智能可以改善社交互动，同时使其去中心化。

为庆祝这一协同效应，两家合作伙伴将推出100个价值约1000U的X3高级会员资格。这对早期采用者来说是一个独特的机会，可以体验DeAgentAI和X3的联合力量。  

SocialFi的发展是这一合作伙伴关系的首要任务，旨在实现智能、可扩展性和社区的融合。通过这一点，DeAgentAI和X3旨在巩固其作为将AI整合到社交网络中的创新关键参与者的地位。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,114.52
$105,114.52$105,114.52

+1.30%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,533.88
$3,533.88$3,533.88

+0.51%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5243
$2.5243$2.5243

+8.99%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.54
$166.54$166.54

+2.46%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17927
$0.17927$0.17927

+0.66%