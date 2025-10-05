交易所DEX+
加密货币专家网站 The Cryptonomist 采访了 Polkadot 资本集团的负责人 Dave Sedacca。他同时也担任 Parity Technologies 的财务总监。

Dave Sedacca，Polkadot Capital Group：约300亿美元的真实世界资产已上链

作者：The Cryptonomist
2025/10/05 17:30
Cryptonomist 采访了 Dave Sedacca，Polkadot Capital Group 的负责人。他同时担任 Parity Technologies 的财务总监，该公司是 Polkadot 背后的核心开发团队。 

他领导 Parity 的财务战略，涵盖资金管理、规划和机构合作。作为新兴科技和加密货币的长期信仰者，Dave 自 2017 年以来一直活跃在这个领域。在加入 Parity 之前，他曾在多个行业工作，推动财务和商业战略

1. 您如何看待未来 2-3 年机构对数字资产的采用发展，以及还需要消除哪些障碍才能实现更广泛的参与？

机构采用正从资本市场的边缘向核心转移。ETF 将扩大零售访问，但更具变革性的转变将是养老金、退休基金和保险公司直接分配资金。这些是价值数万亿美元的资金池，即使是小比例的变化也会改变市场结构。与此同时，我预计结算基础设施将取得进展。像 SWIFT 这样的网络正在试行 24/7 跨境结算，而区块链可以加速这一趋势。最大的障碍仍然是监管明确性和运营信心，确保数字资产符合受托标准。

2. 对传统金融参与者的教育 - 在与这些机构交流时，您遇到的最常见误解是什么？

误解不在于数字资产是否合法，而在于如何区分它们。许多机构看到比特币和以太坊之外有大量"山寨币"，但没有明确的框架。过多关注短期 DeFi 指标，如总锁定价值(TVL)、收益率、交易量，而不问：如果流动性没有抵押，它有多大价值？基础设施有多强韧？在 Polkadot Capital Group，我们强调长期价值建立在安全性、可扩展性、治理和原生互操作性上。这些基本面比短期活动更重要。

3. 实体资产(RWA)代币化正在获得动力——哪些类型的资产最有可能首先大规模代币化，为什么？

今天，约 300 亿美元的实体资产已上链，其中近 170 亿美元的私人信贷主要由 Figure 推动。私人信贷作为第一波是有意义的：对收益的强烈需求，代币化增加了效率和透明度。我们也看到代币化股权，尽管其中大部分是合成的而非完全支持的。更大的近期机会在于 CLO，这是一个超过 1 万亿美元的市场，代币化可以简化发行和流动性。国债和货币市场也将迅速扩大规模，因为核心抵押品自然适合可编程的 24/7 结算。

4. 您期望 DeFi 和稳定币在机构投资组合中扮演什么角色，监管明确性如何加速它们的采用？

稳定币正成为数字市场的运营现金环节，用作 24/7 移动且具有明确赎回权的储备和结算资产。它们提高了支付和抵押品管理的效率，尽管关于中心化控制、认证和保护的治理问题仍然存在。DeFi 是基础设施层：可编程结算、透明抵押和持续市场。在美国，GENIUS 法案为稳定币设定了基线护栏，而像 Project Crypto 这样的倡议提供了在监管监督下测试 DeFi 的途径。这些框架共同给予受托人信心，相信稳定币和 DeFi 可以从实验转变为可扩展的合规轨道。

5. 您能否分享更多关于 Polkadot Capital Group 与经纪商和资产管理公司的合作，以及它们如何帮助弥合传统金融和 DeFi 之间的差距？

与经纪商和 RIA 合作，我们专注于倾听、教育和探索 DeFi 机会，了解他们的数字资产旅程，客户提出的问题，以及存在哪些明确性差距。他们帮助我们确定客户需要更多信心的领域，看到共同的北极星令人鼓舞：在保护投资者的同时走在创新前沿。这就是为什么我们倾向于网络研讨会、演讲小组和直接对话，使 Polkadot Capital Group 成为可信赖的合作伙伴。

在资产管理方面，机构既需要监管明确性，也需要风险敞口。一些机构将通过 ETF 进入市场，而其他机构则评估数字资产信托和结构化产品，在不管理私钥摩擦的情况下平衡收益和风险偏好。价值不仅在于访问，还在于能够支持大规模抵押、流动性和代币化的基础设施。

6. 与其他区块链生态系统相比，为什么 Polkadot 在支持未来资本市场方面具有独特优势？

资本市场代表数百万亿，没有单一链能捕获全部。机构需要选择权。Polkadot 的与众不同之处在于它已经有十年的时间专注于基本面构建：安全性、可扩展性和互操作性。安全性来自其共享验证器集，保护连接到网络的每条链。可扩展性通过并行执行实现，已在平行链上测试超过每秒 140,000 笔交易。互操作性是协议的原生特性，使资产和消息能够在链之间无缝移动，避免了其他地方看到的碎片化和桥接风险。展望未来，Polkadot 向 JAM（Join-Accumulate Machine）的演变引入了更轻、模块化的架构，能够扩展并行工作负载，非常适合代币化资产或高频结算。再加上增强隐私功能的路线图，你就拥有了一个能够随资本市场需求发展的去中心化基础设施。

7. 如果您必须预测未来五年由区块链技术推动的资本市场一个重大转变，会是什么？

下一个重大转变将是自主 AI 代理直接在链上运作的兴起。市场已经在很大程度上是算法化的，但这些算法由人类集中管理。飞跃发生在 AI 代理作为市场参与者提供抵押品、提供流动性并在可编程规则下 24/7 管理头寸时。全球抵押品和短期融资市场代表数十万亿。如果仅 10-20% 上链，那么在五年内将有 2-4 万亿美元的流动由代理管理。这将从根本上重塑流动性和抵押品在系统中的循环方式。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

