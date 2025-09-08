交易所DEX+
达里厄斯·拉克谈为何通过高尔夫回馈社会

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:10
Darius Rucker 在2023年AT&T圆石滩职业业余配对赛首轮比赛中观看自己的开球。

Getty Images

随着Darius Rucker继续他的2025年国际巡演，途经加利福尼亚、加拿大、英国和他的故乡南卡罗来纳州查尔斯顿，看到这位三届格莱美奖得主演唱《Wagon Wheel》、《It Won't Be Like This For Long》、《Hold My Hand》和《Only Wanna Be With You》等经典歌曲，你不必感到惊讶。

同样，在他的巡演旅程中，看到Rucker出现在附近的高尔夫球场也不必感到惊讶，最终将于12月13日在佛罗里达州那不勒斯的丽思卡尔顿高尔夫度假村结束。

"如果我的身体允许，我会每天打高尔夫球，"Rucker说。"现在我每周打四到五天。"

现年59岁的Rucker在14岁时首次接触高尔夫。当他最好的朋友Rick和Rick的父亲Richard Johannes上尉谈论去打球时，Rucker通常会骑自行车回家，改天再来。一天晚上在Johannes家吃晚餐时，Rucker的兴趣终于被激发，于是他在南卡罗来纳州查尔斯顿空军基地的Wrenwoods高尔夫球场加入了Richard和Rick的行列。

"我第一天打球就打出了标准杆——一个真正的标准杆，"Rucker说。"当那发生时，我就被迷住了。我只想打高尔夫球。（我会问Rick），'你爸爸什么时候回来？我想打高尔夫球。'"

虽然音乐成为了他的激情和职业，但Rucker继续保持着与高尔夫的关系。截至六月中旬，他的差点为5.9，这位前Hootie & the Blowfish乐队的主唱不仅仅是打高尔夫，他还通过为年轻球员创造机会来回馈这项运动。

他帮助建立了Darius Rucker大学际比赛，这是一个为NCAA一级女子大学高尔夫球手举办的为期三天的比赛，每年三月在南卡罗来纳州希尔顿黑德岛的Long Cove俱乐部举行。与Hootie & the Blowfish乐队的队友一起，Rucker共同主持自2005年以来一直举办的Hootie at Bulls Bay大学际比赛，这是一个NCAA一级男子大学高尔夫球赛事。

作为一位终身慈善家，Rucker还主持年度Darius & Friends音乐会和高尔夫活动，为圣裘德儿童研究医院筹款，以及年度大师赛后周一活动，为支持乐队家乡南卡罗来纳州青少年高尔夫项目的Hootie & the Blowfish基金会筹款。

"你可以通过高尔夫筹集很多钱来帮助人们，"作为PGA巡回赛首位官方品牌大使的Rucker说。"这确实是我们早期发现的事情——如果你举办一场高尔夫比赛并邀请一群朋友来参加，你可以为帮助不同事物的慈善机构筹集大量资金。"

由于他对这项运动的所有贡献，Rucker在六月的Kaulig Companies锦标赛期间被命名为2025年高尔夫大使。

在俄亥俄州阿克伦，Rucker受到Kaulig Companies锦标赛、PGA冠军巡回赛和北俄亥俄高尔夫慈善基金会的表彰，加入了一个杰出的获奖者名单，其中包括Jack Nicklaus、Nancy Lopez、Condoleezza Rice、Gerald Ford总统和Steph Curry。

"我看着那个名单，看到它时有点紧张，因为这是一份为帮助他人做了伟大事情并为高尔夫运动做出很多贡献的人的名单，"Rucker说。"高尔夫对我来说太棒了，所以PGA看到了我对这项运动的热爱以及我尽力回馈这项运动的努力，并且他们承认这一点，这真是太惊人了。"

从高尔夫中学会谦逊——"这是一项让人谦卑的游戏，"他说——Rucker的认可当之无愧。他还表示，这项运动教会了他"如何成为一个绅士"。

利用他作为多白金唱片艺术家的成功，Rucker正在为他人创造机会，让他们从这项教会了他很多的运动中受益。

"特别是在像高尔夫这样的运动中，我们应该为女性创造与男性一样多的机会，"他说。"这是因为每个人都可以参与。我给予男性的机会有多少，我也一定会给予女性同样多的机会。

"……我认为它使我成为一个更好的人，一个更好的男人。它教会了我如何成为一个朋友。它教会我如何控制我的愤怒。高尔夫做了很多事情。"

来源：https://www.forbes.com/sites/michaellore/2025/09/08/darius-rucker-on-why-he-gives-back-through-golf/

