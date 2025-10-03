加密货币领域持续上升趋势，顶级资产反映乐观情绪

根据24小时数据显示，加密货币市场持续呈上升趋势。在这方面，加密货币市场总市值在增长1.48%后达到了$4.13%。同时，24小时加密货币交易量下降了6.22%，达到$194.82B。与此同时，加密货币恐惧与贪婪指数站在57点，表明正逐渐向"贪婪"区域攀升。

比特币上涨1.13%，以太坊增长1.92%

特别是，领先的加密资产比特币($BTC)现在的交易价格为$119,932.54，呈现1.13%的增长。此外，其市场主导地位占57.9%。与此同时，以太坊($ETH)现在的交易价格为$4,477.3B，显示1.92%的上涨。同时，这一领先山寨币的市场主导地位接近13.1%。

$DOGO、$GNC和$KASTER领跑加密货币涨幅榜

除此之外，DOGO($DOGO)、GenieCoin($GNC)和King Aster($KASTER)是当日表现突出的加密货币涨幅榜上的顶级名称。具体来说，$DOGO跃升了3063%，达到0.000005112。紧随其后，$GNC在上涨1031.58%后现在的交易价格为$0.3965。随后，$KASTER在716.59%的飙升带动下，现在徘徊在$0.000000002168左右。

DeFi TVL跃升2.12%，NFT销售量记录30.64%的激增

同时，DeFi TVL增长了2.12%，达到$166.869B。此外，按TVL计算的顶级DeFi项目Aave上涨了1.34%，达到$45.029B的位置。然而，当涉及到1天TVL变化时，HipPoWSwap以惊人的14633202%的增长领先其他项目。

同样，NFT销售量在上涨30.64%后也达到了$40,553,320的标记。此外，销量最高的NFT系列CryptoPunks上涨了1959.35%，达到$12,814,221。

参议员关注加密货币挖矿税，SWIFT构建区块链结算平台

此外，加密货币行业在二十四小时内也记录了许多其他显著的发展。在这方面，美国参议员Liz Krueger提出了专门立法，在人们对高电力使用和环境影响的担忧日益增长的情况下，对加密货币挖矿操作中的能源消耗实施消费税。

此外，环球银行金融电信协会(SWIFT)计划开发一个基于区块链的支付结算平台。此外，美国参议院预计将再次对临时资金法案进行投票，以增加联邦政府资金，以应对与政府关闭相关的担忧。