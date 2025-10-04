斯洛文尼亚2025年加密货币法规

文章《2025年斯洛文尼亚加密货币法规》首次发表于Coinpedia金融科技新闻

斯洛文尼亚首都卢布尔雅那在2025年被加冕为全球最友好加密货币城市，这一称号反映了该国在加密货币领域的快速监管和经济进步。这一成就源于斯洛文尼亚在多极化加密货币财富集中指数中的领先地位，这要归功于政府不断努力完善和加强其加密货币监管框架。

2025年，斯洛文尼亚通过税收改革、反洗钱法律、旅行规则要求和更广泛的加密货币法规更新了其监管规则，为数字资产创造了一个结构完善且安全的环境。

斯洛文尼亚2025年加密货币监管发展要点

2025年6月30日 – 斯洛文尼亚财政部第二次工作会议

比特币斯洛文尼亚和欧洲区块链联盟的成员，以及其他团体参加了在斯洛文尼亚财政部举行的第二次工作会议。

会议旨在将加密资产分为两类，同时详细解释比特币作为投资和支付工具以及价值储存的功能。

2025年4月17日 – 加密货币税法草案公布

财政部就提议对加密资产资本收益征收25%统一税率进行公众咨询，该税率适用于将加密货币兑换为法定货币或使用加密货币消费时。

反馈截止日期 ：2025年5月5日



：2025年5月5日 实施日期：2026年1月1日

2025年4月2日 – ZIUIPSK法案生效

该法案要求加密服务提供商遵守更严格的反洗钱和资金转移标准。

2025年3月6日 – ZIUIPSK和反洗钱修正案通过

国民议会批准了ZIUIPSK法案和《洗钱和恐怖主义融资法》(ZPPDFT-2B)修正案，以提高透明度并防止非法金融活动。

2025年1月 – MiCA法规开始适用

加密资产市场(MiCA)法规现已在斯洛文尼亚全面实施。加密服务提供商必须满足新的许可、透明度和消费者保护规则。

现有提供商有时间至2026年7月前合规，除非成员国设定更早的截止日期。

斯洛文尼亚联邦机构对加密货币的看法

斯洛文尼亚银行

作为处理加密资产金融服务的主要监管机构，并根据MiCA监督电子货币代币活动。



作为处理加密资产金融服务的主要监管机构，并根据MiCA监督电子货币代币活动。 斯洛文尼亚共和国财政管理局(FURS)

管理加密货币的税务合规和执法。

目前正在重新定义从2026年开始的公平市场价值，并考虑将加密货币相关操作纳入"永久商业活动"条款。



管理加密货币的税务合规和执法。 目前正在重新定义从2026年开始的公平市场价值，并考虑将加密货币相关操作纳入"永久商业活动"条款。 洗钱预防办公室

监督 虚拟资产服务提供商(VASPs)注册 并执行 反洗钱合规 以防止欺诈和网络诈骗。



监督 并执行 以防止欺诈和网络诈骗。 斯洛文尼亚共和国国民议会

负责制定所有与加密货币相关的法律。



负责制定所有与加密货币相关的法律。 证券市场机构

处理加密资产作为证券的分类。



斯洛文尼亚加密货币税收框架 – 2025年对比2026年

应税事件 2025年 2026年(提议) 持有加密货币 不征税 不征税 将加密货币出售换取法定货币 不征税 25%利润税 使用加密货币购买商品/服务 不征税 25%利润税 加密货币之间的兑换 不征税 不征税 在自己的钱包之间转账 不征税 不征税 挖矿/质押收入 作为收入征税 作为收入征税

附加说明：

利润 = 售价 – 购买价格 – 交易费用



损失可用于抵消未来收益



年度申报截止日期：3月31日



税款支付截止日期：申报后15天内



资产将在2026年1月1日获得公平市场价值重置



只有2026年1月1日之后实现的收益才需纳税



斯洛文尼亚企业加密货币税收(2025-2026)

方面 详情 税务状态 常规商业/企业收入 税基 所有加密货币相关收入(交易、挖矿、质押) 税率 标准企业所得税率 报告 必须保持交易记录 申报 需要年度企业税务申报 加密货币之间的兑换 计入商业收入 挖矿/质押 作为商业收入征税

2025年斯洛文尼亚加密货币采用率

斯洛文尼亚已成为欧洲加密货币领域的主要金融中心，超越了全球多个技术中心。其加密货币采用率反映了一个快速增长且精通技术的人口。

指标 数值 加密货币用户渗透率 4.66% 数字资产用户渗透率 5.01% 估计加密货币用户数量 约98,000 成人加密货币拥有率(2024) 15% 加密货币友好度 全球第1 估计市场收入(2025) 280万美元 每用户收入(2025) 28.7美元

斯洛文尼亚加密货币许可证

与其他国家不同，斯洛文尼亚没有特定的加密货币许可证。然而，提供加密货币服务的公司必须在斯洛文尼亚共和国洗钱预防办公室和其他监管机构注册。

2025年斯洛文尼亚加密货币挖矿

尽管没有关于加密货币挖矿的具体法律，但在斯洛文尼亚，加密货币挖矿仍然合法。当被视为商业活动时，它甚至需要缴纳个人和企业所得税。但如果挖矿不被视为个人的永久商业活动，则作为其他收入征税。这种爱好与商业之间的细微界限为加密货币挖矿纳税人带来了不确定性。

结论

凭借积极的监管环境和支持性政府机构，斯洛文尼亚已将自己定位为全球加密货币监管领导者。该国是越来越多加密货币初创公司的所在地，也是最富有的加密货币国家之一，每位投资者平均拥有24万美元。

随着Coinbase、Bitpanda、MetaMarket、Trust Wallet等平台在斯洛文尼亚用户中获得关注，政府继续专注于加强加密货币法律—确保未来的透明度、安全性和适当征税。斯洛文尼亚的加密货币监管模式可能很快成为其他国家在不断发展的数字资产领域中的蓝图。