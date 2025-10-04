交易所DEX+
多个州政府机构对即将出台的加密货币市场结构立法及其对他们起诉与数字资产相关犯罪的欺诈者能力的影响表示担忧。相关阅读：泰国计划在2026年初扩大加密货币ETF阵容超越比特币 - 报道 州监管机构对加密货币法案发出警报 从阿拉巴马州到蒙大拿州的监管机构[...]

加密货币监管担忧：州监管机构警告市场结构法案可能阻碍反欺诈保护

作者：Bitcoinist
2025/10/04 11:00
多个州政府当局对即将出台的加密货币市场结构立法及其对他们起诉与数字资产相关犯罪的欺诈者能力的影响表示担忧。

州监管机构对加密货币法案发出警报

从阿拉巴马州到蒙大拿州的监管机构对备受期待的加密货币市场结构法案发出警报，警告称该法案可能"削弱他们追究不法行为者的能力"，彭博社周四报道。

阿拉巴马州证券委员会主任阿曼达·森向新闻媒体表示，参议院的立法草案《负责任金融创新法案》没有赋予州级监管机构监督数字资产公司的隐含权力。

这一疏忽可能意味着这些当局可能无法起诉欺诈犯罪者。同时，自特朗普政府今年1月上任以来，联邦对加密货币公司的执法行动已显著减少。

多个联邦监管机构，包括证券交易委员会(SEC)、司法部(DOJ)和商品期货交易委员会(CFTC)，已关闭或缩减了他们的数字资产相关执法部门，撤销了大多数针对加密货币公司的案件和调查。

根据彭博社引用的Cornerstone Research数据，截至8月底，SEC已发起了9项与加密货币相关的执法行动，比2023年的47项和2024年的33项大幅下降。按照这一速度，2025年可能会出现自2017年以来最少的加密货币相关执法行动。

"大坝即将崩溃，"森争辩道。"如果没有各州关注并起诉欺诈行为，就没有人在监督。"

蒙大拿州审计长詹姆斯·布朗警告说，该法案对投资合约定义的修改可能会"让犯罪分子逃脱被起诉的命运"。"我们从人们那里听到的是，随着全国对数字货币好处的讨论以及快速致富的理论，你有了导致容易欺诈的两个因素，"布朗补充道。

州反欺诈保护措施面临危险？

州监管机构已提出对市场结构法案的修改建议，该法案预计将在10月底后进入标记阶段。一些州官员解释说，参议院目前的草案语言不要求加密货币企业向各州注册或回应他们的询问。

此外，该立法将改变投资合约的联邦定义，增加新的条件和要素。9月，北美证券管理员协会(NASAA)向多位参议员发送了一封信，警告他们国会必须在即将出台的加密货币法案中保留州反欺诈执法权力。

该协会认为，"确保最终框架保留州反欺诈保护措施至关重要"，因为这些措施保护投资者，并且"在持续打击在线诈骗中必不可少"。为实现这一目标，NASAA向立法者提出了两项建议。

首先，他们建议立法者拒绝重新定义投资合约测试的条款，解释说"颠覆第105条所设想的数十年证券法将对反欺诈努力产生毁灭性影响，因为向投资合约分析添加如此多的要素和条件，将导致形式而非实质决定监管机构是否可以采取行动。"

其次，他们建议国会颁布《支持反欺诈执法》(SAFE)法案，确保各州拥有必要的反欺诈权力，以回应居民涉及数字资产的投诉。

尽管存在这些担忧，一些行业参与者不同意市场结构法案会阻碍州当局起诉不良行为者的能力。有人认为监管机构将能够"以消费者保护的名义"追究犯罪分子的责任。

"我确实理解为什么一个州会担心这个问题，特别是如果联邦系统不参与任何执法行动，"Duane Morris数字资产和区块链集团的主要合伙人毛罗·沃尔夫告诉彭博社。"我确实认为这将是一个辩护律师会说各州不能这样做的领域，这将会被诉诸法庭，"他总结道。

