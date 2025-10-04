交易所DEX+
加密货币新闻今日：多个 XRP 和 Solana ETF 将于十月迎来 SEC 决定，Layer Brett 领跑"十月上涨月"

作者：LiveBitcoinNews
2025/10/04 03:00
随着10月成为市场的决定性月份，今日加密货币新闻热议关于与XRP和SOL相关的ETF基金可能获批的消息。预计SEC将在本月作出裁决，这可能重新定义这些资产的发展势头。尽管结果仍不确定，但围绕机构级产品的乐观情绪已推动了广泛的投机性买入。

与此同时，新玩家Layer Brett (LBRETT)正以惊人速度吸引散户资金，成为"Uptober"（十月上涨行情）的意外领导者。

Ripple (XRP) ETF的角度

Ripple (XRP)社区长期等待监管明确，而ETF的决定可能正好提供这一点。SEC的绿灯将允许传统基金和养老金获得XRP敞口，这可能大幅增加流动性。分析师认为，这将加强Ripple作为跨境支付解决方案的采用案例。

关注今日加密货币新闻的交易者注意到，ETF批准历来引发急剧上涨，对于XRP来说，向两位数估值攀升的可能性将重新出现。目前，XRP仍然交易活跃，许多人预期随着10月截止日期临近，波动性将会增加。

聚焦SOL和Solana ETF

与Ripple一起，SOL也是SEC审查的焦点，市场等待首个Solana ETF的消息。机构获取SOL的机会可能显著深化流动性池，使SOL在与以太坊争夺开发者关注度方面获得更大优势。

围绕潜在Solana ETF的热议已经吸引更多交易者进入SOL，使其成为本月最受关注的代币之一。如果获得批准，这一举措将验证Solana不断增长的生态系统，同时巩固SOL作为超越零售投机的重量级地位。对于关注今日加密货币新闻的投机者来说，ETF决定可能标志着强劲的"Uptober"突破的开始。

"Uptober"的黑马：Layer Brett (LBRETT)

当XRP和SOL等传统名称等待监管催化剂时，Layer Brett正作为"Uptober"的突破性竞争者抢占头条。该项目正以每个代币仅$0.0058的价格进行预售，社区预测从这些水平可能有100倍的上涨空间。使LBRETT脱颖而出的是其双重奖励和激励引擎：质押收益仍超过600% APY（但正在迅速下降！），团队还准备了100万美元的大规模赠送活动来奖励早期支持者。这种组合正将新资金从其他模因币项目转向LBRETT。

在技术方面，Layer Brett正在构建自己的以太坊Layer 2网络。该链不是模糊承诺，而是瞄准每秒约10,000笔交易的吞吐量，平均gas费用接近$0.001。计划中的NFT和DeFi集成也在路线图上，为LBRETT提供远超炒作的长期实用性。随着"Uptober"已经为风险市场注入能量，交易者越来越将LBRETT视为本季度真正的惊喜包。

"Uptober"可能带来最大行情的领域

对于经验丰富的交易者来说，等式看起来很简单：潜在的XRP ETF批准可能会增强Ripple全球采用的案例，而即将到来的Solana ETF为SOL提供了通向机构资金流入的直接路径。

然而，最大的赌注仍然是LBRETT，其$0.0058的预售价格和巨大的质押收益创造了高风险、高回报的设置。在今日加密货币新闻中，"Uptober"已经引发头条，但真正的烟花可能来自那些将实用性与模因币能量结合的项目。

对于勇敢者来说，Layer Brett预售是一个不容错过的机会。

了解更多关于Layer Brett (LBRETT)：

预售：LayerBrett | 快速且有回报的Layer 2区块链

Telegram：查看 @layerbrett

X：Layer Brett (@LayerBrett) / X

免责声明：这是一篇付费文章，不应被视为新闻/建议。LiveBitcoinNews对此新闻稿中提及的内容、产品或服务导致的任何损失或损害不承担责任。

文章"今日加密货币新闻：多个XRP和Solana ETF将于10月迎来SEC决定，Layer Brett领跑'Uptober'"首发于Live Bitcoin News。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

