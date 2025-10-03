🚀✨ 本周加密货币新闻 (2025年9月24日 — 10月2日) ✨🚀

📊 市场动态

💰 比特币飙升至约 $119,000，创数周新高，此前鲸鱼买入了数十亿美元的 BTC 和 ETH。

📈 以太坊、XRP、Solana 和 Dogecoin 也上涨了 4-7%。

⚡ 不过波动性仍然很高，本周早些时候超过 $1.7B 的清算提醒交易者市场情绪脆弱。

⛏️ 矿业公司在 9 月表现亮眼，随着整合和效率提高，它们的市值攀升，吸引了投资者的兴趣。

🏛️ 监管与政策

📜 SEC 向一家加密创业公司发出罕见的无行动函，激发了对更友好监管环境的希望。

📊 十六个加密 ETF 申请正在审核中，预计 10 月将做出决定，涵盖比特币和 Solana、XRP 等山寨币。

💼 美国政府关闭迫使监管机构让员工休假，SEC 和 CFTC 以最低水平运作。

💵 Tether 推出了新的稳定币 USA₮，旨在遵守美国新规则。

🔒 安全

🚨 日本 SBI Crypto 在一次黑客攻击中损失了 $21M，调查指向国家支持的攻击者。

🗳️ 政治与行业

🏦 白宫撤回了金融监管职位的关键提名人选，使未来监管前景充满不确定性。

🧑‍🤝‍🧑 温克莱沃斯双胞胎公开拥抱 MAGA 政治，在加密社区引发辩论。

🇺🇸 小唐纳德·特朗普强调，2025 年稳定币繁荣正在加强美元的全球角色。

🤣 趣闻

一位运动员的 Instagram 账户被劫持用于推广假代币诈骗，证明在加密世界中，即使体育明星也可能陷入麻烦。

