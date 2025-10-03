交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
🚀✨ 本周加密货币新闻 (2025年9月24日 — 10月2日)&nbsp;✨🚀 📊 市场动态 💰 比特币飙升至约119,000美元，创数周新高，此前鲸鱼投资者购入了价值数十亿的BTC和ETH。 📈 以太坊、XRP、Solana和Dogecoin也上涨了4-7%。 ⚡ 不过波动性仍然很高，本周早些时候超过17亿美元的清算提醒交易者市场情绪脆弱。 ⛏️ 矿业公司在9月表现亮眼，随着整合和效率提高，它们的市值攀升，吸引了投资者的兴趣。 🏛️ 监管与政策 📜 SEC向一家加密创业公司发出罕见的无行动函，激发了对更友好监管环境的希望。 📊 十六个加密ETF申请正在审核中，预计10月将做出决定，涵盖比特币和Solana、XRP等山寨币。 💼 美国政府关闭迫使监管机构让员工休假，SEC和CFTC仅维持最低运作水平。 💵 Tether推出了新的稳定币USA₮，旨在符合美国新规定。 🔒 安全 🚨 日本SBI Crypto在一次黑客攻击中损失2100万美元，调查指向国家支持的攻击者。 🗳️ 政治与行业 🏦 白宫撤回了金融监管职位的关键提名人选，使未来监管前景充满不确定性。 🧑‍🤝‍🧑 温克莱沃斯双胞胎公开拥抱MAGA政治，在加密社区引发辩论。 🇺🇸 小唐纳德·特朗普强调，2025年稳定币繁荣正在加强美元的全球角色。 🤣 趣闻 一名运动员的Instagram账号被劫持用于推广假代币诈骗，证明在加密世界中，即使体育明星也可能陷入麻烦。 💡 与NordFX一起领先市场 — 您在交易世界中可靠的合作伙伴&nbsp;🌍📈 🚀✨ 本周加密货币新闻 (2025年9月24日 — 10月2日) ✨🚀 最初发表于Medium的Coinmonks，人们正在通过突出显示和回应这个故事来继续讨论。🚀✨ 本周加密货币新闻 (2025年9月24日 — 10月2日)&nbsp;✨🚀 📊 市场动态 💰 比特币飙升至约119,000美元，创数周新高，此前鲸鱼投资者购入了价值数十亿的BTC和ETH。 📈 以太坊、XRP、Solana和Dogecoin也上涨了4-7%。 ⚡ 不过波动性仍然很高，本周早些时候超过17亿美元的清算提醒交易者市场情绪脆弱。 ⛏️ 矿业公司在9月表现亮眼，随着整合和效率提高，它们的市值攀升，吸引了投资者的兴趣。 🏛️ 监管与政策 📜 SEC向一家加密创业公司发出罕见的无行动函，激发了对更友好监管环境的希望。 📊 十六个加密ETF申请正在审核中，预计10月将做出决定，涵盖比特币和Solana、XRP等山寨币。 💼 美国政府关闭迫使监管机构让员工休假，SEC和CFTC仅维持最低运作水平。 💵 Tether推出了新的稳定币USA₮，旨在符合美国新规定。 🔒 安全 🚨 日本SBI Crypto在一次黑客攻击中损失2100万美元，调查指向国家支持的攻击者。 🗳️ 政治与行业 🏦 白宫撤回了金融监管职位的关键提名人选，使未来监管前景充满不确定性。 🧑‍🤝‍🧑 温克莱沃斯双胞胎公开拥抱MAGA政治，在加密社区引发辩论。 🇺🇸 小唐纳德·特朗普强调，2025年稳定币繁荣正在加强美元的全球角色。 🤣 趣闻 一名运动员的Instagram账号被劫持用于推广假代币诈骗，证明在加密世界中，即使体育明星也可能陷入麻烦。 💡 与NordFX一起领先市场 — 您在交易世界中可靠的合作伙伴&nbsp;🌍📈 🚀✨ 本周加密货币新闻 (2025年9月24日 — 10月2日) ✨🚀 最初发表于Medium的Coinmonks，人们正在通过突出显示和回应这个故事来继续讨论。

✨ 本周加密货币新闻 (2025年9月24日 — 10月2日) ✨

作者：Medium
2025/10/03 14:24
Omnity Network
OCT$0.06758-13.39%

🚀✨ 本周加密货币新闻 (2025年9月24日 — 10月2日) ✨🚀

📊 市场动态
💰 比特币飙升至约 $119,000，创数周新高，此前鲸鱼买入了数十亿美元的 BTC 和 ETH。
📈 以太坊、XRP、Solana 和 Dogecoin 也上涨了 4-7%。
⚡ 不过波动性仍然很高，本周早些时候超过 $1.7B 的清算提醒交易者市场情绪脆弱。
⛏️ 矿业公司在 9 月表现亮眼，随着整合和效率提高，它们的市值攀升，吸引了投资者的兴趣。

🏛️ 监管与政策
📜 SEC 向一家加密创业公司发出罕见的无行动函，激发了对更友好监管环境的希望。
📊 十六个加密 ETF 申请正在审核中，预计 10 月将做出决定，涵盖比特币和 Solana、XRP 等山寨币。
💼 美国政府关闭迫使监管机构让员工休假，SEC 和 CFTC 以最低水平运作。
💵 Tether 推出了新的稳定币 USA₮，旨在遵守美国新规则。

🔒 安全
🚨 日本 SBI Crypto 在一次黑客攻击中损失了 $21M，调查指向国家支持的攻击者。

🗳️ 政治与行业
🏦 白宫撤回了金融监管职位的关键提名人选，使未来监管前景充满不确定性。
🧑‍🤝‍🧑 温克莱沃斯双胞胎公开拥抱 MAGA 政治，在加密社区引发辩论。
🇺🇸 小唐纳德·特朗普强调，2025 年稳定币繁荣正在加强美元的全球角色。

🤣 趣闻
一位运动员的 Instagram 账户被劫持用于推广假代币诈骗，证明在加密世界中，即使体育明星也可能陷入麻烦。

💡 与 NordFX 一起领先市场 — 您在交易世界中可靠的合作伙伴 🌍📈

🚀✨ 本周加密货币新闻 (2025年9月24日 — 10月2日) ✨🚀 最初发表于 Medium 上的 Coinmonks，人们正在通过突出显示和回应这个故事来继续对话。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,164.28
$105,164.28$105,164.28

+1.35%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,537.32
$3,537.32$3,537.32

+0.61%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5247
$2.5247$2.5247

+9.01%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.46
$166.46$166.46

+2.41%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17936
$0.17936$0.17936

+0.71%