加密货币新闻：低风险DeFi可能是以太坊的"谷歌时刻"，Vitalik Buterin如是说 这篇文章最初发表于Coinpedia金融科技新闻 以太坊可能已经找到了其杀手级应用。以太坊联合创始人Vitalik Buterin认为，低风险去中心化金融(DeFi)对以太坊的作用，可能就像搜索对谷歌的作用一样。它可以提供可靠的全球收入引擎，同时保持与社区价值观的一致性。长期存在的紧张关系多年来，以太坊面临着能够产生收入的应用程序与...之间的分歧

加密货币新闻：低风险DeFi可能是以太坊的"谷歌时刻"，Vitalik Buterin表示

作者：CoinPedia
2025/09/21 11:15
以太坊的Vitalik Buterin解释

加密货币新闻：低风险DeFi可能是以太坊的"谷歌时刻"，Vitalik Buterin如是说，首次发布于Coinpedia金融科技新闻

以太坊可能已经找到了其杀手级应用。以太坊联合创始人Vitalik Buterin认为，低风险去中心化金融(DeFi)可以为以太坊做的事，就像搜索为谷歌所做的那样。它可以提供可靠的全球收入引擎，同时保持与社区价值观的一致。

长期存在的张力

多年来，以太坊面临着创收应用和实现其创始理念的应用之间的分歧。像NFT和迷因币这样的高费用活动带来了资金，但长期价值很少。同时，像ENS、Lens或隐私协议这样的项目虽然创新，但无法维持更广泛的5000亿美元生态系统。

这一差距让社区一直在等待能够满足这两个条件的东西。到了2025年，许多人现在相信以太坊已经找到了答案：低风险DeFi。

低风险DeFi意味着什么

低风险DeFi指的是简单但强大的工具，如支付、储蓄、完全抵押贷款、合成资产以及它们之间的透明交换。与投机性的收益耕作或迷因币不同，这些服务提供真正的价值，并且安全性越来越高。

Aave、Maker和其他平台已经在稳定币上提供有竞争力的存款利率。同时，黑客攻击和失败虽然仍然存在，但正被推向生态系统的实验边缘。

为什么这一时刻与众不同

两件事发生了变化。首先，协议已经成熟，与早期相比风险降低。其次，传统金融在世界某些地区看起来更加不稳定。对许多人来说，DeFi的透明和自动化系统现在似乎比不稳定的银行或政治化的货币更安全。

以太坊的收入基础也在稳定。低风险DeFi的交易费用和抵押品需求现在提供稳定的经济支持，同时避免了投机泡沫带来的不良激励。

比谷歌更好的模式

与谷歌的类比是有意为之的。谷歌的大部分创新，从AI模型到新的编程语言，几乎不产生收入。搜索和广告支付账单。Buterin认为，这种模式激励谷歌囤积用户数据并优先考虑利润而非开放性。

相比之下，以太坊的低风险DeFi将经济与使命结合起来。它实现了全球无需许可的支付和储蓄访问，同时加强了ETH作为抵押品的角色。它是有利可图的、可持续的，并且在文化上协调一致。

它可能引向何方

低风险DeFi可能只是基础。它可以发展成为未充分抵押贷款、用于对冲的预测市场，以及新形式的价值，如一篮子货币或平稳币。每一步都将扩大金融包容性，同时保持以太坊的精神完整。

如果这一论点成立，以太坊的未来可能不会依赖于投机泡沫或短暂的时尚。相反，其长期增长可能由对安全和开放的金融基础设施的稳定全球需求所支撑。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

