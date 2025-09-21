加密货币市场结构法案：民主党参议员推动两党共同起草

在参议院银行委员会推进了共和党领导的加密货币市场结构立法后，越来越多的民主党参议员站出来要求有机会积极参与制定这项潜在的重要数字资产法规。这一发展正值加密货币监管框架在美国国会处于中心位置，此前唐纳德·特朗普总统采取了对加密货币友好的行政立场。

加密货币结构法案获得动力

值得注意的是，目前的加密货币市场结构法案由共和党参议员领导，包括参议院银行委员会主席蒂姆·斯科特（共和党-南卡罗来纳州），以及辛西娅·卢米斯（共和党-怀俄明州），比尔·哈格蒂（共和党-田纳西州）和伯尼·莫雷诺（共和党-俄亥俄州）。《2025年负责任金融创新法案》的更新讨论草案于9月初发布，引入了一些引起公众兴趣的关键变化。'

这些变化之一是提议成立一个联合监管委员会，涉及证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC），以及来自行业、学术界、用户群体和国家科学技术研究院的14名非政府成员。

然而，9月9日，著名的加密货币批评者和民主党参议员伊丽莎白·沃伦（民主党-马萨诸塞州）对共和党领导的法案提出了严厉批评，指出缺乏与民主党的充分协商或行业反馈的披露。她认为党派之争和缺乏透明度威胁到立法的完整性和有效性。在这一发展之后，民主党已经发布了他们自己版本的加密货币监管框架，支持他们对两党共同起草的呼吁。

对共同起草权的要求

在9月19日发布的一份声明中，这12位民主党参议员重申了他们希望在加密货币结构法案中不仅仅是旁观者的愿望。参议员鲁本·加列戈（民主党-亚利桑那州），马克·华纳（民主党-弗吉尼亚州），克尔斯滕·吉利布兰德（民主党-纽约州），科里·布克（民主党-新泽西州），凯瑟琳·科尔特斯·马斯托（民主党-内华达州），本·雷·卢汉（民主党-新墨西哥州），约翰·希肯卢珀（民主党-科罗拉多州），拉斐尔·沃诺克（民主党-乔治亚州），亚当·希夫（民主党-加利福尼亚州），安迪·金（民主党-新泽西州），丽莎·布朗特·罗切斯特（民主党-特拉华州）和安吉拉·阿尔索布鲁克斯（民主党-马里兰州）共同呼吁采用符合这种规模立法常规的两党起草过程。

声明写道：

民主党提出的框架围绕七个关键支柱，包括明确监管管辖权，将数字资产发行者和交易平台纳入监督，打击非法金融和腐败，促进公平监管，以及填补非证券数字资产监管方面的空白。

截至发稿时，加密货币总市值保持在4.03万亿美元，过去一天上涨了0.34%。