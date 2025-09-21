交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
在参议院银行委员会推进了由共和党领导的加密市场结构立法后，越来越多的民主党参议员站出来要求有机会积极参与制定这项可能是最重要的数字资产法规之一。这一发展出现之际，加密监管框架仍然是美国国会的焦点，[...]在参议院银行委员会推进了由共和党领导的加密市场结构立法后，越来越多的民主党参议员站出来要求有机会积极参与制定这项可能是最重要的数字资产法规之一。这一发展出现之际，加密监管框架仍然是美国国会的焦点，[...]

加密货币市场结构法案：民主党参议员推动两党共同起草

作者：Bitcoinist
2025/09/21 15:00
EPNS
PUSH$0.01503+0.66%

在参议院银行委员会推进了共和党领导的加密货币市场结构立法后，越来越多的民主党参议员站出来要求有机会积极参与制定这项潜在的重要数字资产法规。这一发展正值加密货币监管框架在美国国会处于中心位置，此前唐纳德·特朗普总统采取了对加密货币友好的行政立场。

加密货币结构法案获得动力

值得注意的是，目前的加密货币市场结构法案由共和党参议员领导，包括参议院银行委员会主席蒂姆·斯科特（共和党-南卡罗来纳州），以及辛西娅·卢米斯（共和党-怀俄明州），比尔·哈格蒂（共和党-田纳西州）和伯尼·莫雷诺（共和党-俄亥俄州）。《2025年负责任金融创新法案》的更新讨论草案于9月初发布，引入了一些引起公众兴趣的关键变化。'

这些变化之一是提议成立一个联合监管委员会，涉及证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC），以及来自行业、学术界、用户群体和国家科学技术研究院的14名非政府成员。

然而，9月9日，著名的加密货币批评者和民主党参议员伊丽莎白·沃伦（民主党-马萨诸塞州）对共和党领导的法案提出了严厉批评，指出缺乏与民主党的充分协商或行业反馈的披露。她认为党派之争和缺乏透明度威胁到立法的完整性和有效性。在这一发展之后，民主党已经发布了他们自己版本的加密货币监管框架，支持他们对两党共同起草的呼吁。

对共同起草权的要求

在9月19日发布的一份声明中，这12位民主党参议员重申了他们希望在加密货币结构法案中不仅仅是旁观者的愿望。参议员鲁本·加列戈（民主党-亚利桑那州），马克·华纳（民主党-弗吉尼亚州），克尔斯滕·吉利布兰德（民主党-纽约州），科里·布克（民主党-新泽西州），凯瑟琳·科尔特斯·马斯托（民主党-内华达州），本·雷·卢汉（民主党-新墨西哥州），约翰·希肯卢珀（民主党-科罗拉多州），拉斐尔·沃诺克（民主党-乔治亚州），亚当·希夫（民主党-加利福尼亚州），安迪·金（民主党-新泽西州），丽莎·布朗特·罗切斯特（民主党-特拉华州）和安吉拉·阿尔索布鲁克斯（民主党-马里兰州）共同呼吁采用符合这种规模立法常规的两党起草过程。

声明写道：

民主党提出的框架围绕七个关键支柱，包括明确监管管辖权，将数字资产发行者和交易平台纳入监督，打击非法金融和腐败，促进公平监管，以及填补非证券数字资产监管方面的空白。

截至发稿时，加密货币总市值保持在4.03万亿美元，过去一天上涨了0.34%。

加密货币
免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15331+10.53%
1
1$0.02816+19.98%
4
4$0.06339+2.01%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01713+0.46%
Oasis
ROSE$0.02173-4.98%
Union
U$0.00606-1.94%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02816+19.98%
MAY
MAY$0.02768+0.36%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,171.37
$105,171.37$105,171.37

+1.36%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,537.64
$3,537.64$3,537.64

+0.62%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5240
$2.5240$2.5240

+8.98%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.34
$166.34$166.34

+2.34%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17928
$0.17928$0.17928

+0.67%