加密货币市场为周二杰罗姆·鲍威尔讲话前的波动做准备

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 04:00
  • 杰罗姆·鲍威尔将于下周二就经济前景向全国发表讲话。

  • 鲍威尔即将发表的讲话紧随上周的利率下调之后。

  • 投资者预期鲍威尔的讲话将引发加密货币市场的波动。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于2025年9月23日（下周二）就经济前景向全国发表讲话。美国公民和全球经济观察家都对这次即将到来的讲话表现出浓厚兴趣，大多数人预计这将引发全球市场（包括加密货币市场）的波动。 

投资者期待未来市场方向的暗示

鲍威尔即将在罗德岛沃里克举行的大普罗维登斯商会2025年经济展望午餐会上发表讲话，这次讲话紧随上周的利率下调之后。大多数金融分析师预计鲍威尔将进一步阐明最新政策的潜在影响，他们关注的是美国经济短期至中期方向的可能暗示。 

相关： 鲍威尔讲话后，巴克莱和法国巴黎银行表示9月美联储降息已成"定局"

上周的利率下调是美国长期以来的首次降息，尽管之前已有预期，但仍给投资者带来了很多思考。隔夜基准贷款利率下调四分之一个百分点，促使企业和投资者调整内部政策。然而，随着美联储暗示可能在年底前再实施两次降息，这一发展显得更为关键。

鲍威尔的讲话可能提供更多经济明确性

正如预期，美联储最新的利率决定使全球金融生态系统陷入复杂分析，专家们试图预测长期可能发生的情况。例如，新任美联储理事斯蒂芬·米兰认为利率下调可能延续到明年，2026年还会有一次降息。同时，联邦公开市场委员会(FOMC)的其他一些成员预计2026年将有多达三次降息。

相关： 鲍威尔的"风险平衡"言论消除了通胀担忧并引发ETH上涨10%

许多分析师和投资者正关注鲍威尔下周二即将发表的经济展望讲话，期望它能澄清问题并使他们能够简化投资策略。通常，美联储主席的此类演讲会引发股票和数字资产的波动。因此，大多数投资者预计在未来一周会出现类似情况，特别是因为当前市场情况反映了在高涨预期中的情绪积累。

免责声明： 本文提供的信息仅供参考和教育目的。本文不构成任何形式的财务建议或其他建议。Coin Edition对使用所提及的内容、产品或服务而导致的任何损失不承担责任。读者在采取与公司相关的任何行动前应谨慎行事。

来源：https://coinedition.com/crypto-market-prepares-for-volatility-ahead-of-jerome-powells-tuesday-speech/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

